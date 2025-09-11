김건희특검, '삼부 주가조작' 이기훈 구속영장…내일 심사

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = '삼부토건 주가조작' 사건으로 수사받다가 도주한 이기훈 삼부토건 부회장(겸 웰바이오텍 회장)이 경찰에 체포돼 11일 서울 종로구에 마련된 김건희특검 사무실로 들어서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 고가혜 이영섭 기자 = 김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 도주 55일 만에 검거된 이기훈 삼부토건 부회장(겸 웰바이오텍 회장)에 대해 11일 구속영장을 청구했다.특검팀은 이날 오후 7시 42분께 자본시장법 위반 혐의로 이 부회장에 대한 구속영장을 서울중앙지법에 청구했다고 밝혔다.이 부회장은 2023년 5∼9월 삼부토건 주가조작에 가담해 수백억원 상당의 부당이익을 취한 혐의(자본시장법 위반)를 받는다.삼부토건은 2023년 5월 폴란드에서 열린 우크라이나 재건 포럼을 계기로 현지 지방자치단체와 각종 업무협약을 맺었다는 보도자료를 뿌려 재건 사업을 추진할 것처럼 투자자를 속였다는 게 특검팀 판단이다.우크라이나 재건주로 분류된 삼부토건은 2023년 5월 1천원대였던 주가가 2개월 뒤 장중 5천500원까지 급등했다.특검팀은 이 부회장을 삼부토건 주가조작의 핵심 인물로 보고 지난 7월 14일 구속영장을 청구했다. 그는 같은 달 17일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하지 않고 도주·잠적했다가 전날 전남 목포에서 체포됐다.이 부회장은 여러 대의 휴대전화와 데이터에그 등을 사용하면서 경기 가평, 전남 목포, 경북 울진, 충남, 경남 하동 등의 펜션을 전전하는 방식으로 경찰과 특검의 추적을 따돌려온 것으로 조사됐다.이 부회장의 구속 여부를 가리는 영장실질심사는 12일 서울중앙지법에서 열릴 전망이다. 체포 상태 피의자의 영장심사는 지체 없이 열게 돼 있다.이 부회장이 구속을 피해 장기간 도피 행각을 벌인 점을 고려하면 영장 발부 가능성이 높다는 관측이 나온다.신병이 확보되면 그가 주도한 웰바이오텍의 주가조작 혐의 수사도 급물살을 탈 전망이다.웰바이오텍은 삼부토건과 함께 2023년 5월 우크라이나 재건 사업에 참여할 것처럼 투자자들을 속여 시세를 조종한 혐의를 받는다. 특검팀은 이 부회장을 삼부토건과 웰바이오텍을 잇는 접점으로 본다.특검팀 수사가 이 부회장을 고리로 김 여사에게로 향할 수 있다는 전망도 있다.앞서 김 여사의 측근으로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 삼부토건 주가 급등 전 메신저 단체 대화방에 '삼부 내일 체크'라는 메시지를 남긴 사실이 드러나면서 김 여사의 주가조작 연루 가능성이 제기됐다.이 전 대표는 도이치모터스 주가조작 사건에서 김 여사의 계좌 관리를 맡은 인물이다.하지만 특검팀은 별다른 단서를 찾지 못했고 이 전 대표를 변호사법 위반 혐의로만 기소했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>