미 상무 "한국, 무역협정 받아들이거나 관세 내야"

큰사진보기 ▲9월 11일(현지시각) 하워드 루트닉 미국 상무부 장관이 미국 뉴욕시 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 CNBC와 인터뷰하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

AD

하워드 러트닉 미국 상무장관이 한국에 무역 협정을 받아들이지 않으면 합의 이전 수준의 관세를 내야 한다고 압박했다.러트닉 11일(현지시각) 미 CNBC 방송 인터뷰에서 "우리는 한국과 합의했으나, 서명까지 할지는 지켜보자"라며 "대통령이 와서 악수하는 것과 문서에 서명하는 것은 전혀 다른 일"이라고 말했다.그러면서 "(이재명) 한국 대통령은 미국에 왔을 때 서명하지 않았다"라며 "우리가 무역에 관해 말하지 않았다는 것을 다들 알고 있을 것이다. 이 대통령이 문서에 서명하지 않았기 때문"이라고 밝혔다.또한 "악마는 디테일에 있다. 한국은 일본이 어떻게 했는지 봤을 것이다. 더 이상 유연함은 없다(no flexibility)"라면서 "일본은 합의서에 서명했다"라고 말했다. 이어 "한국은 협정을 받아들이거나 관세를 내야 한다"라고 강조했다.지난 7월 30일 한미 당국이 관세 15%로 큰 틀에서 합의했으나, 한국의 대미 투자 등 세부 사항에서 의견이 다르자 미국이 요구를 그대로 받아들이라는 뜻으로 풀이된다. 만약 그렇지 않으면 한국이 내야 할 관세가 합의 이전에 책정한 25%로 올라갈 것이라는 경고다.러트닉 장관은 최근 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 근로자 300여 명이 구금됐던 사태가 한미 무역 합의에 영향을 미칠지를 묻자 즉답을 피했다.대신 "우리는 직업학교, 커뮤니티 칼리지가 필요하다. 주립대들도 그런 훈련 프로그램을 시작해야 한다"라며 "그래서 도널드 트럼프 대통령이 하버드대와 논쟁 중이며, 하버드대가 합의한다면 직업학교를 짓게 할 것"이라고 말했다.또한 외국의 전문 인력을 유치할 비자가 없다는 논란에 대해서는 "트럼프 대통령이 해결할 것"이라며 "그는 미국에 위대한 공장을 건설하려면 그 공장을 지어본 사람들의 리더십이 필요하다는 것을 알고 있다"라고 밝혔다.그러면서 "외국 기업이 미국에 공장을 지을 때 그들의 근로자들이 적절한 비자를 받을 수 있는 방법을 찾고, 미국인을 교육시킨 뒤 귀국할 수 있도록 트럼프 대통령은 여러 나라들과 협정을 맺을 것"이라며 "A는 미국에 와라, B는 미국인을 훈련시켜라, C는 본국으로 돌아가라 등 ABC 원칙을 제시할 것"이라고 설명했다.앞서 한국은 미국에 3500억 달러(약 486조 원) 규모의 투자 패키지를 제공하기로 합의했다. 러트닉 장관은 지금까지 합의한 모든 무역 협정으로 미국에서 10조 달러(약 1경3천900조 원)가 넘는 공장 건설이 진행되고, 미국의 건설 부문 일자리가 내년 1분기에 사상 최고를 기록할 것으로 전망했다.러트닉 장관의 한미 무역 협정 및 한국인 근로자에 관한 발언은 인도, 스위스, 등과의 관세 협상 상황을 설명하는 과정에서 나왔다.그는 인도에 대해서도 "공장을 지어본 경험이 있는 사람들이 미국에 와서 공장을 세우고, 미국인을 교육한 뒤 다시 본국으로 돌아가길 바란다"라며 "우리의 목표는 외국 인력을 무한정 데려오지 않고도 미국의 일자리와 기술 향상에 기여하는 것"이라고 강조했다.하지만 이 대통령은 이날 취임 100일 기자회견에서 미국의 한국인 근로자 구금 사태를 거론하며 "미국에 진출한 우리 기업들이 매우 당황스러운 상태일 것"이라며 "현재로선 미국에 직접 현지 투자를 하는 것은 망설일 수밖에 없을 것"이라고 말했다.이 대통령의 발언에 대해 <뉴욕타임스>는 "미국의 한국인 근로자 급습으로 불안해진 한국의 가장 강력한 경고(strongest warning)"라고 전했다.