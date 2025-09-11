곧 석탄발전소 폐쇄인데... 노동자 95.1% '고용 불확실' 응답

큰사진보기 ▲경남기후위기비상행동은 11일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 “탄소중립도, 일자리도 액화천연가스에 미래는 없다. 경남도는 공공해상풍력으로 석탄발전 노동자 고용보장과 탄소중립 달성하라”라고 촉구하며 설문조사 결과를 공개했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

곧 폐쇄를 앞둔 석탄화력발전소에서 일하는 노동자들은 극심한 고용불안을 느끼고 있는 것으로 파악되었다. 경남기후위기비상행동이 삼천포·하동화력발전소에서 일하는 노동자들을 대상으로 한 설문조사에서 거의 대부분이 '석탄발전소 폐쇄 후 고용이 불확실하다'고 답했다.경남기후위기비상행동은 11일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 "탄소중립도, 일자리도 액화천연가스에 미래는 없다. 경남도는 공공해상풍력으로 석탄발전 노동자 고용보장과 탄소중립을 달성하라"라고 촉구하며 설문조사 결과를 공개했다.석탄을 태워 에너지를 생산하는 하동화력은 2026년 석탄화력 1·2호기를 시작으로 2031년까지 폐쇄하고, 삼천포화력은 이미 석탄화력 1·2호기가 폐쇄했으며, 2027년 3호기 폐쇄를 앞두고 있다.비상행동은 지난 8월 11~24일 사이 삼천포·화동화력에 일하는 노동자 309명을 대상으로 석탄발전소 폐쇄에 따른 일자리 변동과 재생에너지 확대에 대한 인식조사를 벌였다.응답자의 95.1%가 석탄발전소 폐쇄 후 자신의 고용이 불확실하다고 답했고, 이들 가운데 22.7%는 '틀림없이 해고될 것'이라고 응답했다.응답자의 45.6%는 원청인 발전공기업이나 소속 기업으로부터 석탄발전소 폐쇄 이후 고용 변화 가능성과 대책에 대해 한번도 설명을 듣지 못했다고 밝혔고, 중앙정부와 경상남도 모두 고용 유지를 위한 노력을 '하지 않고 있다'는 응답이 85%나 되었다.정보 격차도 심각하다. 풍력발전이 액화천연가스(LNG)발전소보다 더 많은 일자리를 창출할 수 있다는 사실을 모르고 있다는 응답이 81.2%였고, 탄소중립을 위해 액화천연가스 발전소도 장기적으로 폐쇄해야 한다는 사실을 모른다는 응답이 37.2%였다.이에 대해 비상행동은 "에너지 전환 정책의 직접적 당사자인 발전노동자들이 완전히 소외된 채 정책이 추진되고 있음을 보여주고 있다"라고 풀이했다.또 발전소 비정규직들은 재생에너지 전환에 대한 의향이 매우 높은 것으로 나타났다. 일자리와 노동조건이 보장된다면 풍력과 같은 재생에너지 발전소에서 일할 의향이 있다는 응답은 89.3%였다.그런데 94.1%는 재생에너지 민영화가 일자리 보장에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 봤다. 이를 언급한 비상행동은 "공공 부문 주도의 에너지 전환을 선호하고 있음을 확인할 수 있었다"라고 설명했다.또 경남도가 지역에너지공사를 설립하고 해상풍력을 건설해 발전노동자를 고용하여 교육 훈련 후 일자리를 제공하자는 제안에 대해 91.6%가 동의했다. 이에 대해 비상행동은 "발전 노동자들은 지역발전공기업이 주도하는 재생에너지 발전에 기대를 걸고 있는 것으로 나타났다"라고 밝혔다.이번 설문조사 결과를 통해, 비상행동은 "발전소 비정규직의 고용 안정 대책을 즉시 마련하라"라며 "석탄발전소 폐쇄 일정에 맞춘 구체적인 고용방안을 발전 노동자들과 함께 논의하는 상설협의체를 구성해야 한다"라고 제시했다.또 "공공 주도의 재생에너지사업을 추진하라"고 한 이들은 "경남도 지역에너지공사를 설립하고 공공 부문이 주도하는 해상풍력 사업을 추진해야 하고, 발전소 비정규직을 대상으로 한 체계적인 재생에너지 분야 직업 훈련을 운영하되, 훈련 기간 중 생계보장 방안도 함께 고민되어야 한다"라고 주장했다.경남기후위기비상행동은 "지역 중심의 에너지 전환 정책을 수립하라. 지역 일자리 창출과 연계한 재생에너지 확대 정책을 추진하고, 지역 주민과 노동자가 참여하는 진정한 에너지 분권, 에너지 민주주의를 실현하라"라고 촉구했다.