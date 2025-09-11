'배임 등 혐의' 서춘수 전 함양군수, 대법원 일부 파기환송

큰사진보기 ▲서춘수 전 함양군수 ⓒ 주간함양 관련사진보기

뇌물‧배임과 직권남용권리행사방해 혐의로 기소되어 1심과 항소심에서 유죄를 선고받았던 서춘수 전 경남 함양군수에 대해, 대법원이 원심 판결에 일부 법리오해가 있었다며 재판을 다시 하라고 돌려보냈다.대법원 1부(재판장 노태악‧서경환 대법관, 주심 신숙희‧마용주 대법관)는 11일 서 전 군수의 원심 판결을 파기하고 사건을 부산고등법원 창원재판부로 환송했다.서 전 군수는 2019년 9월부터 2020년 5월까지 함양지역 생태하천 조성사업 과정에서 특정업체로부터 관급자재 납품에 관한 청탁을 받고 수의계약을 체결하도록 해 직권남용권리행사방해 혐의, 하천 가동보 높이를 1.39m에서 2m로 올리도록 해 함양군에 6억 1000만원 상당의 손해를 끼친 업무상 배임 혐의를 받아왔다.또 서 전 군수는 지인으로부터 아들을 청원경찰로 채용해달라며 3000만원을 받은 혐의를 받아왔다. 서 전 군수는 1심과 항소심에서 3개 혐의 모두 유죄로 인정되어 징역 6년을 선고 받았다.대법원은 업무상 배임 관련해 "업체가 함양군에 가동보 높이가 1.39m인 경우 16억 6469만원, 2m인 경우 23억 1385만원으로 된 견적서를 제출하였다"라며 "높이가 상향되는 경우 유압 전도식 가동보, 수문 파손장지시스템과 수문구동실린더의 수량이 증가하고 유압제어시스템과 수문제어시스템의 단가가 상승하는 것으로 기재되어 있는 사실을 알 수 있다"라고 설명했다.대법원은 "가동보의 높이 상향으로 계약금액이 증가하는 데 상응하여 계약상대방의 소요비용도 증가할 것으로 예상되므로, 계약금액 증가분에서 가동보 높이 상향으로 예상되는 통상적인 비용 증가분을 공제한 나머지 금액만이 업체의 이득액에 해당한다고 봄이 타당하다"라고 판단했다.대법원은 "원심은 업체가 가동보 높이 상향으로 인해 추가적인 비용을 지출했다고 인정할 만한 자료가 제출되지 않은 이상 업체의 비용 증가분을 이득액에서 공제할 근거가 없다는 이유로, 가동보 높이 상향으로 인한 계약금액 증가분을 전부 업체의 이득액으로 인정하였다"라며 "원심 판단에는 특정경제범죄법에서 정한 이득액 산정에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다"라고 밝혔다.그러면서 대법원은 "원심판결 중 배임 부분은 파기되어야 하는데, 파기 부분과 원심이 유죄로 인정한 나머지 부분이 형법(제37조 전단)의 경합범 관계에 있어 하나의 형이 선고되었으므로, 결국 원심판결은 전부 파기되어야 한다"라고 판결했다.대법원은 서 전 의원의 나머지 혐의는 원심 판단에 잘못이 없다고 밝혔다.이번 사건 재판은 창원지방법원 거창지원에서 2024년 10월 1심, 부산고등법원 창원제2형사부에서 올해 4월 항소심 선고를 했고, 서 전 의원은 이에 불복해 상고했다.