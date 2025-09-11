민주당 충북도당 "'오송참사' 김영환 지사 재수사해야"

큰사진보기 ▲김영환 충청북도 도지사가 10일 오후 서울 여의도 국회 행정안전위원회 전체회의에서 열린 청주 오송지하차도 참사의 진상규명과 재발 방지대책 마련을 위한 국정조사에 증인으로 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

14명의 목숨을 앗아간 오송참사 진상규명을 위한 국정조사가 2년 2개월 만에 시작된 가운데, 더불어민주당 충북도당이 김영환 충북지사에 대한 철저한 재수사를 촉구하고 나섰다.지난 10일 열린 국정조사에서는 행복도시건설청이 참사 발생 전 네 차례나 긴급 대피 요청을 했음에도 충북도가 이를 묵살했고, 금강홍수통제소가 발송한 홍수 위험 경보 문자마저 충북도가 제대로 수신하지 못했다는 지적이 제기됐다. 참사 2시간 전부터 재난의 조짐이 뚜렷했는데도 충북도가 움직이지 않았다는 것이다.민주당 충북도당은 11일 성명을 통해 "도민의 생명을 지키라는 경고와 요청이 쏟아졌는데, 재난안전 최고책임자인 김영환 지사는 대체 무엇을 하고 있었나? '몰랐다', '보고받지 못했다'는 변명만으로는 절대 면책될 수 없다. 도민의 생명을 지키지 못한 충북도의 부실 대응, 그 최종 책임은 김영환 지사에게 있다"라고 비판했다.특히 김 지사가 국정조사 과정에서도 희생자와 유가족 앞에 진정성 있는 사과 대신 "기소할 테면 해보라"는 태도로 일관한 점을 지적하며 "이는 참사의 진상 규명을 요구하는 국민적 목소리에 대한 모독"이라고 날을 세웠다.민주당 충북도당은 국정조사가 특정인을 겨냥한 정치적 절차가 아님을 강조하며 "그럼에도 김 지사가 스스로를 '정치탄압의 희생자'로 포장하며 책임을 회피하는 것은 도민을 기만하는 행위"라고 비난했다.이어 "참사 발생 직후 충북도가 실종자 수색보다 법률자문부터 받았다는 부분은 충격을 넘어 분노를 일으킨다. 재난의 중심에서 도민의 생명과 안전보다 본인의 안위를 우선시하던 모습에 참담한 마음을 금할 수 없다"라고 했다.민주당 충북도당은 끝으로 "재난안전의 최고책임자로서 직무를 방기하고 책임을 회피한 김영환 지사에 대해서는 철저한 재수사가 반드시 이뤄져야 한다. 참사의 진실을 규명하고 책임자를 명확히 하는 것은 희생자와 유가족, 그리고 국민에 대한 당연한 도리"라고 촉구했다.