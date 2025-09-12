송영길이 번역한, 미국 '정보 대통령'의 저서

"나는 더 이상 민주당에 남아 있을 수 없었다. 오늘날의 민주당은 '깨어 있음(woke culture)'에 취해버린 '전쟁광 엘리트 카르텔'에게 완전히 장악되었다. 그들은 모든 문제를 인종의 틀로 나누어 사회를 분열시키고, 반백인 인종주의를 부추기며, 헌법에 보장된 신이 부여한 자유를 노골적으로 훼손하고 있다.
신앙을 가진 사람들을 적으로 삼고, 경찰을 악마화하고 범죄자를 감싸면서 법을 준수하는 시민을 외면한다. 국경이 무방비 상태로 열려 있는데도 '안전하다'고 거짓말을 하며, 국가 안보 기구를 정치적 반대자를 제거하는 무기로 사용한다. 그리고 무엇보다도, 매일 우리를 핵전쟁이라는 벼랑 끝으로 한 발짝씩 몰아가고 있다."｜<민주당을 떠나며> 프롤로그 중에서
'누가 실제로 미국을 운영하고, 누가 진짜 미국을 지배하고 있을까? 민주당, 관료, 빅테크, 주류 언론과 군산복합체의 끝없는 탐욕이 전 세계를 핵전쟁의 위기로 몰아가고 있다.' 최근 출간된 <민주당을 떠나며>(메디치미디어)의 저자 털시 개버드(Tulsi Gabbard)의 경고다. 이 책의 원 제목은 <For Love of Country>. 제목의 뉘앙스는 사뭇 다르지만, 둘 다 저자의 의도와 맞닿아 있다.
이 책의 저자 털시 개버드는 생소하게 느껴지는 인물이다. 그러나 미국 정치와 전세계에 막강한 영향력을 미치는 인물이다. 정치·외교 분야의 전문가들에게는 그녀의 일거수일투족이 관심 대상이다. 이 책의 번역자도, 번역 과정도 흥미롭다. 더불어민주당 당 대표를 지냈던 송영길 소나무당 대표는 이 책을 구속되기 전에 한 차례 읽었고, 서울구치소 수감 중에 세 차례를 정독하고나서 반드시 번역해 더 많은 사람이 읽을 수 있도록 해야겠다고 마음먹었다고 한다.
트럼프 2기 행정부 국가정보국장인 '털시 개버드'의 저서
털시 개버드는 현재 트럼프 2기 행정부 국가정보국장(Director of National Intelligence, DNI)을 맡고 있는데, 가히 '정보 대통령'이라고 할만한 자리다. 16개의 정보기관을 총괄하기 위해 과거 미국 국방장관이 관장하던 국방부 내 정보기구 관리 및 400억 달러 가량의 정보 예산 편성권을 갖고 있고, CIA 국장이 하던 대통령 일일 정보 보고도 직접 맡으며, CIA 국장을 대신해 거의 모든 정보 기능을 감독하는 수장 역할이다.
털시 개버드의 정치 이력은 매우 독특하다. 그녀는 미국령 사모아 출신으로 하와이주를 정치적 기반으로 삼아 성장했다. 2002년 21세에 하와이 주의회 민주당 하원의원에 당선되면서 미국 역사상 최연소 주 하원의원이라는 기록을 경신했다. 2003년 하와이 주 방위군에 입대해 이라크, 쿠웨이트, 아프리카 등지에서 복무했다. 2013년부터 2021년까지 하와이 제2선거구를 대표해 미 연방 하원의원으로 활동했다.
미국 정치권에서 매우 드문 힌두교 신자인데다 사상 최초의 참전용사 출신 여성 의원이다. 민주당 전국위원회 부위원장을 역임했으며, 2020년 미국대통령 선거에서 민주당 대선후보 경선에 출마하기도 했다. 이후 도널드 트럼프 대통령을 지지하는 행보를 보이며 민주당 내 보수파로 분류되더니, 2022년에는 민주당을 탈당해 공화당으로 당적을 옮기면서 뚜렷한 친(親)트럼프 인사로 변신했다.
"이 책에는 기존 워싱턴의 민주당, 공화당 정치인들에게서는 들을 수 없는 이야기들이 가득 담겨 있다. 털시는 민주당만을 비판하는 것이 아니다. 그녀는 공화당과 민주당 지도부 모두가 자국 내 현안에 대해서는 서로 싸우는 척하지만, 대외 전략에 있어서는 한목소리로 움직이고 있다고 지적한다.
러시아, 시리아, 리비아, 이란, 북한 등에 대한 정권교체 시도와 신냉전 논리는 결국 끊임없는 전쟁 준비와 군사적 긴장을 부추기며, 이는 군산복합체의 이익을 대변하는 워싱턴 기득권 정치의 실체를 드러낸다는 것이다. 털시는 외교의 중요성을 거듭 강조해왔다. 리비아 사태를 지켜본 김정은이 과연 핵을 포기하겠는가, 라고 반문한다. 털시는 북미 간 직접 대화를 강력히 지지한다.
털시의 전임 바이든 정부와 민주당에 대한 비판이 과도하다고 느껴질 수도 있다. 그러나 이 책을 읽으면서 "왜 민주당의 카멀라 해리스 후보가 트럼프에게 패배했는가?"라는 질문에 대한 실마리를 찾을 수 있었다. 트럼프 지지자들이 민주당의 '정치적 올바름(PC주의)'과 진보진영의 극단적 문화운동을 뜻하는 '워크 문화(woke culture)'에 대해 얼마나 강한 반감을 갖고 있는지를 여실히 보여주는 결과다."
송 대표는 "털시 개버드의 주장에는 일부 과장되거나 비약된 면이 있고, 현재 트럼프 행정부의 정책을 보면 내로남불적인 측면도 있다"면서도 "그녀가 던지는 문제제기는 민주당, 공화당을 넘어 미국 정치 전반에 걸친 화두를 담고 있어 의미가 자못 크다"고 말한다.
그가 이 책을 감옥에서 세 차례나 정독하고 번역을 한 것은 미국 민주당의 몰락에 가까운 침체의 원인을 보면서 우리나라 정치가 반면교사 삼아야 할 점을 들여다보라는 강력한 권고가 아닐까 싶다. 7월 25일 <월스트리트저널>의 여론조사 결과에 따르면, 미국 민주당의 비호감도가 63%까지 치솟았다고 한다.
국가정보원 제1차장을 역임했던 박선원 더불어민주당 의원은 이 책의 추천사를 통해 "털시 개버드의 등장은 한미관계와 국제협력의 방향을 다시 생각하게 만든다"면서 "그의 현실주의적 시각과 보수적인 접근은 대한민국 외교·안보의 새로운 변수로 작용하며, 동맹의 의미를 재해석하는 계기를 마련할 것"이라고 봤다.
이어 박 의원은 "정체된 기득권과 경직된 이념을 거부하고, 논란 속에서도 새로운 길을 실험하는 털시 개보드의 행보는 단편적인 진영 논리에 매몰되어 가는 한국 정치에도 중요한 화두를 던지고 있다"면서 "이 책은 한 정치인이 기존 질서를 벗어나 다양한 가능성을 시험하는 과정을 생갱하게 보여주는데, 특히 마이너리티 여성 정치인으로서 겪은 역경과 성장, 그리고 실용적 리더십까지 두루 담고 있다"고 말했다.