갑자기 죽어나간 소년들, 사람들이 찾은 방법은 '숲'이었다

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.

큰사진보기 ▲성주읍성(해동지도)4대 문루를 갖춘 성주읍성이 둥글게 그려졌다. 성안에 연못 2개가 있다. 객사 옆 연못을 '쌍도정'으로 추정한다. 성의 아래 위로 '이천과 백천'이 성을 감싸고 흐른다. 이 두 물줄기가 비옥한 농토는 물론 성주의 젖줄기다. ⓒ 서울대학교_규장각_한국학연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲소성리 마을회관성주군 초전면 소성리 마을회관. 포장도로 바닥에 파란 페인트로 쓴 '사드 가고 평화 오라'라는 글이 보인다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲소성리소성리 주택의 담벽에 당시의 외침이 글로 남았다. 무기를 머리에 이고 살아야 하는 주민들의 심정을 어찌 다 헤아릴 수 있겠는가? ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲실록각최근 복원된 성주읍성의 실록각. 전주 사고의 그것을 따라 복원하였다. 2층으로 올라 가면 실록 관련 자료와 영상을 볼 수 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲성주사고복원된 성주읍성 북문 인근 언덕에, 복원되어 차분하게 앉아 있는 성주사고. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲성주읍성 북문읍성 북문이다. 성문은 '星智門(성지문)'을, 위 누각은 '民樂樓(민락루)'라는 현판을 달고 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲성주읍성북문 밖에서 본 읍성 모습이다. 부분 수리가 이뤄지고 있어 당분간 출입을 막고 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍도정과 향교북문 문루에서 바라 본 성밖 풍경. 바로 앞에, 옛 객사 옆에 있었다던 '쌍도정'이 복원되어 있다. 오른 쪽 멀리 산 아래 '성주향교'가 보인다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲관왕묘옛 지도에서 성주읍성 남문 밖에 있었다고 표시되는 관왕묘. 성주여중 구릉의 남서쪽에 남아 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲성밖숲성주읍 이천 변에 우거진 성밖숲. 엄청난 두께와 키의 왕버들이 숲을 이뤄 신령스러움은 물론 시민들의 휴식처로 애용되는 공간이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

계절은 지났어도, 덩굴진 참외밭에서 풍겨오는 향이 달큼하다. 코끝이 향기롭다. 한여름 땡볕에 노랑으로 점점이 박혀, 다디단 과육으로 삼복염천에 지친 이들의 심신을 달랬을 터다. 노지가 아닌 하우스 재배가 대세란다. 그래도 맛이야 어디 가겠는가?10월까지 너끈히 수확한다니 제철 과일이란 말이 무색하다. 좋은 건지 아닌지 판단이 어렵다. 눈에 보이는 비닐하우스가 다 참외밭이다. 성주만이 가질 수 있는 또 다른 풍경이다. 어릴 적 재미 삼았던 참외 서리가 그리워지는 고장이다.일제강점기부터 참외 재배가 번성하였다. 낙동강에 합수하는 두 물줄기 '이천과 백천'이 흙을 실어다 쌓은 충적 평야다. 풍부한 일조량에 물 빠짐이 좋은 모래 흙이다. 여기에 수자원까지 풍부하니 참외 재배지로 최적지다.이토록 풍성하고 평화로운 고장에 그야말로 상상도 못 한 흉물이 들어선다. 이름하여 '고고도 미사일 방어체계(THAAD, 아래 사드)'다. 2016년 7월 13일에 떨어진 청천벽력이다. 경북 성주 시민은 그날을 어찌 기억하고 있을까? 무엇보다 무기다. 공격보다 방어 목적이라 해도 무기는 무기다. 무기의 기본 속성은 군대 전유물이라는 점이다. 그런데 우리 군대가 아니다. '무언가'를 보호하려 개발된 무기라고 주장한다. 그 무언가가 우리가 아님도 명확해졌다.종말 단계에서 탄도를 요격한다는, 이 무기의 필요성이나 당위성은 논외로 하자. 그보다 중국은 수천 km를 감시하는 레이더가 더 신경 쓰이나 보다. 이런 흉물을 머리에 이고 살아야 하는 성주 시민의 심정을 다 헤아리기도 어렵다. 한반도 곳곳 미군이 주둔하는 땅 모두가 대체로 그러하다.미국의 전략이다. 그들은 중국 포위 구상을 노골적으로 드러냈다. 그러면서 한반도에 사드 배치를 지속 강권했다. 이를 당시 나라 운영을 위임 받은 권력과 정당이 기꺼이 받아들였다. 더구나 대구·경북 출신 정치인들이 똘똘 뭉쳐서다. 심지어 오랜 기간 공들인 중국과 단교에 가까운 마찰과 경제적 불이익까지 감수하면서 말이다.심신을 달래도 모자랄 그해 삼복 염천, 성주가 쇳물보다 더 뜨겁게 달아올랐다. 달고 시원한 참외도 무용지물이었다. 온 땅이 용광로처럼 들끓었다. 2017년 칠푼이 같은 대통령이 탄핵 당했다. 그래서 주춤하리라던 작은 소망마저 무참히 깨졌다. 대선을 열흘 앞둔 같은 해 4월 27일, 도둑처럼 기습적으로 사드를 배치해 버린다.무슨 약점이 잡혀서일까? 두루뭉술 잘 버텨낸 몇 년의 강압을, 기습적으로 받아들인 내막이 못내 궁금해진다. 국익을 논하기 전에 생명을 논하자. 전쟁을 말하기 전에 평화를 외치자. 궁극에 뭐가 더 지속 가능한가를, 무엇이 후세에 떳떳할지를 기준으로 판단하자. 한여름 땡볕이라야 누렇게 익어가는 참외의 지혜를, 반만이라도 닮아야 하지 않겠는가?우리는 기록의 민족이다. 조선왕조실록이 대표적이다. 사고(史庫)는 고려부터 나라의 중요 기록문서를 보관해오던 창고다. 조선은 왕조 개창부터 기록의 중요성을 인지한다. 사고를 두어 실록을 대대손손 전하고자 했다. 초기엔 내사고 춘추관과 충주 외사고를 운영했다. 두 곳으론 불안 했던지 세종 21(1439)년 전주와 성주에 각각 사고를 확장한다. 4사고 체계의 성립이다. 귀중한 사적은 반드시 나눠 보관해야 한다는 원칙에 따른 조치다.1445년 12월, 성주사고에 태조·정종·태종 실록이 봉안된다. 최초 실록각은 관아 가까이 지었던 것으로 추정한다. 사료 이용과 관리 효율성을 고려했겠으나, 이게 오히려 화가 된다. 1538년 11월 화재로 소실되어 버린다.실록각 재건 기록은 없으나, 화재 1년 반 후인 1540년 4월에 실록이 다시 봉안된다. 이때 실록각은 1층을 필로티로 띄우고, 2층을 높여 나무 계단으로 연결한 형태였다. 전주 경기전의 실록각을 통해 옛 모습을 유추할 수 있다. 성주를 비롯한 실록각과 실록들이 임진왜란의 전화를 피하지 못한다. 전주 사고의 실록만이 내장산으로 피신했다가 묘향산으로 보내져 간신히 전화를 모면한다.성주 사고도 왜군 침입 당시 실록이 든 궤짝을 땅에 파묻었으나 발각되어 모두 잿더미가 되어버렸다. 실록각도 이때 소실된 것으로 추정한다. 왜란이 끝나, 전주 사고본을 바탕으로 춘추관·마니산·묘향산·태백산·오대산이라는 5사고 체제로 전환한다.성주와 충주, 전주에 사고를 둔 초기의 생각이 엿보인다. 그중 성주를 택한 이면에는 이 땅의 지세와 기후, 바람은 물론 인심까지 살폈을 당위성이 읽힌다. 그러나 왜의 침략까지는 고려하지 못했나 보다.기록은 역사이자 문화이며 자긍심이다. 세종 때 권력자들은 성주 땅에 사고를 들였다. 성주가 가져야 할 긍지의 한 단면이다. 서울과 충청, 전라와 경상도에서 간택된 요지의 하나인 셈이다. 21세기 아둔한 권력은 그러나, 사드라는 무기를 이 땅에 스스럼없이 들였다.고려 시대 흙으로 쌓은 성을 중종(1520) 때 돌로 고쳐 쌓았다. 아둔한 권력자인 선조도 위험을 감지했는지 아니면 1590년 왜를 돌아본 통신사의 상반된 주장 때문이었는지, 1591년 전라·경상도의 각 읍성을 대대적으로 고쳐 쌓는다. 이때 성주 읍성도 재정비 되어 방비 태세를 갖춘다.임진왜란 시기 성주읍성은 문제적 인물 정인홍을 빼고서 논할 수 없다. 그에 대한 평가는 무척 상반된다. 정인홍 등 의병이 연합하여 성주읍성 탈환에 나선다. 1592년 8월, 공격 개시 전에 왜군 기습에 패퇴하고 만다. 9월의 공격은 읍성에 주둔한 왜군을 성 밖으로 유인, 궤멸 시킨다는 작전이었다. 그러나 역시 기습 공격에 물러나고 만다.12월 공격에서 작은 성과를 거두나 성 탈환에는 이르지 못한다. 이듬해 1월, 지속적인 공격에 왜군이 성을 비워 철수한다. 정인홍은 의병 3천을 모아 성주를 근거로 이웃 합천·고령 등을 성공적으로 방어해낸다. 왜란 후 대북 세력의 영수로 이이첨 등과 광해군 정권을 오로지하나, 능양군 반정으로 목이 베어진다. 반정 세력이 그를 어찌 평했을까?읍성은 낮은 구릉을 감싼 전형적인 평산성이다. 옛 지도들도 두루뭉술한 표현뿐이다. 둘레가 2.05km였다니 현재 복원된 성곽을 토대로 유추할 뿐이다. 성벽은 2.7m 높이로 추정한다. 일제강점기 시가지 조성과 도로 개설로 대부분 훼철 된다. 옛 지도와 훼철 당시 지형도를 근거로 흔적이나마 찾아 둘 필요성을 절감한다.그나마 복원된 북문 인근 읍성이 반갑다. 성주읍성 객사 백화헌(白花軒)에 딸린 쌍도정(雙島亭)도 겸재 정선의 그림을 바탕으로 성 밖에 가까스로 복원하였다.옛 지도에 관왕묘가 또렷하다. 지금의 성주여중 남동쪽에 온전하다. 이로 미루어 성곽은 현재 복원된 북문에서 성주초를 감싸고 성주여중·고를 지나 성주군청 뒤로 이어졌을 것으로 추정한다.성주읍 서-남-동을 이천이 감싸 흐른다. 이 물길이 읍성 해자 노릇을 톡톡히 해냈다. 풍부한 수자원은 도시로써 성곽을 유지하는데 필수 요소다. 이천이 성곽을 이 자리에 쌓게 만든 주역으로 여겨진다.옛날 성의 서문 밖에서 소년들이 변고로 자꾸 죽어 나갔다. 통상 전설이 그렇듯, 신통한 지관이 길을 가면서 조언한다. 서문 밖 이천을 따라 밤나무를 심으라는 것이다. 밤나무 숲이 우거지자, 거짓말처럼 변고가 사라졌다고 한다.성문을 가린 차폐 식재다. 전설이라지만 그게 비보(裨補)의 묘미다. 성곽 안팎을 가르는 경계다. 서로 감추고 지킬 것을 인정하는 관용이다. 비보는 이 뿐만이 아니다. 지리·지형적으로 허한 곳에 무성한 숲을 조성해 보완하는 대체재이기도 하다. 풍수해는 물론 경치와 심리적인 안정을 찾으려는 뛰어난 자연관이다.성밖숲은 300∼500년 수령의 왕버들 59주로 우거졌다. 왜란을 거치면서 밤나무가 왕버들로 교체되었다. 숲에서 가장 큰 나무는 높이가 14m에 이른다.성밖숲에 드니 마음마저 평온해진다. 500년 넘게 살아 낸 나무들의 터전이다. 그 숲을 훼손하지 않고 지켜낸 성주 사람들의 지혜이기도 하다. 수 미터는 넘어 보이는 두께의 나무에선 알 수 없는 신령스러움마저 느껴진다. 숲은 그렇듯 이곳에 드는 모든 이를 넉넉하게 품어주었으리라.야만스러운 왜군이 왕조실록을 불살랐어도, 사드로 제 아무리 격랑에 휩싸여도, 성주는 신령스러운 지혜로 결코 중심을 잃지 않았을 것이다. 나이 든 고목에서 배울 일이다.