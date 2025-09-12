서산시는 공사 중? 약일까, 독일까

큰사진보기 ▲서산시 예천지구 공영주차장 ⓒ 김선영 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산 곳곳이 공사판이다. 동문동 주차타워와 호수공원 회전교차로, 예천동 공영주차장(초록광장) 공사가 진행 중이다. 자원회수 소각시설(1056억 원·전망대 포함)은 올해 10월 준공을 앞두고 사실상 마무리 단계다. 여기에 시청사 신축(1950억 원 추정), 문화예술타운(420억 원·택지조성비 외 건축비 약 4000억 원 추정), 수석지구 도시개발(1340억 원 추정), 잠홍저수지 호수공원화(198억 원 중 87억 원이 데크길 조성비), 회전교차로 사업(240억 원 추정) 등 굵직한 사업들이 순차적으로 추진을 기다리고 있다. 총사업비만 2조 원을 넘는 대규모 프로젝트가 추진되면서 내년 지방선거를 앞두고 이 '공사 드라이브'가 시민들에게 약이 될지, 독이 될지가 쟁점으로 떠오르고 있다.2030년까지 계획된 사업 가운데 서산시가 직접 부담해야 할 시비 규모는 약 9400억 원에 이른다. 이번 수치는 2024년부터 2030년까지 추진되는 총사업비 100억 원 이상 사업만을 집계한 것으로, 물가상승률을 반영하지 않아 실제 집행액과는 차이가 있을 수 있다. 그럼에도 대형 SOC 사업에만 수천억 원의 시비가 투입된다는 사실은 재정 압박 논란을 설명하기에 충분하다.시는 이번 투자가 단순한 토건사업이 아니라 정주여건을 개선하고 지역경제와 선순환을 이끌 기반이라고 강조한다. 노후·분산된 청사를 통합해 행정 효율성을 높이고, 문화예술타운과 호수공원은 시민 삶의 질을 높이는 동시에 관광과 문화산업으로 이어질 수 있다는 설명이다.반면 시민사회는 복지·교육 등 생활 밀착형 지출이 줄어드는 상황에서 대규모 SOC가 우선시되는 점을 우려한다. 대형 공사의 상당 부분이 외부 건설사 중심으로 진행되는 만큼, 지역경제 활성화 효과는 제한적일 것이라는 비판도 나온다.전직 시의원은 "감소하는 인구를 고려하지 않은 계획"이라며 "잔뜩 벌여 놓은 사업은 결국 차기 시장이 떠안을 부담"이라고 지적했다.문수기 시의원은 "회전교차로 사업도 불필요하다는 증거가 넘치는데 강행하는 걸 보면 참 허탈하다"며 "나중에 이 책임을 어떻게 감당할지 걱정된다"고 말했다.이경화 시의원은 "동문동 주차타워처럼 꼭 필요한 사업도 있다. 그러나 예천동 공영주차장은 이미 충분한 임시 주차공간이 있었는데, 같은 규모를 다시 짓는 데 500억 가까이 투입하는 것은 낭비"라고 비판했다.시는 이에 대해 "주차장 위에 초록광장을 만들려는 계획으로, 단순 주차장이 아닌 문화예술공간으로 접근해야 한다"고 해명해 왔다.시민단체는 옥상 조경(12억 원)만 부각해 시민들을 현혹하고 있다고 비판하며, 다음 주부터 공사 현장에서 릴레이 단식에 들어가겠다고 예고했다.호수공원을 찾은 한 시민은 "돈이 많이 드는 대형 공사보다 악취 문제부터 해결해줬으면 좋겠다"고 말했다.2030년까지 이어질 서산시의 공사 드라이브는 기회와 위험을 동시에 품고 있다. 시는 미래를 내다본 투자라고 주장하지만, 시민사회와 정치권은 재정 압박, 인구 감소, 차기 시장의 과중한 부담을 경고한다. 결국 이 선택이 약이 될지, 독이 될지는 향후 알 수 있다.