"'한국 노동자 인권 유린' 트럼프 정부, 즉각 사과하라"

굴욕적인 대미 투자에 한국인 노동자 체포·구금으로 화답한

미 트럼프는 즉각 사과하고, 재발 방지를 약속하라! 지난 9월 4일(현지시간), 조지아주의 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에 미 국토안보수사국이 급습하여, 한국노동자 300명을 폭력적으로 체포·구금하는 사태가 벌어졌다. 이날 단속에는 전쟁과 계엄을 방불케 하는 수백명의 무장 요원들과 장갑차 뿐 아니라 헬기까지 동원되었다. 이들은 한국 노동자들을 마치 중범죄자 다루듯 족쇄뿐 아니라, 손과 몸에 쇠사슬을 묶어 연행하였으며, 이를 전 세계에 보란 듯이 타전하였다. 이는 피의자의 권리와 안전을 보호하는 유엔 최저기준규칙 '제47조·48조'를 위반한 인권침해이자, 대한민국 국민을 모독하는 행위로 도저히 용납될 수 없다.



지금 대한민국 국민들은 미 트럼프 정부의 행태에 충격과 분노를 금할 수 없다. 과연 한미동맹이란 무엇인지? 되묻지 않을 수 없다. 트럼프 정부는 동맹이라는 이름으로 자행되는 경제적 수탈을 중단하라. 자국의 제조업을 살리기 위해 우리의 일자리를 수탈하는 우방 따위는 필요 없다. 자국의 패권을 위해 안보 위기를 조성하며 전쟁무기를 강매하는 동맹은 더더욱 필요 없다.



트럼프 정부에 경고한다. 트럼프 정부는 한국노동자 체포, 구금, 인권유린 사태에 대해 한국 국민 앞에 공개 사과하고, 재발 방지를 약속하라. 그리고 한국에 대한 모든 착취와 수탈을 당장 중단하라. 국민주권정부인 이재명 정부에게 요구한다. 이번 한국노동자들에 대한 인권유린 사태는 한국 정부를 길들이고, 수탈하기 위한 첫 신호에 불과하다. 이재명 정부는 주권을 침해하고, 경제수탈을 자행하는 미국 정부에 당당히 맞서라. 분노한 이 땅에 노동자 민중들은 미 트럼프정부의 강도적 행태를 결코 좌시하지 않을 것이다.



2025.9.11.

대전자주통일평화연대, 민주노총대전본부



지난 4일, 미국 조지아주 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 노동자 300여명이 미국 이민 당국에 체포·구금된 사건을 두고, 대전자주통일평화연대와 민주노총대전본부가 함께 트럼프 정부를 규탄하는 기자회견을 진행했다.이들은 11일 오후 2시, 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "한국에 대규모 대미투자를 강요한 것도 모자라, 한국 노동자들의 인권을 폭력적으로 유린한 미 트럼프 정부에게 사과와 재발방지를 요구한다"고 밝혔다.이날 기자회견 발언에 나선 이영복 대전자주통일평화연대 상임대표는 "지난 한미정상회담에 이르기까지 한국 정부와 기업은 총합계 6000억 달러에 이르는 대미투자를 약속하며 굴욕적인 통상협상을 마무리했으나, 도리어 미국은 한국 정부를 뒤통수를 쳤고, 한국 노동자들의 인권을 전 세계인 앞에서 무참히 짓밟고 조롱했다"며 "이는 도저히 용납할 수 없는 일"이라고 목청을 높였다.김율현 민주노총대전본부장(대전민중의힘 상임대표)도 규탄발언에 나서 "이들은(체포된 한국인) 미국의 투자요구에 의해 공장을 지으러 간 한국의 노동자들이었다"며 "미국이 해결했어야 할 비자문제였지만 전문취업비자 발급이 어려운 상황에서 관행상 상호 인정하며 일해왔던 노동자들을 하루아침에 불법체류자, 범죄자로 만들어버렸다"며 사태의 책임이 미국에 있음을 분명히 했다. 그러면서 "경제주권과 국민의 안전도 지키지 못하는 동맹이 왜 필요한가?"라고 반문하며, "일방적인 경제수탈도 모자라, 한국 노동자들의 인권까지 유린하는 트럼프 정부를 강력히 규탄한다"고 덧붙였다.양해림 양심과인권'나무' 공동대표도 "수백 명의 요원, 장갑차와 헬기까지 동원된 작전 속에서 우리 노동자들은 손발에 쇠사슬이 채워지고 마치 흉악범처럼 중범죄자 취급을 당하며 세계 언론 앞에 모욕 당했다"며, "이는 명백한 인권침해이며, 유엔이 정한 국제 기준조차 무시한 행위"라고 규정했다.마지막으로 낭독된 기자회견문에는 "트럼프 정부는 한국 노동자 체포, 구금, 인권유린 사태에 대해 한국 국민 앞에 공개 사과하고, 재발 방지를 약속하라", "한국에 대한 모든 착취와 수탈을 당장 중단하라"며 미 트럼프 정부에 대한 경고의 메시지를 담았다. 이들은 또한 "이번 한국 노동자들에 대한 인권유린 사태는 한국 정부를 길들이고, 수탈하기 위한 첫 신호에 불과하다"며, "이재명 정부는 주권을 침해하고, 경제수탈을 자행하는 미국 정부에 당당히 맞서라"며 국민주권정부를 표방한 이재명 정부에 미국에 대한 강력한 대응을 요구했다.다음은 이날 발표한 기자회견문 전문이다.