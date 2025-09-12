"국내 '1위 위스키' 직원들 거리로 내몰려... 억울하고 분해"

큰사진보기 ▲국회소통관 기자회견박홍배 더불어민주당 국회의원 주관으로 11일 오후 1시 20분 서울 여의도 국회소통관에서 ‘골든블루 불법적·일방적 직장폐쇄 규탄 및 노사 상생 발전 호소’ 기자회견이 열렸다. ⓒ 이현정 관련사진보기

더불어민주당 노동존중실천단과 시민사회노동단체들이 11일 "125일째 이어지는 골든블루의 부분 직장폐쇄를 철회하고, 노사 대화를 통해 경영 정상화에 나서라"고 촉구했다.11일 오후 1시 20분 서울 여의도 국회소통관에서 직장폐쇄 125일을 맞아 '골든블루 불법적·일방적 직장폐쇄 규탄 및 노사 상생 발전 호소' 기자회견이 열렸다.기자회견 참가자들은 골든블루의 직장폐쇄를 두고 "헌법 위에 군림하는 사용자의 폭주"라고 주장하며 "직장폐쇄 철회와 부당해고자의 원직복귀"를 촉구했다.기자회견 취지를 밝힌 박홍배 더불어민주당 의원은 "국내 위스키 점유율 1위 기업으로 국민에게 널리 알려진 골든블루에서 노동자의 생존권을 위협하고 회사의 건전한 경영까지 흔드는 직장폐쇄가 벌어지고 있다"며 "골든블루는 영업1권역본부 산하 지점에 부분 직장폐쇄를 단행해 그 결과 현재 24명의 조합원이 125일이 넘게 무임금 상태에 놓이며 생계를 이어가기조차 어려운 상황에 놓여있다"고 말했다.이어 "직장폐쇄는 회사와 노동자 모두에게 막대한 피해를 남길 수 있는 만큼 신중하고 엄격하게 판단돼야 한다. 골든블루는 최근 감액배당을 통해 오너 일가의 조세를 회피하려 한다는 의혹까지 받고 있다"며 "지금 골든블루를 위협하는 것은 노동조합이 아닌 오너일가와 사측의 행보라는 사실을 직시해야 한다"고 지적했다.박 의원은 "업계 1위, 단일 판매량 1위는 오롯이 회사 혼자의 힘으로 이룬 것이 아니다. 수많은 노동자들의 헌신 그리고 노사 간의 협력이 있었기에 가능한 성과였다"며 "튼튼한 뿌리 없이 나무가 성장할 수 없듯 골든블루의 정상화와 성장은 노조를 찍어 누르는 힘이 아닌 노사관계 회복과 성실한 대화에서 시작할 수 있다"고 강조했다.이정훈 골든블루 노동조합 지부장은 "업계 1위로 성장시킨 노동자들이 시장가에 걸 맞는 합당한 임금인상을 요구하는 점과 연말에 받는 노동의 대가에 공정한 시스템이 도입돼야 한다고 주장하는 점이 이토록 핍박 받고 회사에서 쫓겨나야 하는 이유가 될 수 있는 것이냐"며 "노동조합의 대표를 단 한 차례도 마주하지 않으면서 어떻게 노사상생을 운운하고 최선의 노력을 다하고 있다고 할 수 있는가"이라고 반문했다.김도완 골든블루 노동조합 조합원은 "현재 저는 평일 낮에 차량 탁송 알바를 하며 야간에는 대리운전을 하고, 주말에는 이삿짐센터에서 일을 해 생계를 유지하고 있다"며 "이유는 지난 5월 9일 사측으로부터 당일 부분 직장폐쇄를 통보받고 생계를 유지하기 위해서이다. 현재 부양가족으로 81세 할머니를 부양하고 있어 제가 경제활동을 하지 않으면 저희 할머니는 홀로 생계를 이어가실 수 없다"고 말했다.이어 "골든블루 소속인 제가 밤마다 위험을 무릅쓰고 이렇게까지 살아야하는 이유가 노동조합에 가입하고, 임금인상을 요구하고, 매년 지급되는 연말 성과급을 합리적으로 시스템화 하자는 요구를 해, 미운털이 박혀 쫓겨났다는 게 너무 억울하고 분하다"고 피력했다.진행을 맡은 안진걸 민생경제연구소장은 "국내 위스키시장 점유율 1위, 골든블루에 안타까운 일이 발생해 노조위원장 등 노조원들이 넉 달째 길거리로 내몰려 급여도 한 푼 못 받고 있다"며 "생존의 위기를 겪고 있는 이들을 위해 더불어민주당 노동존중실천단과 환노위 박홍배 민주당의원, 민생경제연구소 등이 함께 기자회견을 하게 됐다"고 말했다. 이어 "골든블루에서는 무지막지한 노동탄압과 임금체불사태가 발생하고 있다"며 "고급위스키를 파는 회사가 저급한 노동관과 노동자를 탄압할 수 있는가"라고 반문했다.기자회견에는 더불어민주당 박홍배 의원(환노위 위원), 김주영 의원(민주당 노동존중실천단 부단장)과 이형철 서민중산층경제연대 공동대표, 이정훈 골든블루노조 지부장과 조합원, 박준우 한국노총 식품산업서비스노조 위원장 등이 참석했다.이날 기자회견은 더불어민주당 노동존중실천단, 골든블루노동조합, 민생경제연구소, 서민중산층경제연대, 민생유튜브연대 등이 공동 주최하고 박홍배 더불어민주당 의원이 주관했다.골든블루 노동조합은 이날 국회 기자회견을 마치고 국회의사당 정문 앞에서 "불법 직장폐쇄 철회"를 촉구하며 집회를 했다. 현재 골든블루 노동조합은 부산동부법원에 직장폐쇄 효력정지 가처분을 신청한 상태다.골든블루 측은 한 언론과의 인터뷰에서 "노사관계 긴장을 완화하기 위해 대화의 기회를 지속적으로 이어가고 있다. 원만한 해결점을 찾을 수 있도록 노력 중"이라고 밝혔다.