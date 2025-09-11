'열병합발전시설 철회' 끌어낸 정명근 "시민이 함께 만든 소중한 성과"

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 9일 시청 상황실에서 간부공무원 및 공공기관 관계자들과 회의를 하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시가 최근 국토교통부에 제출한 '화성진안 공공주택지구 지구 계획 승인 신청 관련 협의 의견' 공문 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 모든 행정력을 동원해 원천 무효화를 추진했던 '화성진안 공공주택지구' 내 열병합발전시설 배치 계획이 결국 철회됐다.11일 화성특례시에 따르면, 국토교통부는 기존 열병합발전시설 예정 부지 계획을 전면 철회하고, 주민 생활권과 주거환경 보호를 위해 대체부지를 검토하기로 했다.정명근 시장은 "이번 열병합발전시설 부지 철회는 화성특례시와 시민이 함께 끌어낸 소중한 성과"라면서 "앞으로도 주민 의견을 충분히 반영해 무분별한 시설 배치가 반복되지 않도록 하고, 시민이 안심하고 살아갈 수 있는 공공주택지구를 만들어가겠다"고 환영했다.특히 이번 '열병합발전시설 예정 부지 계획 철회' 결정은 주민의 생활권과 재산권을 보호하기 위한 시민 중심 행정의 성과로, 대규모 신도시 개발 과정에서 주민 의견을 최우선으로 반영해 지역 여건에 부합하는 합리적인 대안을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다.화성진안 공공주택지구(사업시행자: 한국토지주택공사(LH), 승인권자: 국토교통부)는 진안동, 반정동, 반월동, 기산동, 병점동 일원에 약 453만㎡(137만 평) 규모로 계획된 3기 신도시다. 지난 2021년 8월 30일 국토교통부의 '공공주도 3080+, 대도시권 주택공급 확대 방안'에 따라 사업이 추진되고 있다.한국토지주택공사는 지난해 2월 7일 지구 지정 후 올해 2월 국토교통부에 지구 계획 승인 신청서를 제출했다. 그러나 열병합발전시설 예정 부지가 대규모 주거시설과 초등학교에 인접해 있어서 주거환경 저해, 학습권 침해 등 지역사회의 우려가 지속적으로 제기됐다. 열병합발전시설 예정지는 1,500여 명의 학생들을 비롯해 수많은 시민이 생활하고 있는 주거밀집 지역이기 때문이다.이에 따라 화성특례시는 "우리 시민들의 건강 및 주거환경을 심각하게 위협하는 행위"라며 지구 계획 내 열병합발전시설 배치를 전면 반대했다. 정명근 시장은 "우리 시민들의 동의 없이 계획된 열병합발전시설은 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다"면서 "현 계획의 원천 무효화를 위해 모든 행정력을 동원하여 총력을 다할 것"이라고 밝혔다.화성특례시는 주민과의 직접 소통 및 관계 기관과의 협의를 통해 대체부지 마련의 필요성을 수차례 공식 제기하며, 국토교통부와 한국토지주택공사(LH) 측에 현 계획을 철회할 것을 강력하게 요구해 왔다.화성특례시는 최근 국토교통부에 보낸 '화성진안 공공주택지구 지구 계획 승인신청 관련 협의의견 제출' 공문을 통해서도 "(열병합발전시설이) 기존 대규모 공동주택 및 학교 시설과 인접하고 있어 주거 및 학습환경 악화가 우려됨에 따라 절대 불가하며, 외부(기존 시설 등)에서의 지구 내 열 공급 등 대안 마련이 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.결국 국토교통부가 기존 계획을 전면 철회하고, 대체부지를 검토하기로 하면서 열병합발전시설과 주거지역 간 거리를 확보할 수 있게 됐다. 이에 따라 주민 불안을 해소하고, 보다 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성하는 데 이바지할 것으로 기대된다.화성특례시는 향후 대체부지가 지역 여건과 주민 요구에 부합하도록 국토교통부, 한국토지주택공사(LH)와 긴밀한 협의를 이어갈 계획이다. 시는 "주민 재산권 보호와 주거환경 개선을 위한 실질적 방안을 지속적으로 마련해, 누구나 살고 싶은 도시, 안전한 신도시로의 발전을 위해 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.