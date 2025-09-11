"압도적 다수 찬성" 조국 비대위원장 선출... 성폭력 수습 과제

▲최고위 참석한 조국조국 혁신정책연구원장이 조국혁신당 비상대책위원장으로 정치에 복귀한다. 사진은 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 인사말을 하고 있는 모습. ⓒ 남소연 관련사진보기