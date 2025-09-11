대구시 골목상권 살리기 총력 '대프라이즈 핫딜 페스타' 열어

큰사진보기 ▲대구시는 오는 15일부터 소비 진작 행사 ‘2025 대(大) 프라이즈 핫딜 페스타(Festa)'를 연다. ⓒ 대구시 관련사진보기

AD

대구시가 정부의 민생회복 소비쿠폰과 지역사랑상품권 확대에 힘을 보태기 위해 오는 15일부터 소비 진작 행사 '2025 대(大) 프라이즈 핫딜 페스타(Festa)'를 연다고 11일 밝혔다.대구시는 2차 민생회복 소비쿠폰이 지급되는 오는 22일부터 다음달 5일까지 2주간 '골목상권 소비Up! 할인 챌린지'를 개최한다.이번 챌린지는 소비쿠폰 사용이 가능한 골목상권 공동체 및 골목형 상점가 72개소 5000개 점포를 대상으로 10% 할인하는 행사로 골목상권 내 점포에서 1만 원 이상 구매하면 고객은 1만 원 한도 내에서 10% 할인을 지원받는다.또 엑스코, 대구신용보증재단 등 지역 공공기관과 인근 골목상권을 1:1로 매칭하는 '릴레이 민·관매칭 골목데이'를 22일부터 10월 말까지 6주간 운영한다.추석 연후 직후인 10월 15일부터 31일까지는 지역 내 전통시장 80여 곳에서 '전통시장 활력Up! 소비Up! 고객맞이 특별행사'를 연다. 이 기간 전통시장을 이용하는 구객은 구매 영수증 합산 금액별로 온누리상품권 또는 라면, 키친타올 등 다양한 생필품을 사은품으로 받을 수 있다.지역 대표 야간명소인 서문·칠성야시장은 추석 연휴 기간에도 운영하고 스트릿댄스 배틀대회를 비롯해 마술·벌룬쇼 등 야시장 컨셉에 맞는 다양한 이벤트를 진행하는 '야시장 가을밤 낭만Up! 특별주간'을 운영한다.대구지역에 소재한 대학에 재학 중인 유학생 가족과 지인 등 교류 방문 시 야시장 이용권을 제공해 외국인 관광객 유치에도 적극 나선다.오는 15일부터 온라인 시민생활종합플랫폼인 '대구로' 내 온누리상품권 이용 고객을 대상으로 최대 반값 할인을 적용하는 '대구로 소비Up! 할인Up! 특별 할인 프로모션'도 병행해 실시한다.현재 중소기업벤처기업부 소상공인시장진흥공단이 디지털 온누리상품권 소비촉진 이벤트로 온누리상품권 충전 시 10% 할인하고 사용 시 10% 환급하고 있다. 여기에 대구로를 통해 구매할 경우 5% 추가 할인 중이다.여기에 더해 이달 15일부터 30일까지 대구로 앱에서 온누리상품권을 이용할 경우 25%(최대 1만 원) 추가 할인을 적용해 최대 50%의 할인한다.대구시는 대구로 앱 온누리상품권 가맹점이 아닌 일반매장을 대상으로 10월 13일부터 19일까지 할인 이벤트를 진행하며 매일 선착순 600명에게 3000원 할인쿠폰을 지급한다.대구의 대표상권인 동성로와 두류네거리 일대 상권인 '두류젊코'에서도 '대구 대표 상권 파워Up! 재미Up! 이벤트'를 연다.동성로에서는 소상공인들이 입점하는 팝업스토어를 12일 오픈하고 26일까지 구매 고객을 대상으로 온누리상품권과 텀블러 등을 추첨해 제공하고 압화 액자 만들기 등 시민 체험프로그램도 함께 진행한다.두류젊코 상권에서는 오는 18일부터 30일까지 상권 내 구매고객을 대상으로 구매금액별 온누리상품권 또는 굿즈, 장바구니 등을 제공하고 북콘서트, 미니 책 만들기 등 문화 이벤트도 진행한다.대구시는 지난 7월 21일 1차 민생회복 소비쿠폰을 발급한 이후 이달 10일 기준 대상자 233만5000명 중 231만4000명(99.1%)에게 4605억 원이 지급됐고 이중 3555억 원(77.2%)가 소비됐다고 밝혔다.또 지난 8월 7% 할인율로 발행한 지역사랑상품권 '대구로페이'가 9월부터 할인 혜택이 13%로 확대되면서 시민들의 높은 관심과 호응을 얻어 현재까지 약 2100억 원 가량 판매했다.시는 민생회복 소비쿠폰과 지역사랑상품권 확대 발행으로 인해 침체된 지역 상권의 경기 회복 마중물 역할을 톡톡히 하고 있다고 분석했다.최근 소상공인연합회가 실시한 전국단위 설문조사에 따르면 소비쿠폰 지급 이후 55.8%의 사업장에서 매출이 증가했다고 답변했고 한국신용데이터 분석 결과에서도 소비쿠폰 지급 이후 4주간 대구지역 소상공인 카드 매출액이 전년 동 기간 대비 10.5% 증가했다.특히 지난 8월 소상공인 체감 BSI(경기동향지수)는 74.7p로 전월 대비 11.7p 상승해 최근 1년 중 가장 높은 수치를 기록한 것으로 나타났다.이런 수치를 바탕으로 대구시는 신규 편성예산 21억 원과 기존 가용예산 4억 원 등 총 25억 원 규모의 재원을 이번 페스타에 투입한다.김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "이번 대구형 소비진작 대책은 소상공인과 자영업자의 비중이 다른 시도에 비해 높은 상황에서 어려운 재정여건 속에서도 마련한 핵심 추진사업"이라며 "이번 특별대책 중 시민과 소상공인의 반응이 좋은 세부사업은 내년도 신규사업으로 전환을 적극 검토하겠다"고 말했다.