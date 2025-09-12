수도요금도 줄이고, 가뭄대책도 되는 일석이조 방법

덧붙이는 글 | 지금 강릉에서 제시하는 해법은 단순한 지역 대책이 아니다. 전국의 도시들이 직면한 물 부족 문제에 적용할 수 있는 새로운 모델이다. "공급 위주의 고비용 정책"에서 "수요 관리 중심의 저비용 정책"으로 전환한다면, 기후위기 시대에도 안정적인 물 관리를 이뤄낼 수 있다. 강릉의 사례는 전국적 수요관리 전략으로 확산될 수 있다.