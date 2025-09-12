가디언 "미 당국, 일부 한국인 비자 유효한 줄 알면서도 구금"

큰사진보기 ▲미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지를 통해 공개했다. [ICE 홈페이지 영상 캡쳐] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

미국 이민 당국이 최근 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 체포한 한국인 근로자 중에 유효한 비자 소지자가 있었지만, 그걸 알고도 구금한 정황이 드러났다고 영국 <가디언>이 10일(현지시각) 보도했다.<가디언>이 단독 입수한 미 이민세관단속국(ICE) 내부 문서에 따르면 ICE가 구금한 한국인 근로자 중 1명은 미국에서 합법적으로 체류하며 일할 수 있는 유효 비자를 소지했고, 당국자들도 이를 알고 있었다.그럼에도 당국자들은 이 한국인이 비자 조건을 위반하지 않았는데도 미국에서 추방당하는 데 동의하도록 '명령'한 것으로 전해졌다.이민 당국 요원이 작성한 문서를 보면 이 한국인은 지난 6월 미국에 들어온 B1/B2 비자 소지자로 현대차-LG에너지솔루션 협력사인 한국 기업 SFA 계약직 직원이며, 법 집행 기관의 진술과 데이터베이스 조회 결과 위반 사항이 없지만 이민 당국의 애틀랜타 담당자가 자진 출국을 지시했고 그가 이를 수용했다고 나와 있다.조지아주 이민 전문 변호사 찰스 쿡은 "유효한 비자를 소지한 사람을 이런 식으로 구금하는 것은 불법"이라며 "터무니없는 일"이라고 말했다. 그는 "명백한범죄이며, 불법적인 구금(unlawful imprisonment)"이라고 거듭 강조했다.쿡 변호사는 "이민에서 '자진'이라는 말은 현실 세계에서의 의미와 다르다"라며 "ICE의 구금 상태에서 떠나는 것은 비자 박탈과 재입국 불가 등 결과가 따른다"라고 지적했다.<가디언>은 "이 문서는 건설 현장에서 체포한 475명 전원이 불법 취업이거나 비자 조건을 위반했다는 이민 당국의 주장과 상반된다"라며 "유효한 비자를 소지하고도 구금된 사람이 더 있는지는 확실하지 않다"라고 전했다.ICE를 관할하는 국토안보부(DHS) 대변인은 <가디언>에 보낸 성명에서 "해당 인물이 B1/B2 비자로 들어와 불법 취업했다는 사실을 인정했고, 자진 출국 제안을 받아들였다"라고 밝혔다. 추가 질의에도 DHS는 같은 입장을 반복했으며, ICE는 합법적인 근로자 체포 여부에 대한 질의에 답하지 않았다.하지만 익명을 요구한 당국 관계자는 "실제로 합법적인 체류자에게 자진 출국을 제안한 사례가 다수 있었다"라며 "비자 조건을 위반하지 않는 합법적 이민자를 강제 추방할 법적 수단이 없고, 이들에 대한 처리 방식도 불분명하다"라고 말했다.그러면서 "이번 체포 자체가 불법"이라며 "단속 실적을 부풀리고 실수를 덮기 위한 수단일 것"이라고 밝혔다.지난 4일에 ICE에 체포된 한국인 근로자 300여 명을 포함한 475명은 11일 자진 출국 형식으로 전세기를 타고 귀국한다. <가디언>은 "이번 단속이 한국 정부의 분노를 샀다(raid angered)"라고 전했다.DHS와 ICE는 구금된 근로자들에게 자진 출국에 동의하라고 압력을 가했다는 의혹에 대한 <가디언>의 질의에 답하지 않았다.