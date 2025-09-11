32세 배우가 사비까지 쓰면서 '무등산 타잔' 또 올리는 이유

"운이 없는 날 친구랑 가위바위보를 하면 10번 연속으로 지기도 해. 그런데 사실 그 정도 지면 그만해야 되는 게 맞잖아? 근데 포기해? 아냐. 계속해. 왜인 줄 알아? 그건 표본(횟수)이 늘어나면 결국 이론상 승률(33%)에 가까워질 걸 알기 때문이야... (중략) 난 인생도 마찬가지라 생각해."

큰사진보기 ▲극단 예풍의 '사형수는 울었다' 티저 영상 갈무리. ⓒ 예풍 관련사진보기

"이면을 좋아해요. 무등산 타잔 이야기가 그 당시 굉장히 많이 왜곡보도가 됐다는 점에서 관심이 더 갔어요. 그리고, 모두의 비극이잖아요. 대책 없이 쫓겨나야 했던 판자촌 사람들에게도 당연히 그렇지만... '철거하러 오신 분들이 악역인가?', 아니잖아요. 그들도 생계를 위해 그랬던 분들이잖아요. 철거를 명한 공무원 역시 그 당시 정권에서 명령을 따를 수밖에 없는, 어쩔 수 없는 측면이 있는 거구요. 그래서 모두가 피해자가 아닐까, 그래서 써보면 의미가 있지 않을까."

큰사진보기 ▲극단 예풍의 '사형수는 울었다' 2024년 공연 모습. ⓒ 예풍 관련사진보기

- 고민이 됐던 지점이 여럿 있었을 것 같아요.

- 그 과정에서 어느 지점이 가장 슬프게 다가오던가요.

- 작품에서 인용한 박흥숙의 최후 진술 중 가장 와 닿았던 점은?

큰사진보기 ▲손윤필 배우 겸 극작가(사진 왼쪽)가 출연한 연극 '안전지대'의 한 장면. ⓒ 손윤필 인스타그램 관련사진보기

"'지금도 그럴까?', 당연히 그런 생각 들 수 있죠. 그런데 지금도 일어날 수 있는 일이고, 다만 우리가 모르는 것뿐일 수 있잖아요. 그때나 지금이나 가난한 사람들은 항상 있으니까요. 그런데 가난한 사람들은 자기 목소리를 낼 수 있는 창구가 별로 없어요."

- 작품에서 사회적 의미를 중요하게 생각하는 편인가요.

"흔히, 예술은 배고프다고 하잖아요. 그 말, 어머니는 싫다고, '그렇게 해서는 절대 될 수 없다, 좋은 예술을 하다보면 풍요로워질 수 있다는 마음으로 했으면 좋겠다'고 하셨어요. 물론, 실제로 풍요로워지긴 쉽지 않아요(웃음). 그래도, 내가 하고 싶은 이야기, 좋은 이야기를 하다보면 보는 사람들이 먼저 풍요로워질 수 있고, 그러면 우리도 풍요로워질 수 있지 않을까요."

큰사진보기 ▲박흥숙의 자필 최후 진술서 사본 ⓒ 오마이뉴스 이정환 관련사진보기

- 왜 또 공연 올립니까?

- 그런데, 왜 출연 안 하세요?

"그들도 국민이고 하나의 인간으로서 존중받는 세상이 오기를 간절히 바랍니다."

극작가 겸 연출가 손윤필씨가 2022년 쓴 에세이 <나는 가위바위보를 합니다>에 나오는 글이다. 올해 32세인 손씨는 또 하나의 '가위바위보'를 앞두고 있다. 그가 이끄는 극단 예풍의 뮤지컬 <사형수는 울었다>가 9월 13일부터 무대에 오른다.1977년 실화 '무등산 타잔 박흥숙'을 모티브로 하고 있다. 무등산 덕산골 움막 철거 과정에서 철거반원 4명을 살해하고 그 후 1980년 사형 집행되기까지 이야기를 소재로 하고 있다. 극단 예풍은 작년에도 <사형수는 울었다>를 공연한 바 있다. 무려, 50년이 지난 이야기를 왜, 지금 또 무대에 올리는지 궁금했다.이 작품을 쓰고 연출에도 참여한 손씨와 지난 8월 22일 마주 앉았다. 이목구비가 뚜렷한 그의 첫인상은 작가보다는 배우에 더 가까워 보였다. 실제로 그는 2017년부터 대학로에서 연극 배우로 활동하고 있다. 세 편의 희곡을 써서 무대에 올렸고, 각색에도 참여했으며, 또한 에세이와 소설 등 두 권의 책을 집필했다. 자신이 하고 싶은 이야기에 관심을 놓지 않고 있는 배우인 셈이다.그가 전하는 이야기에는 사회성이 담겨 있다. 2020년 제2회 광주창작희곡공모전에서 대상을 받은 '남겨질 떨어진 잎'은 일제 강점기 때 조선인들의 애환을 담고 있다. 칸 단편영화제 비경쟁부문 수상 영화를 원작으로 한 연극 <전세역전>에는 전세사기라는 시대상이 녹아 있다. 손씨가 각색한 <돼지 바이러스>는 외모지상주의를 비틀고 있다.<사형수는 울었다>도 마찬가지다. 다만, 앞서 열거한 작품들과 차이가 있다면 손씨가 주도해서 만들어진 극단의 대표작이란 점이다. 배우로서 손씨가 출연하는 것도 아니다. 서른 둘 청년을 이끄는 '무엇'이 더 있다는 뜻이다. 그래서 첫 번째 질문은 '하필, 왜 그 이야기에 꽂혔는가'하는 것이었다.선악이 뚜렷하지 않은 이야기는 창작자의 관심을 더 끌 수 있다. 구조적으로 얽히고 설킬 수 있는 이야기다. 하지만 '무등산 타잔 박흥숙' 이야기에는 피해자들이 있고 그 가족들이 또 있다. 매우 아프고 어둡다. 이런 이야기와 손씨가 처음 마주했던 것은 2020년 광주창작희곡공모전을 준비할 때였다고 한다."그게 (희곡공모전에) 출품을 하지 않았던 이유이기도 해요. 대상 받은 작품은 완전히 픽션이었지만, '무등산 타잔 박흥숙'은 사실이고, 거기다가 비극이잖아요. 이 이야기를 내가 어줍잖게 뉴스나 기사 몇 번 찾아본 것 같고 써도 되는지 생각을 많이 했어요. 그러다 2020년 11월 꼬꼬무(SBS 꼬리에 꼬리를 무는 그 날 이야기)를 접한 사람들의 반응을 보고 용기를 내봐도 되겠다고 생각했어요. 그 후 더 많이 찾아보고, 자료를 보충했어요. 그리고, 함께 하는 팀원들이 다 음악하는 친구들이라 뮤지컬 희곡으로 고쳤습니다.""정말 살기 위한 몸부림이었잖아요. 그 어린 나이에, 그 짐을 다 짊어졌다가 사형선고를 받았다는 게 너무 안타까웠어요. 뭔가 대책이라도 세워줬다면 일어나지 않았을 일이니까요.""'돼지 움막보다도 못한 보잘 것 없는 집이었지만 짓지 않으면 안 되었습니다', 이 문장 하나가 모든 걸 대변해주는 것 같았어요. 제대로 형태도 갖추지 못한 공간을 짓지 않으면 안 될 상황에 처한다는 거, 사실 상상하기 어려운 거 잖아요. 그렇게 자기가 만든 집을 또 돼지 움막보다도 못하다고 표현한다는 거, 그게 얼마나 아프고 힘든 걸까. 너무 적나라하고 리얼해서 인상 깊었어요, 사실이었으니까."그런 사실이 지금은 어떤 의미가 있을까. 그에게 '무등산 타잔 박흥숙'을 지금 알아야 하는 이유가 무엇인지 물었다. 상계동에서 맞벌이하는 부모님과 함께 살았다는 손씨의 입에서는 다큐멘터리 '상계동 올림픽'부터 나왔다. 1988년 서울올림픽 개최 준비 과정에서 발생한 철거와 그에 대한 투쟁을 다루고 있는 그 이야기 말이다."'바꾸고 싶다, 바꾸자', 이 정도까지는 아니에요. 다만, 생각해 보게 하는 정도? 바라봤으면, 그래서 생각하게 만들었으면, 이게 예술의 본질 아닐까."그의 이런 생각은 작년 <사형수는 울었다> 초연 과정에서 더 단단해졌던 것으로 보인다. 공연을 보면서 '많이 울었다'는 후기를 쉽게 접할 수 있다. 이같은 공감은 그가 만들었다는 극단 이름 '예풍'의 뜻과 바로 통하는 것이기도 하다. 예술로 모두를 풍요롭게 만들자는 뜻이다. 어머니의 가르침에서 영감을 얻은 이름이라고 한다.그래서 물어봤다. 왜 작년에 비해 이번 공연 기간은 왜 이틀뿐이냐고 말이다. 수익 구조 때문이었다. 여기에 더해 비교적 솔직한 답이 돌아왔지만, 손씨가 구체적으로 공개되길 원하지 않아 '사비를 쓰고 있다'는 정도로 대신한다. 다시 물어봤다."저희는 이 작품이 너무 좋아요. 너무 하고 싶은 작품입니다.""제가 노래를 못해 가지고(웃음)."극단 예풍이 너무 좋아한다는 작품, 손씨가 노래를 못해 출연까지는 하지 못한다는 <사형수는 울었다>는 9월 13일부터 14일까지 서울 성북구 길음동에 있는 꿈빛 극장에서 열린다. 그 소식을 전하는 티저 영상에 흐르는 박흥숙의 최후 진술. 대부분 그대로 전달하고 있지만, 이들이 사실에 더한 대사는 이것이다.