"청년들 냉소 키운 건 기성세대" 전문가의 뼈아픈 경고

"냉소는 이상 혹은 규범을 비웃는 행위입니다. 규범은 옳고 윤리적이지만, 실제로 사람들은 규범에 따라 움직이지 않아요. 사회에는 옳고 도덕적인 규범을 실현하려는 사람도 있고, 이런 윤리적 가치를 믿지 않는 사람도 있어요. 대놓고 이야기하지는 않죠. 속으로는 이해관계와 이익을 우선시하는 이들이 있어요. 이런 위선적인 모습에서 냉소적인 태도가 생긴다고 생각해요. 그래서 냉소는 믿음에 대한 문제이기도 합니다."

"청년들은 기성세대로부터 교육을 받고 사회적 규범을 배워요. 하지만 기성세대가 자신들에게 말한 대로 행동하지 않은 모습에서 냉소주의를 가질 수 있어요. 부모님이나 선생님 같은 멘토가 규범을 가르쳐주지만, 그 규범을 멘토가 따르지 않는 모습에서요.

기성세대도 자신이 청년이었을 때 그런 모습을 봤을 겁니다. 기성세대가 사회질서를 유지하기 위해 자신들도 믿지 않는 도덕적 이상을 계속 강조하는 모습은 냉소주의를 강화할 수 있어요. 그래서 냉소는 세대에 상관없이 나타난다는 거죠."

"민주주의의 기본 원칙은 '모든 사람은 평등하다'예요. 실제 사회에서는 다릅니다. 공부 잘하는 학생과 못하는 학생, 대졸자와 고졸자 등 심각한 차별이 있어요. 이게 능력주의 사회예요. 시험을 잘 봐야 대접받는다는 걸 어렸을 때부터 깨닫잖아요. 공부를 못해서 모멸감을 견뎌야 하는 상황을 몸으로 느껴요. 능력주의와 민주주의가 일종의 이중 규범 상태로 상충하고 있는 거죠. 이 사이에서 냉소가 나올 수밖에 없다고 생각해요."

"이른바 86세대는 진보적인 이상을 이야기합니다. 그런데 이들도 자식 교육을 위해 편법과 불법을 마다하지 않아요. 여기서 위선적인 모습이 너무 투명하게 보이는 거예요. 본인들은 능력주의에 따라 살면서 입으로만 민주주의를 말해요. 여기서 기성세대는 스스로 성찰하고 반성하는 태도를 보였어야 해요.

그런데 그러지 않았어요. 그들 스스로가 능력주의를 바꾸겠다는 의지를 보이지 않는 이상, 청년들은 거기에 냉소할 수밖에 없어요. 어떻게 보면 대놓고 능력주의를 믿는 사람보다도 이런 위선이 더 혐오스러울 수도 있다고 생각해요."

"이런 언어들은 사회 문제에서 구조적인 불평등을 지우고, 모든 걸 개인의 선택 문제로 만들어 버려요. '네가 선택했으니 불평하면 안 된다'라는 식이죠. 하지만 기본적으로 개인의 선택지는 달라요. 이런 상황을 똑같은 측면에서 비교하는 것이 공정할 리 없죠.

또한 이런 협소한 시각은 '불공정'만 이야기하고 '구조적인 불평등'의 문제는 말하지 않는 모습이에요. 조국 사태 때도 사람들이 능력주의 이데올로기에 사로잡힌 모습을 보였어요. 누가 성적을 조작했는지, 공정한지 아닌지 여부에 집착했죠."

"능력주의가 세습주의보다 옳다는 식으로 이야기를 합니다. 세습주의는 부모로부터 물려받은 재산에 따라 계급이 갈리니까요. 그래서 쉽게 비판하잖아요. 그런데 능력주의는 성적이라는 기준만으로 불평등을 정당화해요. 사람의 능력은 성적으로 바꿀 수 없어요. 능력은 다양하니까요.

그런데 대부분의 사회가 인간의 능력을 제한적으로 정의해요. 그리고 그 정의는 지배 집단에게 유리한 기준이에요. 이런 부분에 대해 구체적인 문제 제기를 해야 한다고 생각해요. 그래야 구조적인 불평등도 해결이 되는 거죠."

"이런 언어의 생산과 소비가 장기화하면 우리가 보고 있듯 사회는 점점 극우화가 되는 겁니다. 혐오 표현도 일상에서 아무렇지 않게 쓰이고요. 과거 '관광 보낸다'라는 말은 사실 '강간'에서 온 표현이에요. 디시인사이드의 게임 관련 갤러리에서 '승리했다'를 '강간했다'라고 비유했는데, 필터에 걸리니까 '관광했다'로 바꿔 쓴 거죠.

지금도 유튜브나 방송에서 사용하고 있어요. 이처럼 그 표현이 어디서 왔는지 인식하지도 못한 채 혐오적인 언어에 둔감해진 모습을 보입니다. 또 이런 표현에 쉽게 공감하는 부분이 문제라고 생각해요."

"개인적인 저항만으로는 구조가 바뀌지 않는다고 생각해요. 약자들이 집단을 형성해 지배 집단에게 저항했을 때 세상이 바뀔 수 있어요. 그러나 냉소는 어떤 것도 바꿀 수 없다는 점에서 가장 나쁘다고 생각해요. 함께 싸우지 않고 방관하게 만들고, '세상은 원래 이렇다'면서 거리를 두게 하니까요. 강한 분노는 무엇인가를 바꿀 에너지가 될 수 있지만, 냉소는 싸움을 시작조차도 못 하게 만들어요."

"한국 사회도 마찬가지입니다. 평범한 사람들이 힘 있는 자에게 자신을 동일시하고 있어요. 저는 그걸 '힘 숭배'라고 부르는데, 능력주의의 뿌리도 결국 거기에 있다고 봐요. 힘을 가진 사람을 무의식적으로 따르고 숭배하는 거죠. 이런 상태를 끊어내지 않으면, 약자끼리 연대할 수 없어요. 결국 서로를 냉소하거나 밟고 올라가려는 생각만 남는 거죠. 그래서 무엇보다 그런 정신 상태에서 해방되는 일이 필요하다고 생각해요."

"풍자나 권위에 대한 저항과는 다르다고 봅니다. 냉소는 권력을 공격하는 방식보다는 약자끼리 서로를 멸시하는 방식으로 작동한다고 생각해요. 부정적인 의미가 더 강한 것 같네요."

"온라인을 통한 약한 결속은 장점도 있지만, 한계가 뚜렷합니다. 중요한 사회 구조를 바꾸거나 권력관계를 뒤집는 수준의 혁명적인 변화는 될 수 없어요. 엑스(X·구 트위터)나 페이스북 등 소셜미디어가 흥하기 시작했을 때입니다. 그 힘이 강해서 세상을 더 좋게 바꿀 수 있을 거라는 몇몇 학자들도 있었어요.

특히 X는 확산 속도도 빠르고 2011년 '아랍의 봄' 민주화 시위에서 큰 역할도 했고요. 정권에 위협을 주고 민중들이 모여 바꿀 수 있을 것 같은 착각을 줬는데, 그저 디지털 신호일 뿐이었어요. 결국 세상을 바꾸는 건 살아 있는 사람들의 '실물'이에요.

그래서 직접적인 만남이 꼭 필요한 거죠. 청년들이 또래 집단을 만나 구조적인 불평등을 해결할 수 있는 조직을 만들고 연대해야 해요. 사회는 그 장을 만들어줘야 하고요. 그리고 서로를 돌보는 윤리를 가져야 한다고 봐요. 이러한 것들이 모여 오랫동안 이어진다면 세상을 바꿀 힘이 될 거예요."

한국 사회에는 다양한 정치적 목소리를 내며 적극적으로 행동하는 청년들이 있다. 응원봉을 들고 내란을 막은 청년, 혐중 시위를 하는 청년 등 이들은 헌법으로 보장된 표현의 자유를 누리고 있다. 그러나 그 목소리 뒤에 남는 건 냉담한 현실이다.통계청이 지난 10일 발표한 '8월 고용동향'에 따르면 15~29세 청년층 고용률은 작년 동월보다 1.6%p 하락했다. 고용 불안은 청년의 삶을 위협하는 사회적 문제지만, 개인적 문제로 치부되곤 한다.왜 실질적인 삶의 문제를 가지고 거리로 뛰어나오는 청년들의 모습은 보기 어려울까? 대다수 청년들은 취업운 경쟁 사회에서 개인적 능력에 따라 갈린다고 생각한다. 정치적 성향에 상관없이 청년들은 사회적 해결책에 대해 냉소적인 태도를 취한다. 그들의 모습을 10년 넘게 지적한 사회학자가 박권일이다.박권일은 2007년부터 <88만원 세대> <한국의 능력주의> <우리가 기다린 건 바로 우리다> 등을 집필해왔던 미디어사회학자이자 정치칼럼니스트다. 지난 1일 마포구 한 카페에서 박권일 사회학자를 만나 인터뷰했다.박권일은 냉소가 현실과 이상의 괴리에서 나타난다고 말한다.박권일은 이런 냉소주의가 현대 사회의 기본적인 정신 상태라고 지적한다. 청년세대와 기성세대에서 나타나는 냉소주의는 본질적으로 다르지 않다.이런 이면에는 '한국의 능력주의'가 자리 잡고 있다. 박권일은 한국 사회가 '모든 존재는 평등하다'는 민주주의 기본 원리를 갖고 있지만, 실제로 현실을 주도하고 지배하는 규범은 '능력주의'라고 지적한다. 그는 능력주의를 시험 성적으로 대변되는 능력에 따라 차별과 불평등을 정당화하는 이념이라고 설명한다. 그리고 사람들은 이를 '정당하다'고 믿는다.박권일은 이렇게 형성된 냉소가 드물지만 '극우화'로 이어질 수 있다고 경고한다. 그 사례로 진보적인 부모 밑에서 자랐음에도 전 대통령 윤석열씨를 지지한 박준영 자유대학 부대표와 권정민 교수의 책 <극우 유튜브에서 아들을 구출해 왔다>를 언급했다. 그는 여기서 능력주의를 연결한다. 박권일은 능력주의와 민주주의의 상충 속에서 자식에게 좋은 교육을 제공하려는 기성세대의 모습을 조명한다.냉소는 언어에서도 드러난다. 청년들이 쓰는, 냉소적인 태도가 두드러지는 '누칼협(그 일 하라고 누가 칼 들고 협박했냐의 줄임말)'은 이전에 기성세대의 "억울하면 출세해"와 다르지 않다.이렇게 지워진 구조적 불평등은 능력주의의 위험성을 축소한다.지배 집단인 정치 엘리트는 능력주의를 통해 이득을 얻고, 이를 도구로 사용한다. 박권일은 정치 엘리트에 의한 민주주의의 퇴보를 '위로부터의 퇴행', 이를 지지하는 사람들의 퇴행을 '아래로부터의 퇴행'이라고 설명한다. 그는 일간베스트, 에펨코리아 등 일부 온라인 커뮤니티에서 이러한 흐름이 두드러진다고 지적한다.이 커뮤니티들은 혐오와 차별뿐만 아니라 냉소적인 '언어'도 생산하고 소비한다. 박권일은 이같은 언어의 사용이 일상화되는 것을 경계해야 한다고 경고한다.박권일은 냉소가 집단행동을 방해한다는 점에서 위험하다고 지적한다.그는 냉소가 서로를 미워하고 서열화를 부추긴다고 설명하며, 알제리 독립운동가이자 정신과 의사 프란츠 파농의 저서 <검은 피부, 하얀 가면>을 인용했다. 파농은 식민지 시절 흑인들이 백인을 흉내 내며, 서로 비교·경쟁하고 백인 앞에서 인정받으려 했던 현상을 비판했다. 그는 "깜둥이는 비교다(Negro is comparison)"라는 표현으로, 내부 경쟁에 몰두하는 한 결코 지배에서 벗어날 수 없다고 강조했다.냉소주의가 탈권위적 실천이라는 해석에는 일부 동의한다.청년들이 냉소적 태도를 줄이려면 직접적인 교류가 필요하다고 박권일은 말한다. 그리고 소통의 장을 사회가 만들어줘야 한다고 강조한다.