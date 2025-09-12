[사진] 재개발의 그늘, '매축지마을'의 마지막 10년

큰사진보기 ▲삶의 터전이던 골목은 기억 속 풍경으로만 남는다(2016. 9) ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲삶의 터전이던 골목은 기억 속 풍경으로만 남는다(2020. 7) ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲삶의 터전이던 골목은 기억 속 풍경으로만 남는다(2021. 4) ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲삶의 터전이던 골목은 기억 속 풍경으로만 남는다(2023. 5) ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲삶의 터전이던 골목은 기억 속 풍경으로만 남는다(2025. 7) ⓒ 정남준 관련사진보기

부산의 매축지마을은 한 장의 사진처럼 서서히 지워져 간다. 2016년 마을 주변 아파트에서 내려다본 마을은 파도처럼 이어진 슬레이트 지붕과 구불구불한 골목, 그리고 오래된 공동체의 흔적들로 가득했다. 세월의 때가 묻은 대문과 마당, 서로의 집을 드나들던 소소한 일상이 그곳의 풍경이었다. 그러나 10년 남짓한 시간 동안 그 풍경은 개발과 자본의 이해관계에 밀려 급격히 바뀌었다.2020년을 기점으로 재개발 사업이 본격화 되면서 마을에는 '이주 공고'와 '재개발 전문' 간판이 걸리기 시작했다. 주민들의 삶은 행정서류와 보상협의표 위로 환원되었고, '낙후'라는 단어가 쉽게 붙여졌다. 개발업자는 효율과 수익을 계산했고, 집의 역사와 사람이 켜켜이 쌓아온 기억은 통계로 환산되지 않았다. 소송 현수막과 계단식 합의 통지서 사이에서 주민들은 내일의 거처를 걱정해야 했다.2021년부터는 공사장 크레인이 마을을 내려다보았다. 철제 펜스가 골목 입구를 가로막고, 콘크리트와 철근이 천천히 자리를 잡아갔다. 사진 속 좁은 골목과 푸른 지붕 위로는 이미 초고층 아파트 공사가 진행 중이었다. 재개발은 '주거환경개선사업', '도시 재생'이라는 수식어를 붙였지만, 정작 재생의 주체는 주민들이 아니었다. 개발 이득은 건설사와 투자자에게 돌아갔고, 남은 사람들은 흩어지거나 쓸쓸히 버티고 있다.2023년과 2025년의 모습은 잔혹한 대비를 보여준다. 한 편에는 최신식 아파트의 수직적 질서가, 다른 한 편에는 생활 터전을 잃어버린 노년의 흔적과 폐허 같은 집들이 공존한다. 골목에서 빨래를 널고, 장독을 돌보던 이들의 일상은 유리창에 비친 낯선 풍경이 되었고, '공동체'라는 말은 행정용어로 바뀌어 갔다. 사진은 단순한 기록을 넘어, 누가 이 도시의 가치를 결정하는지를 묻는다.이 사태는 특정 마을의 문제가 아니다. 매축지마을은 더 큰 구조적 문제, 즉 대표적으로 토지 가치 중심의 도시정책, 약자에 대한 미흡한 보호장치 등을 압축해 보여준다. 보상과 이주라는 이름 아래 진행되는 재개발은 종종 단기적 경제이익을 우선시하며, 지역의 사회적 자산과 삶의 연속성을 희생시킨다. 그 결과로 남는 것은 기하학적 아파트 블록과, 지도에서 점차 사라져가는 골목의 이름들뿐이다.도시는 누구를 위해 디자인되는가. 매축지마을의 사진과 기록은 이 질문을 우리에게 강하게 던진다. 도시정책은 재건의 명분 아래 '사람'보다 '자본'을 우선하지 않도록 재검토되어야 한다. 남아 있는 기록을 통해 주민의 목소리를 남기고, 재개발의 과정과 결과를 투명하게 공개하며, 이주민의 삶이 단절되지 않도록 제도적 보호를 마련하는 일은 이제 더 이상 미룰 수 없는 과제일 것이다.