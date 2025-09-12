최평규 SNT그룹 회장 "미국 등 북중미 시장 공략 강화"

큰사진보기 ▲최평규 SNT그룹 회장. ⓒ SNT그룹 관련사진보기

최평규 SNT그룹 회장은 "지금 세계는 디지털 대전환의 시대"라며 인공지능(AI) 기반 지능형 로봇 산업생태계 구축과 함께 미국 등 북중미 시장 공략을 강화할 것이라고 밝혔다.최 회장은 12일 배포한 'SNT 창업 46주년 기념사'를 통해 이같이 밝혔다. 그는 "기업들은 하드웨어와 제어소프트웨어 융합기술의 고도화를 추구하고 있다"라며 "SNT도 기존의 제조 중심에서 디지털 중심으로 기업문화와 패러다임 전환을 빠르게 추진해야 한다"라고 밝혔다.이어 "일하는 방식 또한 급변하는 디지털 환경에 빠르게 적응하고, 창의적으로 문제를 해결하며, 협업과 소통으로 임무를 신속하게 완수해야 한다"고 덧붙였다.또 최 회장은 "우리의 핵심역량인 정밀기계 기술력에 정밀전자제어 기술을 융‧복합해, 기존의 비즈니스 모델을 창조적으로 혁신하고 신성장동력 발굴로 새로운 가치를 창출하는 담대한 도전도 이어 나가야 한다"고 제시했다.사업 계획에 대해, 최 회장은 "올해 SNT로보틱스를 신규 설립하고, 명실공히 엔지니어링 중심 기업으로의 혁신에 나섰다"며 "SNT로보틱스는 산업용 다관절 로봇과 인공지능 기반 지능형 로봇 등 로보틱스 핵심기술 개발을 통해 차세대 로봇산업 생태계 구축에 역량을 집중해 나갈 것"이라고 밝혔다.그러면서 최 회장은 "올해 인수한 미국 루이지애나주의 10만평 규모 현지공장 부지를 베이스캠프로 적극 활용하여, 미국 등 북중미시장 공략을 가속화할 것"이라고 강조했다.그는 "이 공장은 앞으로 SNT모티브의 모빌리티 핵심부품시장 공략의 전진기지가 될 것"이며 "SNT에너지가 사우디 현지공장(SNT Gulf)과 연계해 미국을 비롯한 전세계 에너지발전플랜트 시장에서 비교우위를 선점할 교두보가 될 것"이라고 설명했다.최평규 회장은 "빠르게 변화하는 시대의 흐름에 한발 앞서 대응하고 새로운 가치를 만들어 나간다는 응변창신(應變創新)의 자세로 선제적 리스크 관리와 부단한 자기혁신을 실천해, 디지털 대전환의 시대적 변화를 주도하고 SNT의 지속가능한 미래를 만들어 나가자"고 임직원들한테 당부했다.SNT그룹은 최 회장이 1979년 삼영기계공업사를 설립하면서 시작되었고, 현재 지주회사인 SNT홀딩스와 SNT에너지, SNT모티브, SNT다이내믹스의 상장사와 SNT저축은행, SNT솔루션, SNT캔버라호텔 등 비상장사, 중국과 폴란드, 인도사우디아라비아, 인도, 미국 등에 해외현지법인을 두고 있다.