부산 금정구의회, 느린학습자 평생교육 지원 조례 제정 "내년도 계획 수립"

부산 금정구의회(의장 최종원)는 9월 3일부터 9일까지 7일간 제320회 임시회를 열고 조례안 및 동의안 등 11건의 안건을 심의·의결했다.

부산 금정구의회(의장 최종원)는 제320회 임시회에서 원명숙 의원이 대표 발의한 '부산광역시 금정구 느린학습자 평생교육 지원 조례안'을 원안대로 의결했다고 지난 10일 밝혔다.이번 조례는 느린학습자의 평생교육 지원 근거를 마련해 자립과 사회참여를 돕는 내용을 담고 있다. 구청장은 5년마다 지원계획을 수립·시행할 수 있으며, 학력보완교육과 직업능력 향상교육, 가족 교육, 자조모임, 검사비 지원, 관련 기관 협력체계 구축 등이 주요 사업으로 포함됐다.조례에는 느린학습자 평생교육 지원센터 설치·운영 조항도 명시됐다. 다만, 시작 단계인 만큼 별도 공간보다는 금정미래세대공감센터 내 일부 공간을 활용해 초기 프로그램을 운영하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.앞서 금정구는 지난 6월 부산대학교 PNU미리내대학 주임교수를 초청해 학부모와 시민을 대상으로 '경계선지능(느린학습자) 이해교육'을 실시했다. 평생교육과 담당자는 "느린학습자에 대해 이해하고, 향후 사업에 관한 의견을 청취하기 위해 교육을 마련했다"며 "학령기 아동은 학교와 교육청의 테두리 내에 있는 만큼, 평생교육 차원에서는 성인기와 가족 지원에 초점을 맞추려고 계획 중"이라고 말했다.원명숙 의원은 "금정구 내 거주하는 느린학습자를 발굴해 이들의 사회 참여를 지원하고, 지역사회의 포용적인 문화를 정착시키기 위한 조례"라며 향후 정부 차원의 입법 논의와 연계해 구 단위 지원을 확대해 나가겠다고 전했다.