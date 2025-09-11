송언석 막말 논란에 "국회의원직 즉각 사퇴하라"

더불어민주당 경북도당이 지난 9일 국회 교섭단체 대표 연설 도중 막말을 내뱉은 송언석 국민의힘 원내대표에 대해 원내대표직과 의원직을 즉각 사퇴하라고 요구하고 나섰다.
경북도당은 11일 논평을 통해 "정치인의 '말' 한마디는 무한책임이 따름에도 역대급 망언이 공당의 국회의원을 대표하는 원내대표 입에서 나왔다는 데 대해 온 국민이 놀라움을 금치 못하고 있다"고 비판했다.
경북도당은 송 의원의 막말이 한두 번이 아니라고 지적했다. 지난 2019년 8월 강제징용 피해자의 청구권을 부정하는 발언을 하는가 하면 윤석열 계엄 이후 끊임없이 탄핵에 반대하고 내란에 동조했다는 것이다.
그러면서 "이번 국회에서 벌어진 역대급 망언은 단순한 말실수로 치부할 수 없다"며 "송 의원은 김천시민과 경북도민, 내란종식을 바라는 국민 앞에 사죄하고 의원직에서 즉각 사퇴하라"고 촉구했다.
황태성 민주당 김천지역위원장 직무대리는 "송 원내대표의 막말은 김천 시민을 부끄럽고 참담하게 만드는 것"이라며 "공당의 원내대표라는 사람이 무지막지한 막말을 하는 것은 두고 볼 수 없는 수치이다. 당장 사퇴해야 한다"고 비판했다.
박규환 경북도당위원장 직무대리는 "송언석 원내대표의 망언은 인간에 대한 존중도, 동료에 대한 최소한의 예의도 찾아볼 수 없는 발언"이라며 "본인이 윤석열의 내란에 적극적으로 가담했다는 것을 실토하는 발언이라고 볼 수밖에 없다"고 말했다.
이어 "국회에서도 책임을 물어야 되겠지만 우리 경북지역 주민들이 이런 패륜적인 망언에 대해 용납하는 것은 곤란하다"며 "경북 주민들이 심판해야 한다"고 덧붙였다.
앞서 송언석 국민의힘 원내대표는 지난 9일 정청래 더불어민주당 대표가 국회 교섭단체 연설 도중 12.3 내란 세력을 비판하며 "노상원 수첩이 성공했더라면 이재명 대통령도, 저도 이 세상 사람이 아니었을 것"이라고 하자 "제발 그리 됐으면 좋았을 걸"이라고 발언해 물의를 빚었다.
이후 민주당이 "아무리 상대가 미워도 죽음을 기원하고 저주하는가"라고 비판하며 의원직 사퇴를 요구하고 있지만 송 원내대표는 자신의 막말에 대해 아무런 입장도 내놓지 않고 있다.
