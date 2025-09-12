송영길이 번역한, 미국 '정보 대통령'의 저서

"나는 더 이상 민주당에 남아 있을 수 없었다. 오늘날의 민주당은 '깨어 있음(woke culture)'에 취해버린 '전쟁광 엘리트 카르텔'에게 완전히 장악되었다. 그들은 모든 문제를 인종의 틀로 나누어 사회를 분열시키고, 반백인 인종주의를 부추기며, 헌법에 보장된 신이 부여한 자유를 노골적으로 훼손하고 있다.

신앙을 가진 사람들을 적으로 삼고, 경찰을 악마화하고 범죄자를 감싸면서 법을 준수하는 시민을 외면한다. 국경이 무방비 상태로 열려 있는데도 '안전하다'고 거짓말을 하며, 국가 안보 기구를 정치적 반대자를 제거하는 무기로 사용한다. 그리고 무엇보다도, 매일 우리를 핵전쟁이라는 벼랑 끝으로 한 발짝씩 몰아가고 있다."｜<민주당을 떠나며> 프롤로그 중에서

큰사진보기 ▲최근 출간된 털시 개버드(Tulsi Gabbard)의 <민주당을 떠나며>(메디치미디어) 책 표지. ⓒ 메디치미디어 관련사진보기

"이 책에는 기존 워싱턴의 민주당, 공화당 정치인들에게서는 들을 수 없는 이야기들이 가득 담겨 있다. 털시는 민주당만을 비판하는 것이 아니다. 그녀는 공화당과 민주당 지도부 모두가 자국 내 현안에 대해서는 서로 싸우는 척하지만, 대외 전략에 있어서는 한목소리로 움직이고 있다고 지적한다.

러시아, 시리아, 리비아, 이란, 북한 등에 대한 정권교체 시도와 신냉전 논리는 결국 끊임없는 전쟁 준비와 군사적 긴장을 부추기며, 이는 군산복합체의 이익을 대변하는 워싱턴 기득권 정치의 실체를 드러낸다는 것이다. 털시는 외교의 중요성을 거듭 강조해왔다. 리비아 사태를 지켜본 김정은이 과연 핵을 포기하겠는가, 라고 반문한다. 털시는 북미 간 직접 대화를 강력히 지지한다.

털시의 전임 바이든 정부와 민주당에 대한 비판이 과도하다고 느껴질 수도 있다. 그러나 이 책을 읽으면서 "왜 민주당의 카멀라 해리스 후보가 트럼프에게 패배했는가?"라는 질문에 대한 실마리를 찾을 수 있었다. 트럼프 지지자들이 민주당의 '정치적 올바름(PC주의)'과 진보진영의 극단적 문화운동을 뜻하는 '워크 문화(woke culture)'에 대해 얼마나 강한 반감을 갖고 있는지를 여실히 보여주는 결과다."