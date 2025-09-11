화순군, 국내 1호 화순탄광 근현대 문화유산 등재 본격 추진

큰사진보기 ▲화순광업소 전경. ⓒ 화순저널 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

화순군이 지난 8월 말 전남도에 동면 복암리 화순광업소 일대를 근현대문화유산지구로 지정할 것을 요청하는 신청서를 제출했다고 밝혔다.이는 118년 만에 역사 속으로 사라진 국내 1호 탄광의 부지 및 시설의 역사·인문학적 가치를 재조명하기 위해 화순탄광 일대 73필지를 국가유산(근현대문화유산지구)으로 지정한다는 계획이다. 근현대문화유산지구로 지정될 경우 보존·관리를 위한 국가 예산을 지원받을 수 있다.신청 필지에는 화순광업소 내 석탄 생산구역, 적치 구역, 운반시설을 비롯해 석탄을 운반하던 복암선 철길 등이 고스란히 남아 있는 한편, 복지문화관(천운장), 화순광업소 부속병원, 소규모 광부 사택 등은 이미 소실되거나 훼손이 심각한 상태다.탄광이 가진 역사성과 문화적 가치 등을 고려해 보존·관리할 필요성이 있으며, 근현대문화유산지구로 지정된다면 추후 문화·관광 자원으로 활용하는 데에도 도움이 될 것으로 보인다.현재 석탄산업과 관련해 국가등록문화유산으로 등록된 시설은 '태백 철암역두 선탄시설', '태백 장성이중교', '삼척 도계역 급수탑' 등 개별 유산뿐이다. 화순탄광이 근현대문화유산지구로 지정된다면 석탄 산업 전반을 아우르는 첫 등록 사례가 된다.화순군 관계자는 "화순탄광 일대에 거주하고 있는 지역민들 역시 탄광에 대해 깊은 애정을 가지고, 보존과 관리의 필요성을 느끼며 근현대문화유산지구 지정을 원하고 계신다. 지난 2024년부터 문화유산적 가치를 규명하는 연구용역을 추진해 왔으며, 화순탄광의 문화유산적 가치를 규명하는 학술대회를 개최하는 등 군민 의견을 꾸준히 수렴해 추진 중이다"라고 했다.한편 전라남도는 화순군이 제출한 지정신청서에 대해 검토 및 보완, 문화유산심의위원회를 거쳐 국가유산청에 최종 신청서를 제출할 방침이다. 국가유산청은 현장 실사 등을 거쳐 최종적으로 지정 여부를 결정한다.