내 나이 일흔, 한 달 주기로 돌아오는 고민이 있습니다

큰사진보기 ▲흑이나 백이나세월이 만들어준 머리카락을 걱정하면서 살아간다. 머리숱이 적어지고 그나마 하양으로 물들었다. 검은 색이든, 하얀 색이든 최선을 다하는 삶이 최고지만 사람의 마음은 또 다른가보다. 어느새 하얀 머리가 올라오면 또 걱정을 하는 사람중에 하나다. 그대로 살아갈까? 아니면 염색을 할까? 머리가 무슨 색이든 열심히 살아가는 삶이 되었으면 하는 생각이다. ⓒ pixabay 관련사진보기

큰사진보기 ▲어르신의 산책늙음은 자연의 순리다. 늙음을 탓할 수 없고 세월을 이겨낼 수는 없다. 삶의 순리대로 순응하며 적응하는 것이 최선의 삶이다. 세월따라 자연을 친구삼아 건강을 지키며, 할 일을 다하는 늙음이 아름다운 이유이다. ⓒ pixabay 관련사진보기

오랜만에 친구를 만나기로 했다. 약속한 시간인데 나타나지 않는다. 그럴 리가 없는데 하는 순간, 중절모를 쓴 멋진 신사가 눈앞에 서 있다. 깜짝 놀라 바라보니 활짝 웃는 모습이 틀림없는 친구다.생각지도 않았던 모자를 쓰고 나타난 것이다. 그러면 그렇지! 모자 밑으로는 허연 머리칼이 보이는 틀림없는 노인장이다.외출하고 돌아 온 집에 아내가 없다. 현관문을 열고 들어서자 메모가 놓여있다. 염색을 하러 미용실에 갔단다. 어느 순간부터 고민에 빠지게 하는 것이 머리 색깔이었다. 세월이 물들인 머리 색깔을 어떻게 해야 할까? 아침마다 찾아가는 체육관에 들어서다 깜짝 놀랐다. 아는 젊은이가 파란색으로 염색을 한 것이다. 좋다. 나도 저 색깔이면 좋겠다.미용실을 찾아가자 염색을 할 거냐고 묻는다. 늘 머리염색을 할지 말지 망설이는데 또 묻는 것이다. 얼른 대답을 했다. 푸른빛이 나는 색으로 가능하냐고. 미용사가 머뭇거리더니 어렵다고 했다.머리칼도 얼마 안 되고 탈색을 한 후에 염색을 해야 하며 시간이 오래 걸린단다. 언제나 서두르는 나의 성격을 알기 때문이다. 언제나 미용실을 찾아가면 시작되는 질문과 대답, 염색을 할 거냐는 것이었다.어느 식당에 갔을 때다. 중절모를 벗은 희끗한 머릿결의 어르신이 소주 한 병을 주문한다. 거뜬하게 한 병을 놓고 혼술을 하시는 어르신, 어떻게 저런 모습이 나올 수 있을까? 한참을 바라보며 생각에 잠겼다.머리 색깔은 고사하고, 우선은 세월을 견딘 머리카락이 많지 않다. 듬성듬성 비어 있는 머리카락을 어떻게 해야 할까? 그러다 갑자기 머리를 길러보는 게 좋겠단 생각이 들었다. 드문드문 빈 곳을 가리고 싶어서였다. 머리를 길러 질끈 묶어 휑한 머리를 위장하려 한 것이지만, 어림도 없음을 안다. 위쪽에서 찍힌 사진을 보니 휑한 모습이 민망했다.우선 적은 머리칼은 묶는 것으로 어느 정도 위장이 되었지만 또 나머지 고민은 여전하다. 흰 머리칼을 어떻게 해결할까였다. 30대 초반부터 흰머리가 나타나더니 점점 늘어났다. 그냥 다닐까도 생각을 했지만 망설여졌다. 아이들 앞에 서야 하는 직업이라 결심하기가 쉽지 않았다. 가끔은 아내한테 신세를 지며 염색을 해봤지만 불편했다. 미용실에서 염색을 하며 정년을 버티어 내야 했다.어느 날 사진에 나온 모습을 보고 얼른 외면했다. 길지만 허언 머리칼 모습이 어딘가 어설프게 보여서다. 머리 염색은 늘 불편하다. 미용실에 바쁜 사람이 있는 듯하면 요청하기가 미안한 데다, 긴 머리를 염색하기 쉽지 않아서다. 마지막이라는 생각으로 염색을 하고 미용실을 나섰다.차에 올라 슬쩍 내 모습을 봤는데, 염색하길 잘했다는 생각이 들었다. 검은 머리를 질끈 묶은 모습이 하얀 머릿결보다는 어울리는 듯해서다. 염색을 하고 만난 사람들은 금방 알아차린다.다들 젊어 보인다며 염색하길 잘했단다. 립서비스인 줄 알면서도 기분이 좋아져 염색을 다짐하다가도 또 망설인다. 머리숱이 많은 친구가 은빛 머리카락을 나부끼며 나타났다. 손가락으로 머리칼을 쓸어 넘기는 모습이 환상적이다.와, 어떻게 저런 빛이 나올 수 있을까?나도 머리를 기르면 저런 빛이 나올까? 다시 다짐을 한다. 염색을 하지 말고 버티어 보자고. 한 달이 지나면 하얀색이 슬며시 나타난다. 뿌리부터 하얗게 올라오는 머릿결, 어쩐지 어색하고 보기 싫다.바람결에 흩날리는 머리칼에 흰색과 검은색이 섞여있다. 슬며시 세월을 탓해보지만 어쩔 수 없음에 눈을 감고 만다. 또다시 고민은 시작된다. 많지도 않은 머리카락이 뿌리 쪽으론 흰색이, 위쪽으론 검은색이 혼재되어 있다. 바람에 흩날리는 머리칼이 마음을 흔들어 놓는다. 아내는 손수 염색을 해주겠다고 나서지만 망설인다. 염색을 하고 머리를 감아내야 하는 수고로움을 견딜 수 없어서다.어떻게 해야 머리를 해결할 수 있을까? 그렇게도 많던 검은 머리카락이 몇 개 남은 흰 머리칼로 대신한다. 세월을 돌릴 수가 없음은 당연한 순리, 그냥 살아갈까? 이내, 다짐을 한다. 염색을 하지 말고 살아보자고.한 달을 견뎌낼 수 있을까 염려스럽지만 그냥 해보는 소리임을 잘 알고 있다. 고희의 늙어가는 청춘은 또, 한 달이 지나면 미용실을 찾아갈 것이니까! 나만은 비켜 갈 줄 알았던 세월, 이래저래 몇 개 남은 하얀 머리카락이 고민을 얹어준다.