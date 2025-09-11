1심서 당선무효형 국힘 이갑준 사하구청장 "항소할 것"

공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 이갑준(국민의힘) 부산 사하구청장이 1심에서 당선무효에 해당하는 징역형을 선고받았다. 억울함을 내비친 이 구청장은 법원 판결에 불복해 항소하겠단 입장이다.
부산지법 서부지원 형사1부(김주관 부장판사)는 11일 선거법 위반 혐의로 이날 401호 법정에 선 이 구청장에게 징역 8개월에 집행유예 2년 유죄를 선고했다. 재판부는 "피고인이 지위를 이용해 당시 모 단체 차원으로 이성권 국민의힘 후보 지지를 독려하는 방식으로 선거운동을 한 점이 인정된다"라고 판시했다.
이어 선거법상 공무원의 선거운동 금지 규정을 설명한 재판부는 "정치적 중립성 위반에 대한 엄중한 처벌이 불가피하다"라면서도 일부 범행을 인정하는 점 등을 정상 참작해 형을 정했다고 양형 사유를 설명했다.
앞서 지난 7월 열린 결심공판에서 검찰은 무거운 책임을 물어야 한다며 이 구청장에게 징역 10개월을 선고해달라고 요청했다. 이 구청장은 지난해 22대 총선 시기 지자체 보조금을 받는 지역 민간단체 관계자에게 전화를 걸어 국민의힘 후보 지지를 당부하는 등 정치적 중립 의무를 어긴 채 선거운동을 한 혐의를 받아왔다.
당시 지역방송사인 부산MBC가 녹취록을 공개하면서 파장이 일기도 했다. 이 보도에 따르면, 이 구청장은 "내 같은 고향인데 주변에 우리 OO회 특히 사하갑에는 단디 좀 챙겨주이소" "무조건 우리 편이 (당선)돼야 한다"라는 취지의 발언을 한 것으로 나타났다(관련기사: 국힘 후보 지지 부탁한 현직 구청장 논란
https://omn.kr/280w7).
이 같은 법원의 판단을 놓고 이 구청장은 "(결과를) 무겁게 받아들인다"면서도 바로 불복 의사를 드러냈다. 선고 이후 7일 안으로 항소장을 제출하지 않으면 직위를 상실하기 때문이다. 선거법은 선출직 공직자가 선거법을 위반해 100만 원 이상의 벌금형이나 징역형을 확정하면 당선무효가 된다고 규정하고 있다.
판결 직후 법원 앞에서 기자들을 만난 그는 "좀 억울한 부분이 있다. 재판부의 판단은 존중하겠지만, 항소를 해야 하지 않겠느냐"라고 말했다. 유죄가 나온 점에 대해선 사하구민을 향해 "구청장으로서 역할을 성실히 수행해야 하는데 그렇지 못한 점을 대단히 송구스럽게 생각한다"라고 고개를 숙였다.