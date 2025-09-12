"전복은 수산업 수출의 버팀목, 정부가 책임 있게 나서야"

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

전라남도의회 신의준 의원(더불어민주당, 완도2)이 대표 발의한 '전복 가두리 감축 보상 제도화 방안 마련 촉구 건의안'이 지난 9일 해당 상임위원회를 통과했다.신 의원은 이번 건의안을 통해 전복 생산의 구조적 문제를 해결하고, 어업인의 생계를 지키기 위해 국비 지원을 통한 제도적 대안 마련의 시급성을 강조했다.신 의원은 "전남은 국내 전복 생산의 98.8%를 차지하는 명실상부한 전복 산업의 중심지"라며 "하지만 최근 몇 년간 생산량 급증과 가격 폭락으로 어업인들이 심각한 위기에 처했다"고 지적했다.실제로 전복 생산량은 2014년 9152톤에서 2024년 2만 3446톤으로 156% 증가했지만, 같은 기간 산지 가격은 킬로그램당 5만 1167원에서 2만 8174원으로 45% 폭락했다.특히 최근 3년 사이에는 가격이 절반 이하로 추락하며 어업인들의 회생·파산 신청이 늘어나는 상황이다.완도의 경우, 전복 생산량의 70% 이상을 차지할 정도로 전복 산업이 지역 경제의 핵심이지만, 가격 폭락의 직격탄을 맞으며 생존 자체가 위협받고 있다.신 의원은 이 같은 위기의 원인으로 시설 기준 완화와 기술 발전에 따른 구조적 문제를 꼽았다.그는 "전라남도 차원에서 자율적인 전복 가두리 감축 지원사업을 추진하고 있었으나, 지방재정만으로는 한계가 뚜렷하다"며 "감축에 참여한 어업인들이 시설 해체비와 폐기물 처리비를 자부담하고 있고, 생산량 감소로 인한 소득 손실을 보전할 지원책도 없어 참여 유인이 낮다"고 지적했다.신 의원은 어선 감척사업에 국비가 투입되는 현실을 언급하며 형평성 문제도 제기했다. 그는 "전복 가두리 감축이 지방비에만 의존하는 것은 형평성에도 맞지 않는다"며 "전복 산업의 위기 극복을 위해 정부가 책임 있는 자세로 나서야 한다"고 강조했다.신 의원은 또 "전복은 우리 수산업 수출의 버팀목이자 연안 어촌경제의 핵심"이라며 "정부가 국비를 지원해 감축을 제도화한다면 가격 안정과 어촌 활력 회복이라는 실질적인 성과를 거둘 수 있다"며 국비지원의 필요성을 강조했다.