접경지역 주민의 분단 고통, 어떻게 치유할 것인가

큰사진보기 ▲국정기획위원회 국민보고대회국정기획위원회 국민보고대회에서 이재명 대통령이 발언하고 있다. ⓒ 대통령실 관련사진보기

큰사진보기 ▲피해 조사 및 지원 절차행정안전부 고시 "민방위 피해지원 기준 및 지원금 지급 운영지침"에 제시된 피해 조사 및 지원 절차 ⓒ 정일영 관련사진보기

큰사진보기 ▲민간인통제구역의 캠프그리브스와 DMZ숲민간인통제구역(CCZ)위치한 캠프그리브스 역사공원과 DMZ숲에 조성된 이끼 숲의 모습 ⓒ 정일영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 정일영씨는 서강대학교 사회과학연구소 책임연구원입니다. 관심분야는 북한 사회통제체제, 남북관계 제도화, 한반도 평화체제 등으로, <한반도 리빌딩 전략 2025>, <한반도 오디세이>, <북한 사회통제체제의 기원>, <북한경제는 죽지 않았습니다만> 등을 집필했습니다.

접경지역 주민의 '특별한 희생'에 대한 '특별한 보상', 이재명 대통령이 지난 21대 대통령 선거 당시 강조한 내용이다. 오랜 기간 분단 고통을 감내해 온 접경지역 주민들에 대한 당연한 보상이다. 연장선상에서 이재명 정부는 출범 이후 대북 확성기 방송과 전단지 살포를 중단함으로써 북한의 상응 조치를 이끌어내며 접경지역에서 일상의 회복을 위해 노력하고 있다.국정기획위원회는 지난 8월 13일 국민보고대회를 개최하고 123개 국정과제를 제시했다. 국정기획위원회가 제시한 국정과제 중 116번 과제가 '분단 고통 해소와 인도적 문제 해결'이다. 이 글에서는 '분단 고통의 해소'라는 관점에서 접경지역 주민에 대한 지원과 치유가 필요함을 제기한다.이재명 대통령은 지난 21대 대통령 선거 당시 "분단 이후 특별한 희생을 감내해 온 접경지역 주민들께는 특별한 보상이 필요하다"고 지적하고 "접경지역 주민의 평온한 일상과 더 나은 삶, 평화가 바탕이 된 더 나은 미래를 위해 앞장서겠다"고 밝혔다. 특히, "접경지역 주민들이 겪는 신체적·정신적 스트레스에 대한 빠른 보상을 이뤄내겠다"고 강조했다.국정기획위원회 또한 12대 중점 전략과제 중 9번째로 '재난과 사고로부터 안전한 생명 존중 사회'를 제시하고 "대남 소음방송·오물풍선 등에 따른 접경지역 피해 주민의 조속한 일상 회복을 위한 행·재정적 지원"을 명시하였다. 관련하여 우리 국회는 2024년 12월 '민방위기본법'을 개정했으며 정부 또한 2025년 5월 '민방위기본법 시행령'을 개정하고 2025년 6월 4일부터 이를 시행토록 하였다.이 외에도 정부는 접경지역의 발전을 위한 국정과제를 제시하고 있다. 구체적으로 '평화경제특구법'에 따라 추진되는 평화경제특구를 신속히 지정하고 비무장지대(DMZ)와 DMZ 이남 접경지역을 국제 생태·평화관광 협력지구로 개발한다는 계획이다.안타까운 점은 접경지역 주민의 분단 고통에 대한 지원이 금전적 보상에 치우쳐 있으며 그 절차도 매우 복잡하게 설계되어 있다는 것이다. 남북관계의 악화 속에 접경지역 주민들은 분단의 고통을 감내해 왔다. 특히 윤석열 정부 출범 이후 그 고통이 극단으로 치달았다. 남북의 대북, 대남 확성기 방송은 일상을 파괴했으며 대남 오물 풍선과 대북 전단지 살포는 접경지역의 긴장을 일상화하였다.접경지역 주민의 고통은 금전적 보상을 넘어 분단 고통의 해소, 마음의 치유라는 관점에서 접근할 필요가 있다. 먼저 '민방위기본법' 개정에 따라 현재 추진되고 있는 접경지역 주민에 대한 피해 지원은 매우 복잡한 절차를 통한 금전적 보상을 목적으로 설계되었다.우리 국민이 북한의 직접적인 위해 행위로 생명, 신체 또는 재산 피해를 입은 경우, ①피해자는 관할 행정기관에 신고하고 ②해당 기관이 피해 상황을 조사한 후, ③해당 내용을 행정안전부에 제출해 피해지원금 지급을 신청하게 되고, ④행정안전부는 피해지원심의위원회를 통해 피해 지원금 지급을 결정하게 된다. 소음 피해의 경우는 '소음영향도'를 측정해 3구역으로 나누어 지원하게 된다. 그야말로 복잡한 절차가 아닐 수 없다. 피해 조사 및 지원 절차를 정리하면 아래 그림과 같다.문제는 이러한 절차가 접경지역 주민들이 일상에서 겪는 분단 고통, 특히 심리적 치유와는 다소 거리가 멀다는 점이다. 또한, 분단 고통을 치유하기 위한 정부의 노력과 접경지역에서 추진될 평화경제특구와 DMZ 국제 생태·평화관광 협력지구 개발이 분리되어 있다는 점도 해결해야 할 과제이다. 접경지역 주민에 대한 피해 지원은 행정안전부가 주관하고 평화경제특구와 DMZ 국제 생태·평화관광 협력지구의 개발은 통일부가 추진하기 때문이다.분단으로 인한 접경지역 주민들의 고통은 어제오늘의 일이 아니다. 접경지역의 경우, 남북 갈등이 지속되는 상황에서 우리 국민의 직, 간접적 피해가 지속되어 왔다. 접경지역 주민들은 분단 트라우마, 불안 장애 등 금전적으로 환산할 수 없는 심리적 피해를 일상적으로 감당해 온 것이다.정부가 추진하는 금전적 피해 보상 또한 필요하다. 다만 접경지역 주민들이 일상생활에서 그 고통을 치유할 수 있는 공간과 프로그램, 지원이 선행되어야 한다. 관련해서 통일부가 분단 고통의 해소라는 관점에서 접경지역 주민에 대한 지원에 나서야 한다.통일부를 중심으로 접경지역 지자체가 함께 주민들의 고통을 경감하고 마음을 치유할 수 있는 지원체계가 구축될 필요가 있다. 먼저 접경지역의 주민들이 자유롭게 방문, 심리 치료 등을 받을 수 있는 시설과 프로그램이 마련되어야 한다. 이를 위해 경기도 연천군에 위치한 한반도통일미래센터(통일부 산하)에 가칭 분단고통치유센터를 설치하고 접경지역 지자체별로 주민들이 편히 방문할 수 있는 치유 시설을 설치하는 방안은 어떨까?이재명 정부가 접경지역의 규제 완화를 추진하는 만큼, 민간인통제구역(CCZ)에서 치유 프로그램을 개발하는 방안도 논의될 필요가 있다. 예를 들어, 경기도가 운영하는 캠프 그리브스 역사공원이나, 민간이 운영하는 DMZ숲 등을 생태 치유 공간으로 지원, 활용하는 방안도 추진될 수 있을 것이다.통일부는 북한이탈주민을 대상으로 한 심리 치료 프로그램을 운용한 경험이 있다. 최근 북한이탈주민의 국내 정착이 감소한 상황에서 산하 기구인 하나원(북한이탈주민 정착지원사무소)의 전문인력을 효과적으로 운용하는 방안도 적극적으로 고려해볼 만하다. 남북통합문화센터에서 진행하는 다양한 치유 프로그램들도 활용될 수 있다.또한 현재 통일부가 추진하고 있는 평화경제특구 조성과 DMZ 국제 생태·평화관광 협력지구 개발, 그리고 평화·통일·민주시민교육 등과 연계해 분단 고통을 치유하는 시설 및 사업(치유프로그램)을 개발하는 노력도 병행될 필요가 있다. 예를 들어, 평화경제특구 기본구상에서 제안된 접경지역 생태 복원 프로젝트와 DMZ 생태관광을 분단 고통 치유프로그램과 연계할 수 있을 것이다.이재명 정부는 접경지역 주민의 '특별한 희생'에 대한 '특별한 보상'을 추진하고 있다. 그 필요성에 공감하는 바다. 다만 무엇보다도 분단의 고통을 오랜 기간 감당해온 접경지역 주민의 관점에서 그들의 마음을 치유하는 방법은 무엇일지 고민할 필요가 있다.먼저 현재 '민방위기본법'에 따라 추진되고 있는 피해 지원절차를 간소화해 피해 주민들의 불편을 최소화해야 한다. 또한 앞서 제안한 바와 같이 주민들이 일상에서 치유 시설들을 이용할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.추가적으로, 분단의 고통은 인간만의 것은 아니다. 남북의 확성기 방송과 군사 훈련 등으로 인한 고통은 어쩌면 가축이나 반려동물, 그리고 접경지역의 다양한 생명들에게 더 큰 피해를 주었을 것이다. 분단 고통에 대한 '특별한 보상'이 인간에게만 머물지 않고 자연의 치유와 함께 진행되길 기대한다.