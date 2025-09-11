큰사진보기 ▲모든 노동자 노동기본권 실현! 노정교섭 쟁취! 진짜 사장 교섭 쟁취! 9.10 민주노총부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

2025년 9월 10일 저녁 7시 30분, 민주노총 부산본부가 홈플러스 부산 감만점 앞에서 모든 노동자 노동기본권 실현! 노정교섭 쟁취! 진짜 사장 교섭 쟁취! 9.10 민주노총부산본부 결의대회를 열었다. 이번 대회는 노조법 2·3조 현실화, 근로기준법 전면 적용, 초기업교섭 법제화라는 3대 입법 과제와 반노동정책 철폐를 촉구하는 자리였다. 또한 홈플러스 매각 사태에 맞선 마트노조 투쟁과 연대하기 위해 개최 장소를 홈플러스 감만점으로 정했다.대회는 먼저 부산지역 주요 사업장들의 투쟁 현장을 담은 영상 상영으로 막을 열었다. 이어 건강보험고객센터지부 부산지회 손영희 지회장이 발언에 나섰다. 그는 "공단의 모습을 보면 과연 전환 의지가 있는지 의심스럽다. 정부는 상시지속 업무의 정규직화를 선언했지만, 말뿐이다. 선언에 그치지 않고 직접 지시하고, 지도하며, 행정 지침을 내려 실행해야 한다"며 "정부와 공단이 약속을 지키도록 고객센터 지부는 앞으로도 투쟁을 이어갈 것"이라고 강조했다.부산지하철노조 운영서비스지부 한옥녀 지부장도 현장의 목소리를 전했다. 그는 "우리의 노동 조건 개선은 부산시가 움직이지 않으면 불가능하다. 결국 박형준 부산시장이 직접 나와야 한다. 대화에 응하지 않는다면 우리는 9월 17일부터 총파업에 나설 수밖에 없다"며 "청소 노동자들이 멈추면 지하철 역사는 금세 쾌적함을 잃고 시민들이 불편을 겪게 된다. 이는 우리 힘이자 현실이다. 박형준 시장은 당당히 나와 우리와 대화해야 한다"고 경고했다.이어 민주일반노조 부산본부 배성민 본부장은 "5인 미만 사업장은 부당해고를 당해도 구제 신청을 할 수 없고, 징계를 당해도 구제 절차가 없다. 연장수당, 야간수당, 연차도 없는 곳이 대부분이다. 이게 과연 노동자인가"라며 목소리를 높였다. 이어 "정부는 노동 문제를 인권 문제라 말하며 중대재해와 임금 체불 문제 해결 의지를 보이고 있다. 하지만 근로기준법 전면 적용은 2027년까지 기다리라고 한다. 우리는 더 이상 기다릴 수 없다. 반드시 막아내야 한다"고 힘주어 말했다.노래패 '소리연대'의 무대는 참가자들의 큰 호응을 이끌어내며 결의의 분위기를 북돋웠다.이후 발언에 나선 마트노조 부산본부 이미경 본부장은 홈플러스 매각 사태를 정면으로 비판했다. 그는 "일하는 노동자들은 안중에도 없는 MBK와 김병주 회장은 홈플러스를 이렇게 만든 책임을 져야 한다. 마트노조는 김병주 회장 청문회를 열고, 투기자본 규제법을 제정해야 한다고 요구하고 있다"며 "마트노조는 MBK 자본과 끝장 투쟁을 벌이고 있다. 반드시 매각을 막고 홈플러스를 지켜내겠다. 동시에 마트 노동자들이 더 이상 희생되지 않도록 노조법 2·3조를 온전히 시행시키고, 투기자본 규제법도 제정해 끝까지 싸울 것"이라고 선언했다.민주노총 부산본부 김재남 본부장은 대회사를 통해 "오늘은 새 정부 출범 이후 민주노총의 하반기 투쟁 계획을 결의하는 자리다. 정부가 얼마 전 노동국정 과제를 발표했지만 자세히 들여다보면 법 개정은 없다. 강제성 없는 시범사업 가이드라인뿐이고, 방향성조차 불분명하다. 임기 내 지속성이 보장될지 아니면 말잔치로 끝날지 알 수 없다"며 정부의 책임 회피를 비판했다.이어 "우리 권리를 정부가 대신 찾아주지 않는다. 정부는 노정교섭을 통해 제대로 추진해야 하고, 만약 계속 회피한다면 민주노총은 총력 투쟁으로 맞설 수밖에 없다. 지금 천만 명이 넘는 노동자들이 차별과 무권리의 시대에 살고 있다. 이제는 모든 노동자에게 노동법이 적용되는 세상을 민주노총이 앞장서 만들어가자"고 호소했다.대회의 마지막은 상징행동으로 마무리됐다. 참가자들은 '홈플러스 감만점 폐점 반대', '10만 명 실업 위기, 정부가 책임져라', 'MBK 청문회 개최', '김병주 구속' 등의 구호가 적힌 머리띠를 인도 난간에 묶으며 결의를 다졌다.