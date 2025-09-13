관광객은 인생샷, 엄마는 생존샷... 제주 카페의 두 얼굴

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲메뉴는 단촐 해도, 고요한 음악과 편안한 자리가 있으면 충분하다. ⓒ 이현숙 관련사진보기

"한라산이 보이는 창가에 앉아 커피를 마시면, 그게 제겐 힐링이에요. SNS에 올릴 사진이 아니라, 제 삶을 버티게 하는 찰나의 순간이죠."

"오늘 최고의 풍경은 바다도 아니고 산도 아니에요. 아이가 없는 이 시간이죠."

큰사진보기 ▲바다뷰 카페에서의 커피 한 잔은 아니지만, 내 삶을 버티게 하는 순간을 선물해 주는 듯하다. ⓒ 이현숙 관련사진보기

제주 카페는 관광객에게 인생샷을 남기는 로망의 공간이다. 바다를 배경으로 찍은 사진, 감성적인 인테리어 속에서 즐기는 라떼 한 잔, 화려한 디저트가 놓인 테이블 샷. SNS를 열면 제주 카페는 늘 빛나고, 누군가의 여행을 특별하게 완성하는 배경이 된다.하지만 아이를 키우며 제주 살이를 하는 엄마들에게 카페는 전혀 다른 의미다. 아이가 어린이집에 간 사이 겨우 생긴 짧은 여유, 그 소중한 시간을 들고 향하는 곳은 번화가의 '핫플'(핫플레이스, 인기 장소)이 아니다. 엄마들은 번잡한 인생샷의 성지가 아니라, 조용히 숨을 고를 수 있는 동네의 작은 카페를 찾는다. 저 멀리 한라산이 보이는 창가에서, 동요 대신 고요한 피아노 음악이 흐르는 공간에서, 엄마는 인생샷이 아니라 '생존샷' 한 잔을 들이킨다. 최고의 풍경은 바다가 아니라, 잠시 아이가 곁에 없는 시간이다.제주에 내려오기 전, 나 역시 카페에 대한 로망이 있었다. 바다가 보이는 창가에 앉아 아메리카노와 책 한 권을 곁들이는 모습. 육아에 지쳐 있던 나를 위로할 수 있을 거라 상상했다. SNS에 넘쳐 나는 '제주 카페 투어' 사진들을 보며 언젠가 나도 저 자리에 앉아야겠다고 생각했다.그러나 현실은 예상과 달랐다. 실제로 카페를 찾아가 보니 그곳은 언제나 북적였다. 창가 자리를 두고 벌어지는 눈치 싸움, 카메라 셔터 소리로 가득한 실내, 음료보다 풍경이 먼저 소비되는 공간. 그곳은 내가 꿈꾸던 고요한 힐링의 공간이라기보다 경쟁과 소비가 벌어지는 현장이었다. 여행자에게 카페는 로망의 무대였지만, 도민의 일상 속에서는 오히려 진입 장벽이 높은 공간이기도 했다.엄마들의 카페 풍경은 관광객의 그것과는 전혀 다르다. 아이를 어린이집에 보내고 나면 하루 중 잠시의 여유 시간이 생긴다. 그때 엄마들이 향하는 곳은 SNS에 오르내리는 유명 카페가 아니다. 골목에 숨어 있는 작은 카페, 단골 몇 명만 오가는 조용한 공간이다.최근 나도 그런 순간을 경험했다. 며칠 전, 아이를 어린이집 버스를 태워 보내고 난 후 근처 작은 카페에 앉았다. 창밖으로는 아직 따사로운 햇살과 하얀 구름이 겹겹이 쌓인 한라산이 보였고, 테이블 위에는 시원한 라떼와 작은 쿠키가 놓여 있었다. 한입 베어 무니 땅콩 향이 입안 가득 퍼졌다. 그 순간 "아, 지금은 정말 내가 나로 존재하는 시간이구나" 하는 생각이 들었다.관광객이 바다를 배경으로 인생샷을 찍는 동안, 엄마는 "오늘 하루도 버텨보자"는 다짐과 함께 커피잔을 앞에 두고 생존샷을 들이킨다. 화려한 디저트 대신 잔잔한 피아노 선율, 인파 대신 고요, 그리고 창밖에 펼쳐진 한라산 풍경이 더 소중하다.옆자리에 앉은 엄마의 농담 섞인 말에 웃음이 번졌다. 카페는 더 이상 SNS에 올릴 멋진 배경이 아니라, 엄마들의 솔직한 고백이 오가는 작은 피난처였다.관광객에게 카페는 인생샷을 남기는 무대다. 하지만 엄마에게 카페는 짧지만 강력한 생존의 피난처다. 커피잔을 들이키며 '나는 여전히 나다'라는 감각을 되찾는 순간, 나머지 하루를 버틸 힘이 생긴다.제주 카페의 매력은 제철마다 달라진다. 당근 주스, 초당옥수수 라떼, 청귤 스콘를 지나면 따끈한 진피차가 테이블 위를 채운다. 이런 계절의 변화는 반복되는 육아 속에서도 작은 기쁨을 가져다준다. 짧은 시간이지만 "나도 계절을 느끼며 살고 있다"는 확신을 준다.짧은 시간이라도 고요 속에 앉아 있으면, 육아에 치이며 잊고 지냈던 '나'라는 존재가 되살아난다. 아이와 함께하는 시간 만큼이나, 아이가 없는 시간의 가치가 크다는 걸 깨닫게 된다. 결국 로망은 풍경 속에만 있지 않다. 아이가 없는 시간에 마시는 커피 한 잔, 제철 과일 디저트, 피아노 선율이 흐르는 적막 속에서의 짧은 쉼. 그것이야말로 엄마들이 체감하는 '찐' 로망이다.관광객은 인생샷을 남기고 떠나지만, 엄마는 생존샷을 남기며 하루를 살아낸다. 제주 카페의 진짜 얼굴은 그 두 가지가 공존하는 데 있다. 같은 공간이지만, 전혀 다른 삶의 이야기가 담겨 있다.