은퇴 후 스타리아 몰고 인생2막... "자유·건강·노후 걱정 없어요"

- 은퇴 후 소감 한말씀을 해 주세요.

- 어떤 과정을 거쳐서 이 일을 하게 되셨나요?

- 지금 하시는 일 소개 부탁합니다.

- 이 일을 하시는 동안 특별히 힘든 일이 있으셨다면?

- 보람 있었던 일이 있으셨다면?

- 초기 투자 비용과 월 평균 수입은 어느 정도 되나요?

- 현재 두 분 월평균 생활비는 얼마인가요?

- 이 직종의 전망과 앞으로 언제까지 이 일을 하실 계획인가요?

- 이와 관련된 일을 하고 싶다면 어떤 준비를 미리 해야 할까요?

- 은퇴 후 평소 인생 후배들에게 이 얘기는 꼭 해주고 싶다고 하는 현실 조언?

7년 동안의 전국 사업용 화물차량 등록 현황(국토교통부)을 보면 1~3톤은 점점 감소하고 있는 반면, 1톤 미만은 꾸준한 증가 추세다. 소형 화물운송은 새벽 배송 등 새로운 소비 경향으로 소형 화물차의 수요 급증과 차량 가격이나 영업용 번호판 취득 비용 부담이 상대적으로 적어 소자본으로 운송업에 뛰어들기 쉬운 환경이 조성되었고, 은퇴 이후 자유롭게 일할 수 있는 장점이 있기에 은퇴자들이 선호하는 직종으로 자리 잡아가고 있다. 김재영 대표(61)는 지난 3월 '스타리아'로 1톤 미만 개인화물 운송업을 시작했다. 월수입에 구애받지 않고 편안하게 일하면서 여행이나 취미생활을 할 수 있다는 게 장점이라고 한다."퇴직하니까 아무래도 하루가 여유로움은 있어요. 아침에 여유롭게 일어나도 되니 좋고, 35년 동안 얽매였던 삶에서 해방되었으니, 하루하루가 마음이 편했죠. 정신적인 스트레스가 전혀 없잖아요. 은퇴 준비한다고 1년 동안 인근 도서관에 꾸준히 다녔어요. 은퇴 준비도 그렇고 대부분 일을 꼼꼼하게 계획을 수립해서 운영하기 때문에 은퇴 후 우울증이라든지, 무기력감이라든지 이런 걸 겪지 않았어요.화물 운송 일도 올 3월 말에 시작해서 6개월에 걸쳐서 근무하면서 실수 안 하려고 철저하게 준비했죠. 저 나름대로 15쪽 정도 되는 '화물운송 처음 시작하기'라는 초보자 안내서를 만들어 봤어요. 화물차 계약부터 종합소득세 신고에 이르는 일의 순서와 뭘 준비해야 하는지 등을 설명하는 자료인 거죠. 저도 초보니까 꼼꼼하게 공부해서 만들었어요.""여기까지 오는 과정에서 도전과 실패가 몇 번 있었죠. 제가 빵을 좋아해서 제빵기능사 자격증을 취득한 것 외에 1년 정도 몇 개 자격증 취득을 위해 굉장히 빠듯하게 도서관에서 공부만 했던 도전의 과정이 있었어요. 그 결과 현재는 자격증이 5개인데 실질적으로 화물차 이외엔 현장에서 활용하지 못하고 있죠. 시간을 허비했다기보다 뭔가를 시도했다는 것에 의미를 두고 있어요.자격증은 건물 관리와 소방을 연결해서 일을 해볼까도 생각해 봤고, 또 공공기관 기간제 근로자도 생각해 봤는데 35년 동안 직장 생활을 했는데 또다시 직장 생활을 한다는 것이 부담스러웠어요. 직장에 얽매이지 않고 자유롭게 하면서 내 시간도 가지며 여행도 편하게 갈 수 있는 게 뭐가 있을까 찾다가 화물 운송을 잡은 거예요.정년퇴직 시기가 왔을 때 초기 자금을 준비하고, 화물 영업 번호판도 구매해야 하고, 차량도 사야 하는 걸 고려해서 은퇴 후에 한 달 지난 시점부터 자금 마련과 그걸 어떻게 투입할지 설계하고 공부부터 했어요. 화물 운송에 대해 유튜브 동영상을 아주 다양하게 구독하면서 많이 봤어요. 수첩에다가 한 20쪽에 걸쳐서 모두 메모하면서 공부했고, 화물 관련 인터넷 카페에도 가입해서 궁금한 거 있으면 질문도 하면서 하나둘 배워나갔어요.""화물차를 운영하려면 먼저 화물주와 화물 운송 기사를 연결해 주는 중개 업체가 여러 군데 있는데 저는 '원◯'과 '인◯'을 이용해서 배차를 받고 있어요. 전국 단위로 하는 것도 있고 지역별로 하는 것도 있어서 저에게 적합한 걸로 주로 수도권 쪽 화물 중개 앱 2개만 쓰고 있어요. 수도권을 벗어났을 때 쓰는 앱이 있고 서울, 경기, 인천에서만 쓰는 앱이 따로 있어요. 스타리아라는 차량의 특수성이 있어서 적절하게 혼합, 사용하고 있어요.스타리아가 화물칸 뚜껑이 있다 보니까 지게차로 팔레트(Pallet, 물품 적재, 운반용 평면 깔판)를 이용해서 실을 수가 없어요. 우리 차와 비슷한 조건인 라보와 다마스 화물만 주로 잡아요. 화물주에게 전화해서 팔레트 짐이냐, 지게차를 이용하냐, 호이스트(Hoist, 밧줄이나 체인이 감싸는 드럼 또는 리프트 휠을 통해 하중을 들어 올리거나 내리는 기계 장치)를 이용하느냐 이 세 가지만 물어본 다음 갈지 말지를 결정해요. 우리 집이 인천시 남동공단 옆이라서 제가 다니는 지역은 서울, 인천, 부천인데 서울도 멀리 안 가요. 서울 강서구, 양천구, 구로구, 금천구 정도. 밑으로는 경기 안양, 군포, 안산, 시흥 정도만 다녀요. 화물 운송 핸드폰 앱을 통해 일감을 선점하려면 동작과 판단이 빨라야 해요. 고민할 틈이 없어요. 저는 주 5일 근무해요. 공휴일도 모두 쉬어요. 산업단지 공장들이 토요일, 일요일, 공휴일 다 쉬니까 나가봤자 일이 없어요.""제 차가 높이 2m, 폭 2m, 길이 5.2m로 일반 승용차보다 커요. 제일 힘든 거는 지하 주차장에 들어가는 거예요. 주차장 입구 폭이 넓은 데는 괜찮은데 옛날 주차장이나 폭이 좁은 진입로는 공간이 없을 정도로 꽉 차는 거예요. 조금만 방심하면 충돌하게 돼요. 차량 피해뿐만 아니라 화물에까지 영향을 줄까 봐 아주 식은땀이 나요.""배전반을 싣고서 서울 마포구 신정동으로 갔어요. 사장님이 나오셔서 같이 하차했어요. 사장님이 저한테 '전에 뭐 하셨어요?' 하고 묻는 거예요. '공직 생활 35년 하고 정년퇴직했어요', '나라를 위해서 고생 많이 하셨네요. 운반비 3만 5천 원이지만, 4만 원 드릴 테니까 4만 원에 세금 계산서 발급해 주세요'라고 하는 거예요. 군인도 아닌데 이런 대접을 받다니 가슴이 찡하더라고요.""차값은 3200만 원 들었는데 사업자는 부가세 10% 290만 원 정도를 환급해 줘요. 실질적으로 부가세 다 빼면 차량 등록까지 3천만 원 정도밖에 안 돼요. 번호판 가격 3천만 원 하면 총 6천만 원 들었지요. 번호판 가격 3천만 원은 권리금 형식으로 차를 팔 때 돌려받을 수 있고, 차량 가격만 들어간 건데 그것도 감가상각이 되긴 하지만 중고차 시세로 나중에 돌려받으니까, 실질적으로 투자를 많이 안 한 거죠. 큰 부담은 없어요.스타리아 화물차를 운전하면서 한 달 월급 개념이 아니라 일하고 받는 운송 수입이라서 저는 처음에 하루 평균 수입으로 10~15만 원 정도만 벌자고 목표를 정했어요. 화물 운송 단가가 생각보다 높지 않아요. 차종과 거리에 따라서 달라요. 예를 들어 '다마스' 운송비가 2만 5천 원이라면 '라보'는 짐을 더 실을 수 있으니까, 3만 5천 원이 되고, '1톤 화물차'는 훨씬 더 많이 실을 수 있기에 5만 원이 되는 거예요. 저는 하루에 네 건 정도만 하려고 해요. 월평균 20일 일하면 매출은 200만 원대 정도 돼요.""제가 은퇴는 했지만 애들 둘이 아직 분가를 안 하고 직장 다니면서 넷이 같이 살아요. 식사만 같이하고 나머진 자기들이 알아서 하니까 아내랑 둘이 생활비는 300만 원 정도 들더라고요. 화물 운송 수익은 별도 통장으로 관리하고 있어서 생활비와 합하지 않고 저축하고 있어요. 진짜 노후는 일손을 놓는 순간부터라고 생각해요. 그때를 대비하는 겁니다.""은퇴 후에 부담 없이 소일거리로 한다고 생각하면 시간도 자유롭고 누구에게도 구속받지 않고 내가 원하는 만큼의 돈을 벌 수 있는 일이니까 이 일에 대한 수요가 정말 많은가 봐요. 화물 운송업자 수가 늘어났다고 하더라고요. 전망이 좋으니까 찾는 것 아닐까요.제가 화물 운송 거리를 많이 안 뛰니까 1년에 한 4만 킬로미터, 10년 동안 40만km 정도 탈 것 같아요. 잘 관리하면 10년 동안 저와 같이 갈 수 있을 거로 생각하고 70세까지는 나이에 따라서 일하는 양을 줄여가면서 쉬엄쉬엄하면 될 것 같아요.""일단은 화물운송 종사자 자격증을 따야 하고, 본인에게 맞는 차량을 선택해요. '내가 돈을 많이 벌어야겠다'라는 생각에 일반 화물 차량(카고, 지붕 없는 화물 트럭)으로 월 300만 원 이상을 올리려면 2.5톤이나 3.5톤으로 가야 하겠지만, 은퇴 후 시점이므로 무리하지 않는 게 좋을 것 같고 자기한테 어떤 게 적성에 맞고 수입은 어느 정도로 할 건지를 판단한 다음 차종을 선택하세요. 새 차를 살 거냐, 중고차를 살 거냐, 가격대도 중요하죠. 중고차의 경우 전국을 내 영역으로 뛴다면 1년에 10만 킬로미터는 가뿐히 넘어갈 테니 4년만 타면 40만 킬로미터가 넘어가잖아요. 잘 판단해야 해요.""현직에 있을 때 후회하지 않게 열심히 일하고, 퇴직 전에는 본인한테 맞는 자격증을 획득하기 위해 준비해야 한다는 거죠. 자격증 종류가 많은데 실질적으로 딱 하나밖에 못 쓰잖아요. 그걸 찾는 과정에서 불필요하게 취득하는 게 너무 많아요. 자격증 공부한다고 이것저것 기웃거리지 말고, 실질적으로 본인한테 맞는 것을 찾아야 해요. 본인이 하고 싶은 자격증에 대해 조사도 해보고 실제 현장에서 사람도 만나보는 등 적극성을 보여야 해요. 무조건 아무거나 따려고 하면 안 돼요. 많은 조건을 따져봤을 때 스타리아 화물 운송이 나에게 가장 잘 맞을 것 같아서 많은 고민 끝에 결정했는데 지금은 너무 좋아요.또 현직에 있을 때와 비교해서 체중이 5kg이나 빠졌어요. 화물 차량을 운전하면서 더 많이 움직이니까 그런 것 같아요. 은퇴 후 몸을 움직이는 일에 종사한다는 것은 내 건강을 지키는 일이므로 취업 문을 두드릴 때 적극 고려해야 할 것 같아요. 아프지 않고 건강하게 살아남는 것이 최고의 노후입니다."