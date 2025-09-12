조용히 망가지는 신장, 이 신호를 절대 놓치지 마세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

안녕하세요. 가을 문턱에서 서서 김약사 인사드립니다. 이번주는 신장(콩팥) 이야기를 해볼까 합니다. 신장은 우리 몸에서 조용히 일하는 장기입니다. 허리 양쪽에 자리한 작은 콩 모양의 기관이지만, 하루에도 수백 번 혈액을 걸러내며 노폐물을 제거하고 필요한 수분과 영양분을 다시 흡수해 균형을 맞춥니다.마치 정수기 필터처럼 묵묵히 몸을 지켜주는 곳이지요. 문제는 신장이 무너져도 쉽게 알 수 없다는 데 있습니다. 증상이 나타날 땐 이미 기능이 많이 떨어져 있는 경우가 많아 고혈압과 함께 '침묵의 살인자'라는 별명이 붙어 있습니다.그래서 신장은 예방과 조기 관리가 무엇보다 중요합니다. 신장을 해치는 가장 큰 적은 고혈압입니다. 높은 압력이 신장의 필터 역할을 하는 사구체에 지속적으로 가해지면 결국 단백뇨가 생기고, 만성 신부전으로 이어질 수 있습니다. 고혈당도 문제입니다.혈액 속 당독소가 늘어나면 사구체를 지탱하는 조직이 굳고 커져 여과 기능이 떨어집니다. 마치 고구마에 설탕을 발랐을 때 겉이 딱딱해지는 것과 같은 현상입니다. 두통이나 생리통 때문에 쉽게 찾는 소염진통제 역시 신장을 지치게 합니다. 이 약은 통증은 줄여주지만 신장 혈관을 좁히고 혈류 공급을 막아 결국 콩팥을 힘들게 합니다. 젊을 땐 잘 느끼지 못해도 나이가 들수록 위험이 커집니다.여기에 스트레스가 겹치면 상황은 더 악화됩니다. 스트레스 상황에서 분비되는 코티솔과 아드레날린은 신장의 혈류 조절 기능을 방해해 부담을 더 크게 만듭니다. 신장이 조용히 보내는 신호를 알아차리는 것도 중요합니다.건강검진에서 확인하는 사구체 여과율은 신장이 1분 동안 걸러내는 혈액량을 보여주는 수치로, 일반적으로 90ml 이상을 정상으로 보며, 60ml 이상이면 기능이 유지되는 범위로 평가합니다. 이 수치가 낮아지면 신장의 기본 기능뿐 아니라 혈압, 혈당, 체액 조절에도 영향을 미칩니다.또 단백뇨는 반드시 주의해야 할 신호입니다. 혈액 속 단백질은 원래 소변으로 빠져나가지 않아야 하는데, 신장이 손상되면 알부민 같은 단백질이 새어 나오면서 얼굴과 손발이 붓고 쉽게 피로해집니다. 이런 현상이 만성적으로 이어지면 신장은 회복하기 어려운 단계로 접어듭니다. 혈액요소질소(BUN)과 크레아티닌 수치 역시 중요한 지표입니다. BUN(혈액요소질소)은 단백질이 분해되며 생기는 질소 노폐물을 수치화한 것으로, 쉽게 말해 몸속에 쌓인 '단백질 찌꺼기'라고 이해하면 됩니다.원래 신장이 이 찌꺼기를 걸러내 소변으로 내보내야 하는데, 기능이 떨어지면 혈액 속에 남아 수치가 올라갑니다. 따라서 BUN이 높다는 것은 신장이 과로하고 있다는 경고등이라고 볼 수 있습니다. 근육에서 생기는 대사산물인 크레아티닌도 마찬가지입니다.신장이 이를 제대로 배출하지 못하면 혈액 속 농도가 올라가고, 이는 신장이 지쳐가고 있다는 확실한 신호가 됩니다. 신장에서 만드는 에리스로포이에틴(EPO) 호르몬이 부족해 철분제를 아무리 먹어도 빈혈이 개선되지 않는 경우도 있습니다. 여기에 소금의 역할도 빼놓을 수 없습니다. 소금은 단순히 음식 맛을 내는 조미료가 아니라 생명 유지에 꼭 필요한 미네랄입니다.우리 몸의 약 70%를 차지하는 물이 세포 안팎에서 균형을 이루려면 나트륨과 칼륨이 반드시 필요합니다. 나트륨은 세포 밖에서, 칼륨은 세포 안에서 물을 잡아주는 역할을 합니다. 이 균형이 깨지면 탈수와 부종이 생기지요. 신장은 하루에도 180리터 이상의 혈액을 걸러내며 나트륨을 재흡수해 체액을 유지합니다. 인류는 오랜 세월 소금이 귀하던 시대를 살아오며 한 톨의 소금도 버리지 않도록 유전적으로 설계돼 있습니다. 문제는 현대인의 식습관입니다.지나치게 짜게 먹으면 혈압이 오르고, 지나치게 싱겁게 먹으면 혈액량이 줄어들어 어지럼증과 저혈압이 생깁니다. 실제로 약국에서 상담하다 보면 지나친 저염식으로 오히려 건강을 해친 분들이 많습니다.중요한 것은 무조건 줄이는 것이 아니라, 몸에 맞는 적정한 균형입니다. 신장을 지키기 위한 방법은 멀리 있지 않습니다. 물을 충분히 마셔 체액과 혈액량을 유지하고, 필요 이상으로 염분을 줄이지 않으면서도 과도한 짠 음식은 피해야 합니다. 혈압과 혈당을 안정적으로 관리하고, 진통제와 카페인 섭취는 줄이는 것이 좋습니다. 간 건강을 돌보는 것도 필수입니다.간이 해독한 노폐물은 결국 신장이 처리해야 하므로, 간이 건강해야 신장도 쉬어갈 수 있습니다. 또한 많이 먹으면 그만큼 노폐물이 늘어나 신장이 과로하므로 소식이 필요합니다. 무엇보다 마음 관리가 중요합니다. 좋은 마음이 좋은 호르몬을 만들고, 이는 몸의 건강과 직결됩니다. 몸과 마음의 균형을 지키는 것이야말로 신장을 오래 건강하게 유지하는 가장 중요한 방법입니다.신장은 하루도 쉬지 않고 우리 몸의 균형을 지켜주는 고마운 장기입니다. 하지만 한번 기능이 떨어지면 되돌리기 어렵기 때문에 예방이 최선입니다. 평소 생활 속에서 신장을 아끼는 습관을 실천하고, 건강검진에서 나오는 수치를 꼼꼼히 살펴 조기에 신호를 알아차려야 합니다. 그리고 몸과 마음을 함께 돌보는 지혜가 필요합니다. 신장이 오래도록 건강해야 우리의 삶도 오래도록 건강할 수 있습니다.이것이 바로 무병장수의 확실한 비결입니다. 여기에 더해 우리 바다 완도에서 나는 미역, 다시마, 김 같은 해조류와 전복은 신장 건강을 돕는 좋은 식품들입니다.해조류에 들어 있는 알긴산은 나트륨을 몸 밖으로 배출해 혈압 조절에 도움을 주고, 전복은 소화가 잘 되는 단백질과 타우린을 함유해 신장의 부담을 덜어줍니다. 깨끗한 바다에서 온 이 식품들을 균형 있게 섭취하는 것은 신장을 지키는 또 하나의 지혜가 될 수 있습니다. 읽어주셔서 감사합니다.