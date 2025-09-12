코로나로 식당도 접었지만, 몇년을 버티고 버텼다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲그에게도 희망의 고속도로가 열리길 ⓒ karsten_wuerth on Unsplash 관련사진보기

AD

"고모, 저 사장님 옛날에 아주 큰 찜질방을 했던 사람인데, 사업이 잘 안 되는 바람에 지금 식당을 하고 있어."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

우리는 6남매다. 아들 넷, 딸 둘이다. 맏이가 언니고 내가 막내, 중간에 오빠가 4명이다. 부모님께서 살아 계실 때는 기념일이 되면 만나는 일이 많았지만, 두 분이 돌아가시자 만날 일이 예전에 비해 줄어들었다. 그래서 형제들의 생일을 챙겨주는 '생일 계'를 만들었다. 식사비를 생일 당사자가 내는 대신 나머지 형제들은 봉투에 10만 원씩 넣어 축하금으로 주기로 했다. 벌써 그렇게 한 지 10년도 훨씬 넘었다.지난 10일은 막내 오빠의 생일이었다. 큰오빠 부부가 밤 운전이 서툰 편이라 생일 잔치는 대부분 큰오빠가 사는 도시에서 하는 편이다. 대구에 사는 형제 넷이 배려하는 마음에서 항상 다른 도시로 움직이고 있다. 오후 7시에 고깃집 식당에서 만나기로 약속이 되어 있었다. 다른 형제들은 부부가 함께 참석하지만, 남편은 회사 일이 바빠 나는 늘 혼자 참석을 한다.식당에 들어서니 주인장이 씩씩한 말투로 반갑게 맞이해 주었다. 어디선가 본 것 같기도 했지만 잘 기억나지 않았다. 밑반찬이 일곱 가지가 넘게 나와서 놀라웠다. 옛날 엄마가 해 주던 추억의 반찬으로 상이 가득 차려졌다. 큰올케 언니가 낮은 목소리로 내게 말했다.그러고 보니 언니가 말했던 찜질방에서 당시 사장이었던 사람과 같이 이야기를 나누고 식당에서 밥을 함께 먹은 기억이 희미하게 떠올랐다. 그는 직원 없이 혼자 몸으로 주방과 홀을 이리저리 뛰어다니고 있었다. 땀범벅이 된 얼굴로 손님 고기를 구워주고, 동동거리며 반찬을 나르는 주인장에게서 과거 내 모습이 겹쳐졌다. 언니의 이야기를 들으니 자꾸만 신경이 쓰여서 주인장을 쳐다보게 되고 얼마나 힘들까 하는 안쓰러운 마음이 들었다.나는 23년간 학원업에 종사했다. 수입이 좋아 풍족하게 살기도 했다. 그러다가 마지막 2년 정도에서 학원이 휘청했다. 미련 없이 접었으면 될 일을 붙잡고 놓지 못하다가 큰 파도를 만나게 되었다. 모아 놓은 재산을 전부를 잃고 빚더미에 올라 앉자 앞이 뿌옇게 흐려져 아무것도 보이지 않았다. 절망스러운 날들의 연속이었다.다양한 영업직에 몸담다가 마지막으로 했던 것이 식당이었다. 내 나이 쉰 중반이었을 때였다. 남편은 그 힘든 일을 어떻게 하냐며 막아 섰지만 단돈 몇 푼이라도 귀했던 시절이라 무모하게 달려들었다. 마침 지인의 식당이어서 십원 한 장 들이지 않고 들어가 시작할 수 있었다. 처음 해 보는 일이라 서툴고 힘들었다.직원 없이 혼자 주방과 홀서빙까지 맡아야 했기에 늘 분주히 왔다갔다 했다. 거의 뛰어다니다시피 할 정도로 바빴다. 차츰 식당은 자리를 잡아갔고, 단골이 늘게 되었다. 손님마다 내 일처럼 안타까워하며 어떻게든 하나라도 더 팔아주려고 했다. 다른 손님을 소개해 주기도 해서 장사가 잘 되었다. 정직하고 진실하게 사람을 대하니 보답으로 나에게 빛이 되어 돌아왔다.그러다가 2020년 초, 대구 지역에 코로나19가 급속히 전파되었다. 31번째 확진자가 나온 뒤엔 그 양상이 '지역 사회 감염'으로 바뀌었다. 코로나를 안정화하기 위해 사람들이 밖으로 나오지 않고 집에만 있게 되었다. 대구 전체가 거의 마비되며 거리 두기가 시행되었다. 그러다 어려움을 견디지 못한 식당이 하나둘 문을 닫기 시작했다. 나도 그때 2년 정도 하던 식당을 그만두게 되었다.그래도 우리 부부가 열심히 일해 온 덕분에 남은 빚도 다 갚았다. 지금은 풍족하지는 않지만, 경제적 자유를 얻었다. 심적으로 큰 여유가 생기며 뿌옇던 앞이 이제는 환한 빛으로 채워졌다. 식당 주인장을 보니 그 시절의 내가 떠올라 가슴 한편이 시려 왔다. 나락으로 떨어졌을 때 다시 일어서기란 결코 만만한 일이 아님을 나는 안다. 몇 년을 버티고 견뎌내야만 한다.내가 그 길을 걸어와 희망의 고속도로로 들어선 것처럼 그에게도 행운이 뒤따르길 바란다. 희망은 멀리 있지 않으니 열심히 살아주길 바란다고, 그에게 말해 주고 싶다.