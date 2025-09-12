여성 신파연극단 동광단과 기생 심화경

큰사진보기 ▲‘동광단’의 전국 순회공연 보도한 1921년 12월 9일 자 ‘동아일보’ 기사 ⓒ 동아일보 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲1921년 12월 24일 자 ‘동아일보’ 광고란에 실린 동광단 단성사 공연 안내문 ⓒ 동아일보 관련사진보기

"(줄임) 길가에 개가 오줌만 누어도 부끄러워하든 여자들로서 이 같은 담대한 뜻을 품고 일어남은 우리 여성계를 위하여 자랑할 만한 일이라고 하겠어요. 오랫동안 깊이 방 속에 갇혀 사나이에게 구속을 받든 여자로서 원대한 활동에 첫길을 디딤을 사랑하시고 또 보호를 주셔야 하겠습니다. 오세요, 단성사로... 동광단 여자 배우 일동 백(현대어로 수정)"

큰사진보기 ▲1921년 12월 30일 자 ‘매일신보’에 실린 김춘교 단장(왼쪽)과 심화경 부단장(가운데), 김춘자 간사(오른쪽) 모습 ⓒ 매일신보 관련사진보기

"···각 지방을 순업 흥행을 하고 지금 경성에 올라와서 또한 성황을 이루는 모양이라는데 그 동광단의 단장은 김춘교(金春交)라는 당년 이십이세요, 또 부단장은 사나이같이 늠름하게 된 심화경(沈和卿), 이십일세 된 여자요, 그중 매일 밤 연극에 제일 화형(花形) 여배우라는 말 잘하는 그 단의 간사인 김춘자(金春子), 당년 십육세라는 여자이더라."

큰사진보기 ▲1923년 ‘동아일보’ 신년 광고에 소개된 군산한호예기조합 기생들 ⓒ 동아일보 관련사진보기

덧붙이는 글 | 참고문헌: <군산 해어화 100년사>, 디지털군산문화대전, ‘매일신보’, ‘동아일보’, ‘조선일보’

덧붙임: 필자는 2018년 <군산해어화 100년>(E-book)을 군산문화원을 통해 출간하였고, 개정판을 준비하고 있습니다.

기미년(1919) 만세운동 이후 일제는 총독을 문관 출신('사이토 마코토')으로 교체하고 신문과 잡지 발행을 허가하는 등 문화통치를 표방한다. 이후 한글 신문사가 창간되고, 각종 공연과 전국 규모 구기대회가 개최되는 등 많은 변화가 일어난다. 군산에도 야학을 비롯해 노동단체, 체육단체, 예술단체 등이 출범한다. 그중 여배우로만 이뤄진 동광단(東光團)이 눈길을 끈다.'동광단'은 여성 신파연극단(新派演劇團)으로 1921년 8월 군산에서 조직된 것으로 전해진다. 단원은 10~20대 여배우들과 김춘교(金春交) 단장, 심화경(沈和卿) 부단장, 김춘자(金春子) 간사 등으로 이뤄져 있었다. 이후 신파극 계에서 명망 높은 김순한(金順漢) 지도하에 전국 순회공연(대전, 해주, 평양, 개성, 인천, 서울 등)을 다녔으며 가는 곳마다 환대받았다.신파극(新派劇)은 서양식 연극을 기반으로 쓴 희곡으로 관객에게 많은 사랑을 받았던 것으로 보인다. 다수 지식인이 사회교육에 필요한 요소로 여겼다는 것. 그래서인지 동광단은 중앙 언론의 주목을 받았다. 군산보다 외지 공연이 많았던 것에서도 잘 나타난다. 일찍이 시대 흐름을 체감한 여배우들 공연은 호기심과 흥미를 자아냈으며, 1921년 12월 평양의 가무기좌(歌舞技座)에서의 일주일 (12월 1일~7일) 공연 역시 절찬리에 흥행했다.배우들이 투숙한 평양 남문동 덕신여관(德信旅館)을 찾아가 김순한 감독과 김춘교 단장을 인터뷰한 <매일신보> 기자는 "동광단 출연진은 남자배우들도 미치지 못할 참신하고 기발한 각본(脚本)과 원숙한 연기력을 보여주고 있다"라며 "동광단 여배우들은 상당한 학식과 신사상을 흡수한 여성들로 이루어져 있어 장래 희망이 가득하다"라고 평하였다.동광단 신파연극단은 평양, 개성, 인천에 이어 경성(서울) 단성사(團成社)에서도 장기 공연(12월 24일~30일)에 들어간다. 아래는 1921년 12월 24일 치 <동아일보> 광고란에 실린 안내문(제목: <女子 新派 東光團 來演-여자들이 조직된 신파극이 단성사에>)이다.이어 28일 치 신문(제목:<女子가 男子로 扮裝>)은 "군산에서 조직하여 올라온 동광단이라는 연극단이 단성사에서 세밑의 연극을 한다는데, 김춘교 단장을 비롯해 여배우가 10인이요, 남자배우가 8인인데 일행의 연극은 여자가 남자로 분장하여 무대 위에서 활동하는 것이 가장 특색이라 하며 자못 성황을 이루는 모양인 바 수일 동안 계속한다"고 전하였다.단성사 공연은 매일 만장의 성황을 이루면서 일주일(24~30) 동안 이어졌다. 그즈음 단성사는 서울 종로에 자리하고 있었으며, 한국 최초 상설영화관으로 전해진다.같은 해 12월 30일 치 <매일신보>는 동광단 임원 세 명의 사진까지, 게재하고 개인의 소질과 성품, 스타일까지 소개하였다.김춘교, 심화경, 김춘자 등은 한국의 우먼파워(woman power)를 몸짓으로 보여준 신여성이었던 것으로 보인다. 언론과 인터뷰 때도 '여자도 인생이니 남자와 동등하다'며 남녀평등을 강조하였다. 이어 그들은 '훌륭한 예술적 재능을 발휘하고자 배움을 중지하고 극단에 나서게 됐다'고 하였다. 이는 오랫동안 젖어온 그릇된 인습에서 탈피하겠다는 의미로 이해되었다.눈길을 끄는 대목은 단성사 공연 안내 광고가 일주일 동안 하루도 빠짐없이 신문에 게재됐으며, 신파극 공연은 이듬해(1922) 1월에도 중앙청년회에서 절찬리에 흥행했다는 것이다.이듬해 공연(제목: <일녀양서(一女兩婿)>)은 1월 2일 오후 7시에 열렸다. 공연은 이틀(2~3일) 동안 이어졌고, 성인 60전 학생 30전의 입장료를 받았다. 공연 끝난 후에는 비용을 제한 수입금을 '갈돕회'에 기부, 큰 반향을 일으켰다. 갈돕회는 국내외 고학생 중심으로 1920년에 결성된 상조 단체이자 계몽 및 사회운동단체로 알려진다.심화경 부단장이 1923년 <동아일보> 신년 광고에 군산한호예기조합 기생으로 소개되어 흥미를 끈다. 하긴 기생 활동을 중단하고 여학교에 진학하거나 유학 떠나는 경우가 종종 있었으니 이상한 일도 아니지만. 연예계로 스카우트 되어 영화배우도 되고, 모델도 되고, 유명 가수가 된 기생도 많았다. 이처럼 만능 엔터테이너로 한국 연예인 효시가 일제강점기 기생들이었다.당시 기생들은 신여성의 상징으로 모순된 식민지 근대화를 받아들이며 다양한 모습으로 분화해 갔다. 초창기 미술전람회 모델은 기생 출신이 장악했고, 리뷰 댄스 대중화도 기생의 기여가 컸다. 여배우 트로이카를 이뤘던 이월화, 석금성, 복혜숙과 왕수복, 선우일선 등이 기생 출신이었다. 이들에 의해 유성기판(SP) 판매가 폭발적으로 증가하고 극장이 흥행을 누릴 수 있었다.심화경이 언제 연극 활동을 접고 기생으로 돌아갔는지는 확인되지 않는다. 다만 군산 개복동에 거주하면서 신문 광고란에 자신과 권번 이름으로 새해를 축하하고, 조선인 야학교 설립, 재외동포 위문금 모금 등에 상당한 액수의 동정금을 전달한 것 등이 검색된다. 이로 미루어 그는 매사에 적극적이고 활달했으며 동포애도 깊었던 것으로 짐작된다.김춘자 간사 활동도 관심을 끈다. 영신여학원 설립(1922), 재외동포 위문금(1923), 조선 여자교육협회 남선 연극단 일행 군산 공회당 공연 동정금(1923), 재만 피란 동포 위문품 모금(1931), 삼남지방 수재의연금 모금(1934) 등의 명단에서 그의 이름이 보여서다. 흥미로운 대목은 대부분 심화경 부단장과 함께 움직였다는 점이다. 두 사람은 '실과 바늘 사이'로 무척 친하게 지냈던 것으로 보인다.우리나라 최초 신파극단은 임성구(林聖九·1887~1921)가 일본 신파극의 영향을 받아 1911년 조직한 혁신단(革新團)으로 전해진다. 혁신단 일행은 그해 초겨울 남대문 밖 어성좌(御成座)에서 창립 공연을 하였다. 국내 최초 여성 신파극단이 궁금해지는데, 최근까지 밝혀진 기록으로 미루어 1921년 8월 군산에서 창립된 동광단(東光團)이 아닌가 싶다.