경북도, 국민의힘 경북 국회의원들과 예산정책협의회

큰사진보기 ▲경상북도는 11일 오전 국회에서 국민의힘 경북도 지역 국회의원들과 내년도 예산정책협의회를 갖고 예산 확보에 총력을 기울이기로 했다. ⓒ 경상북도 관련사진보기

경상북도가 내년도 12조3000억 원의 국비 예산 확보를 위해 국민의힘 지역 국회의원들과 예산정책협의회를 갖고 협력체계를 본격 가동하기로 했다.11일 국회 의원회관에서 열린 정책협의회에는 경북도에서 이철우 경북도지사를 비롯해 주요 간부들이 참석했고 국민의힘에서는 구자근 경북도당위원장을 포함한 경북지역 국회의원 전원과 비례대표인 이달희, 김위상 의원이 참석했다.혐의회에서는 2025 APEC(아시아태평양 경제협력체) 정상회의 성공 개최, 산불 피해 극복 등 경북도의 주요 현안과 7대 핵심 추진 과제에 대한 국비 확보 방안, 지역 발전을 위한 입법과제 대응 전략 등이 논의됐다.구자근 위원장은 "경북은 지금 매우 중요한 지점에 와 있다"며 "경북이 다시 산업과 경제를 일으켜 대한민국의 중심 역할을 해나갈 수 있도록 이철우 지사와 국회가 많은 역할과 협력을 해야 할 떄"라고 말했다.이철우 경북도지사는 "APEC 성공개최로 대한민국의 품격을 높이는데 한 치의 소홀함도 없도록 최선을 다하고 있다"며 "APEC 뿐 아니라 산불 피해 극복과 신공항 건설, 영일만항 확장, 미래 첨단산업 육성을 통해 경북도가 대한민국 초일류국가 도약에 앞장설 수 있도록 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.이날 협의회에서 경북도는 APEC와 관련 성공개최를 위한 국회의 지원을 요청하고 개최 이후 유산을 이어가고 경주가 글로벌 역사문화관광 도시로 도약할 수 있도록 '세계경주포럼', 'APEC 기념공원', '보문단지 대 리노베이션' 등 포스트 APEC 사업 필요성을 강조했다.특히 다보스포럼을 지향하는 경주세계포럼은 한류 문화의 국제포럼으로 경주의 역사적 가치를 재조명하는 한편 문화관광과 경제를 연결하는 한국의 대표 글로벌 거버넌스로 구축하겠다는 비전을 제시했다.산불 피해 복구를 위해 피해지역에 산채 스마트팜 혁신단지,산림 미래혁신센터 등의 사업 지원을 요청하고 산림투자선도지구, 산림경영특구를 통해 피해지역에 대규모 민자 유치를 통한 피해산지 개발, 영세 임가의 규모화 등을 지원할 수 있는 산불특별법을 신속히 제정할 수 있도록 당부했다.경북의 7대 핵심 추진 과제인 대구경북 신공항의 국가주도 건설, 북극항로 거점인 영일만항 개발, 미래 첨단 전략산업 육성, 문화·관광, 농·축·수산, 사회안전망 강화, SOC 및 교통망 구축 등의 방안도 논의했다.대구경북신공항의 경우 영남권 전체의 경제·물류·교통의 허브이자 지역 최대 현안 사업으로 국가 주도의 사업 필요성을 강조하고 대규모 사업 시행의 경험과 전문성을 보유한 한국토지주택공사(LH)의 참여가 필수라고 강조했다.이밖에도 AI, 이차전지, 에너지, 모빌리티 등 경북이 강점이 있는 첨단 미래산업에 대한 집중 육성, 낙동강·백두대간 등 관광 자원과 전국 최다 세계문화유산을 활용한 문화관광 사업에 대한 지원도 요청했다.한편 이철우 경북도지사는 전날인 지난 10일부터 국회의장단과 장동혁 국민의힘 대표, 김병기 더불어민주당 원내대표 등 여야 지도부와 면담을 갖고 산불 특위 방문 등 지역 현안 및 예산 확보를 위한 일정을 이어가고 있다.