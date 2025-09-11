울산시, 2층까지 휠체어 탑승 가능 '시내관광 버스' 도입

큰사진보기 ▲최근 세계유산으로 지정된 울산 울주군 반구대암각화에서 진행된 무장애 관광 ⓒ 울산시 자료사진 관련사진보기

울산광역시에 국내 최초로 2층까지 휠체어 탑승이 가능한 친환경 시내 관광(시티투어)버스와 무장애 밴 '유비(UV·Ulsan+Minivan)'이 도입된다. 또, 예약 온라인 체제기반(플랫폼)과 정보무늬(QR코드) 연계를 통해 관광객의 이동 편의도 높인다.울산시가 11일 '무장애(Barrier-Free) 관광도시 조성' 세부 내역을 밝혔다. 무장애는 장애인, 고령자, 임산부 등 관광 약자들이 불편없이 여행을 즐길 수 있는 환경이나 서비스를 말한다.무장애 관광 조성은 지난해 문화체육관광부가 주관하는 총 사업비 80억 원 규모의 '무장애 관광 연계성 강화사업' 공모에 울산시가 선정되면서다. 이 선정으로 울산시는 무장애 관광 모형(모델) 도시로 자리매김하기 위해 5분야 14개 세부사업으로 구성된 실행계획을 본격 추진하고 있다.그 실행계획의 본질은 '장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 누구나 편리하게 여행할 수 있는 환경을 만든다'는 것.울산시 관계자는 "지난 2021년 관련 조례를 제정한 이후 고령사회 진입 등으로 관광 취약계층에 대한 배려 필요성이 강조되는 시기에 발맞춰 관광에서의 접근성 제고를 위해 노력해 왔으며 그 연장선"이라고 말했다.울산시는 오는 10월에는 이비에스(EBS) 특집방송 '세상을 비집고 - 여행을 떠나요'를 통해 청년 장애인들이 유비를 타고 떠나는 울산 무장애 관광을 전국에 소개할 예정이다.이달부터는 주요 관광지와 주변 숙박·식음료 업소를 대상으로 사전 조사를 거쳐 회전문 개선, 휠체어 접근 통로 설치, 편의물품 지원, 서비스 교육 등 시설 개선에 들어간다.또한 10월 있을 울산공업축제를 비롯한 대규모 축제 현장에는 경사로, 장애인 화장실, 수유실, 휠체어·유모차 대여 서비스 등을 제공해 누구나 불편 없이 참여할 수 있도록 지원할 계획이다.이외에도 반구대 암각화, 태화강 국가정원 등 울산의 주요 관광지에는 무장애 동선을 설계하고, 증강현실·가상현실(AR·VR) 안내 콘텐츠를 도입해 정보 접근성을 강화하면서, 무장애 관광 추진협의체와 시민 참여형 점검단(모니터링단)을 운영해 현장의 목소리도 정책에 반영한다.울산시는 이번 무장애 관광도시 사업을 통해 ▲관광객 만족도 제고 ▲숙박·교통·외식업 등 지역 관광산업 고부가가치화 ▲관광 취약계층 이동권 보장 등의 성과를 기대하고 있다.울산시 관계자는 "울산은 산업도시를 넘어 문화·관광도시로 나아가는 중요한 변곡점에 서 있다"라며 "울산의 자연과 문화를 공평하게 누릴 수 있도록 시설 개선과 지능형(스마트) 기술을 병행해 누구나 편안하게 여행할 수 있는 무장애 관광도시 울산을 만들어 나가겠다"라고 말했다.