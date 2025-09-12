산불 피해 의성군, 수해 입은 서산시에 성금 보답…나눔과 연대, 사회적 책임 실천

큰사진보기 ▲지난 3월 영남 지역 대형산불로 큰 피해를 본 경북 의성군이 이번에는 수해를 입은 서산시에 성금을 전달했다. ⓒ 서산시 관련사진보기

의성군은 이날 서산시 외에도 집중호우 피해를 입고 특별재난지역으로 선포된 예산군도 찾아 성금을 기탁했다.

지난 3월 영남 지역 대형산불로 큰 피해를 본 경북 의성군이 이번에는 수해를 입은 서산시에 성금을 전달했다.12일 서산시에 따르면 경북 의성군 공무원들은 지난 7월 내린 집중호우로 큰 피해를 입고 특별재난지역으로 선포된 서산시에 성금 1천만 원을 기탁했다.이번 의성군의 성금 기탁은 지난 3월, 서산시 공무원과 주민들이 대형산불로 피해를 입은 의성군에 보낸 온정에 대한 보답이다.서산시는 의성군 대형 산불 당시 2400만 원의 성금을 비롯해 1박 2일 동안 밥차와 빨래차 등을 지원했다.이날 의성군에서는 김상협 안전환경국장, 이강헌 건축과장, 김경화 건축계장 등 직원 3명이 서산시를 직접 찾아 이완섭 사장에게 직접 전달했다.특히, 서산시에 전달한 이번 성금은 의성군 공무원이 자발적으로 모금한 것이다.이에 이 시장은 김주수 의성군수에게 직접 전화해 감사함을 전달했으며 고마움을 전한 손 편지도 서산을 찾은 직원들에게 전달했다.서산시에 따르면 의성군이 기탁한 성금은 충남사회복지공동모금회를 통해 관내 취약계층을 위해 사용될 예정이다.성금 기탁식에서 의성군 김상협 안전환경국장은 "직원들의 작은 정성이 어려움을 겪고 있는 가정에 조금이나마 보탬이 되길 바란다"라면서 "앞으로 지속적인 나눔과 연대를 통해 공직사회의 사회적 책임을 실천해 나가겠다"라며 서산시를 통해 이같이 말했다.이 시장은 이날 SNS를 통해 "멀리서도 이웃의 아픔을 나누려는 따뜻한 마음에 큰 감동을 받았다"며 "김주수 군수님을 비롯한 의성군청 모든 직원 여러분께 18만 서산 시민의 마음을 담아 진심으로 감사의 인사를 전한다"라면서"정이 있어 더 따뜻한 대한민국, 함께 만들어가자"라며 다시한번 고마움을 전했다.또한, 김주수 의성군수에게 보낸 손 편지에서는 "의성군 역시 지난 3월 대형산불로 큰 어려움을 겪었던 점을 생각하면, 이러한 도움의 손길이 더욱 값지고 소중하게 다가온다"라면서 "의성군의 따뜻한 기운을 가슴에 새긴다"라고 덧붙였다.한편, 의성군은 이날 서산시 외에도 집중호우 피해를 입고 특별재난지역으로 선포된 예산군도 찾아 성금을 기탁했다.