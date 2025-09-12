제30회 강원특별자치도 사물놀이대회, 춘천 '모리' 대상

AD

큰사진보기 ▲강원특별자치도 사물놀이경연대회 시상식시상식 후 단체 사진 ⓒ 조연섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

올해로 30주년을 맞은 '제 30회 강원특별자치도 사물놀이경연대회'가 11일 동해문화예술회관에서 성황리에 막을 내렸다.강원특별자치도문화원연합회가 주최한 이날 대회는 '강원의 울림 30년, 전통과 미래를 잇다'를 주제로 열렸다. 도내 18개 시·군에서 올라온 일반부 14팀과 청소년부 5팀이 참가해 그동안 갈고닦은 실력을 뽐냈다.올해로 서른 살이 된 이번 대회는 강원 지역 전통 가락을 지키고 발전시키기 위해 1996년 처음 시작되었다. 초기에는 사라져가는 농악을 보존하는 데 힘썼고, 2000년대에는 전문 공연팀을 키우고 새로운 인재를 발굴하는 데 집중했다. 최근에는 현대적인 감각을 더한 창작 공연까지 선보이며 전통 음악이 계속해서 사랑 받을 수 있도록 노력해왔다.이날 열띤 경연 끝에 대상의 영광은 뛰어난 실력과 완벽한 호흡을 보여준 춘천의 '모리' 팀에게 돌아갔다. 1500만 원의 상금과 상패를 받았다. 또한, 후배들을 훌륭하게 키워낸 공로로 청소년부 화천 민속예술단의 김도근, 일반부 춘천 모리의 이종섭 선생이 우수 지도자상을 수상했다.박주선 도 문화원연합회장은 "30주년이라는 뜻깊은 대회를 동해에서 성공적으로 열게 되어 기쁘다" 라며 "이번 대회가 앞으로 나아갈 30년의 새로운 시작이 되길 바란다"라고 말했다.