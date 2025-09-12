"느린학습자 평생교육, 법으로 보장하자"

큰사진보기 ▲지난 10일 열린 '느린학습자 평생교육의 현재와 내일' 토론회에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 홍기원의원실 관련사진보기

국회에서 경계선지능인의 사회적 자립지원을 주제로 한 토론회가 열렸다. 지난 10일 열린 토론회는 '느린학습자의 평생교육의 현재와 내일'을 주제로 진행됐다.이번 토론회는 홍기원 의원(더불어민주당, 평택갑)이 주최하고 (사)느린학습자시민회가 주관했다. 홍 의원은 지난 7월 경계선지능인의 생애주기별 평생교육 시스템 마련과 중앙·지역 평생교육지원센터 설립 등을 골자로 하는 '경계선지능인 평생교육 지원법'을 대표발의한 바 있다.현재 경계선지능인 지원과 관련해 전국 광역·기초자치단체 등에서 제정된 조례는 약 130여 건에 이른다. 이 가운데 상당수가 '평생교육 지원'을 명문화하고 있지만, 지역별 관심도나 재정 여건에 따라 지원 수준이 상이해 제도적 실효성이 떨어진다는 지적이 제기돼 왔다. 이날 토론회 역시 이러한 문제의식 속에서 느린학습자 평생교육 체계 구축 방안을 모색하기 위해 마련됐다.토론회에는 서울시 채유미 의원이 좌장으로 참여했으며, 이재경 한신대 민주사회적책연구원 연구위원, 오경숙 평택 국제대학교 평생교육원장, 남정호 여주시 평생교육과 평생학습팀장, 변민수 한국장애인고용공단 고용개발원 선임연구위원, 전국느린학습자 부모연대 지역 커뮤니티 대표들이 발제와 토론에 참여해 자리를 빛냈다.참석자들은 공통적으로 경계선지능인 지원을 위한 기본법 마련이 절실하다는 데 의견을 모았다.변민수 한국장애인고용공단 고용개발원 선임연구위원은 경계선지능인의 권리를 보장할 수 있는 기본법이 필요함을 강조했다. 변 연구위원은 특히 경계선지능인 지원법 제정에 발목을 잡는 '정책 대상의 모호함'은 핑계라고 지적하며 "외국에서는 경계선지능인에 대한 법 없이도 실효적인 서비스가 작동되고 있기 때문에 제정법의 필요성이 두드러지지 않는 것"이라고 말했다.이어 "우리나라의 경우, 기존 제도와 프로그램에 경계선지능 청년들이 적응하기 어렵기 때문에 새로운 서비스가 필요하다"며 "이러한 서비스에 필요한 예산을 확보하려면 상위법 제정은 당연한 것"이라고 강조했다.오경숙 국제대학교 평생교육원 원장은 발제에서 경계선지능인을 둘러싼 국내외 제도를 비교·분석했다. 발표에 따르면, 영국에서는 간단한 문자아이나 시각자료로 이뤄진 학습자료를 제공하는 '이지 리드(Easy Read)' 정책으로 교육기회 평등성 향상에 기여하고 있다. 네덜란드는 경계선지능인 집단을 경도지적제한(LVB)로 구분하고, 공식적인 용어로 사용하며 정책적 기반을 만들었다.오 원장은 이 외에도 북미, 스웨덴, 호주의 사례를 소개하며 경계선지능인에 대한 교육적 지원이 시혜적인 복지에 머무르지 않고 당사자의 권리에 기반해 접근해야 함을 강조했다. 이어 "경계선지능인은 포용적 사회의 척도이자 교육정책이 어디까지 확장할 수 있는지 묻는 존재"라며 평생교육 법제화의 필요를 역설하고, 향후 과제로 ▲시각자료 중심의 콘텐츠 제작 표준화 ▲실증연구 강화와 체계적 평가 틀 구축 등을 제시했다.이재경 한신대학교 민주사회정책연구원 연구위원은 "다수 지자체에서 조례를 만들었지만 '지원할 수 있다'는 임의조항에 그쳐 사실상 실질적인 진척은 없는 지자체들이 많다"며 "사업을 진행하고 있어도 형식적인 예산만 갖추고 공모방식으로 추진하는 경우가 많아 사업의 내용과 규모가 빈약할 수밖에 없다"고 강조했다.또한 전 생애주기에 필요한 평생교육이 아동·청소년 영역에 집중돼 있는 현실에 대해 "아동, 청소년과 청년기 정책이 절대적으로 부족하긴 하나, 중장년을 대상으로 한 평생교육은 전무하다"며 "평생교육이 '함께 살기 위한 학습'인 만큼 사회구성원으로 함께 나아갈 수 있는 구조로 변해야 한다"고 말했다.지자체별로 진행되는 평생교육 지원사업 현장에서의 목소리도 이어졌다. 남정호 여주시 평생교육과 평생학습팀장은 "시범사업으로 당사자와 그 가족에게 분명한 성과가 있음을 확인했으나, 한정된 재원과 제도적인 한계는 여전히 풀어야 할 숙제"라고 전했다. 특히 "각 시·도와 시·군·구, 교육청, 교육지원청이 제각각 지원사업을 운영하고 있는 현 상황에서, 국가 차원의 기본 모델을 제시하고 이를 기반으로 지역에 맞게 변형해 적용할 수 있는 체계를 마련해야 한다"며 중앙정부 차원의 재정 지원과 표준 모델의 전국적인 보급을 제안했다.경계선지능인 자녀를 양육하는 부모들의 발언도 이어졌다. 김선덕 평택 솔빛 대표는 직접 겪어낸 양육의 어려움을 바탕으로 '국가 차원의 지원 제도'를 요청했다. 최혜경 시흥 다움공동체 대표는 "학령기를 지나는 느린학습자들은 평생학습 프로그램이 없다면 사회로 진입할 수 있는 기술을 배울 기회가 전혀 없다"며 지역사회와 연계한 평생학습 체계가 구축돼야 함을 강조했다.서인숙 안양 아올다 대표는 청년기 느린학습자 부모로서 "당사자들이 가진 연약한 인지능력으로 일상생활에서 사기나 성범죄 피해, 정신건강 문제 등에 쉽게 노출돼 있다"며 "평생교육 법제화를 통해 청년기를 포함한 생애주기별 적절한 개입을 통해 피해예방에 나서야 한다"고 말했다.송연숙 (사)느린학습자시민회 이사장은 "조례만으로는 한계가 있을 수 있다"며 "이번 토론회를 통해 당사자와 가족의 목소리가 국가와 지자체 각 기관에 잘 전달돼 느린학습자에 대한 이해가 반영된 평생교육 프로그램으로 돌아오길 바란다"고 말했다.토론회를 주최한 홍기원 의원은 "국가 시스템의 부재 속에서 모든 부담을 가정에서 떠안고 있는 현실을 바꿔야 한다"며 "누구나 국가의 지원 속에서 삶을 스스로 설계해 나갈 수 있도록 느린학습자의 기본권 보장에 끝까지 책임을 다하겠다"고 전했다.