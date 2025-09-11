"재협상 지시? 정청래 사과하라" 격노한 김병기, 민주당 지도부 충돌

이재명 대통령 취임 100일을 맞은 11일 더불어민주당 지도부가 '3대(내란·김건희·채상병) 특검법 개정안' 여야 합의 번복 논란을 두고 공개 충돌했다.
국민의힘과의 협상을 주도한 김병기 원내대표는 '3대(내란·김건희·채상병) 특검'을 연장하지 않는 대신 일부 정부조직법 처리 등에 협조하기로 한 여야 원대대표의 합의안을 두고 당내외 반발이 커지면서 책임론이 자신에게만 쏟아지는 상황이 억울한 모습이다. 전날 야당과의 협상 과정에서 당 지도부와 법사위 등과 긴밀하게 소통하면서 합의안을 만들었다는 것이다.
그런데도 정 대표가 "(여야 합의는) 지도부의 뜻과 달라 바로 재협상을 지시했다"라고 밝히면서 책임을 떠넘기는 듯한 모습을 보인 것에 대해 공개사과를 요구하는 등 강하게 반발했다.
하지만 이재명 대통령도 파기된 여야 합의안에 대해 "그건 협치가 아니다, 그렇게 하길 바라지 않는다"고 밝히고, 정 대표는 의원 전체를 대상으로 "부덕의 소치"라고 언급하는 데 그쳐 갈등의 골이 깊어질 조짐을 보이고 있다.
김병기 콕 집어 사과? "그렇지 않아"
김현정 민주당 원내대변인은 11일 오후 국회 본청에서 의원총회가 끝나고 기자들과 만나 특검법 개정안과 관련해 "수정안이 제출되는 과정에서 매끄럽지 못한 부분에 대해 정 대표가 당원과 국민과 의원들께 본인의 부덕의 소치라는 표현을 써서 사과하셨다"라며 "앞으로 처리를 위해 최선을 다하자고 말씀하셨다"라고 전했다.
다만 김 원내대변인은 '정 대표가 김 원내대표를 콕 집어 사과했나'라는 질문엔 "그렇지 않았다"라며 "불러드린 워딩대로"라고 답했다. 또 "국민의힘이 특검법에 의견을 내니까 협의를 했는데 사전에 모든 의원과 이를 공유하고 의견을 나눌 수 없으니 법사위·특위 등과 소통했다"라며 "그럼에도 이견이 나온 것과 그런 과정에 대해 (정 대표가 사과를) 말씀하신 것"이라고 말했다.
김 원내대표는 이날 오후 국회에서 기자들과 만나 "정청래한테 공개 사과하라고 해"라며 격노한 것으로 알려졌다. 앞서 정 대표가 특검법 개정안 여야 합의 무산과 관련해 "지도부 뜻과 달라 바로 재협상을 지시했다"라고 말한 뒤 ,당 지도부 소통 없이 원내지도부 중심으로 무리한 합의가 이뤄졌다는 지적이 나오자 불편한 감정을 숨기지 않은 것이다. 김 원내대표는 이날 페이스북에서 "그동안 당 지도부, 법사위, 특위 등과 긴밀하게 소통했다"라고 밝히기도 했다.
김 원내대표는 이날 오후 의원총회가 끝나고 기자들과 만나 정 대표가 사과했느냐는 질문에 "대표한테 물어보세요"라며 여전히 불편한 감정을 내비쳤다. 앞서 정 대표에게 공개 사과하라고 발언한 이유에 대해선 "쉬운 말이잖아. 어려운 말이냐. 그런 말을 할 때 혼자 하느냐"라며 입을 꾹 다문 채 본회의장으로 들어갔다.
이재명 대통령도 여야 합의안 비토... 특검 기간과 인력 원안 처리
한편 이재명 대통령은 앞서 취임 100일 기자회견에서 "특검안을 연장하지 않는 조건으로 정부조직법을 통과시켜 주기로 했다는데 저는 몰랐다. 그렇게 하길 바라지 않는다"라며 "정부 조직을 개편하는 것과 내란의 진실을 규명해 다시는 친위 군사쿠데타가 벌어지는 일이 없게 한다는 당위를 어떻게 맞바꾸느냐"라고 말했다. 앞서 여야 합의에 나섰던 김 원내대표를 간접적으로 저격하는 발언이었다.
김 원내대표는 지난 10일 여야 회동 이후 기자들과 만나 "3대 특검법 개정안에 대한 국민의힘의 수정 요구를 수용한다"라며 송언석 국민의힘 원내대표와 합의문을 발표한 바 있다. 당초 여야는 특검 수사 기간을 연장하지 않고 최소한의 수사 인력만 증원하는 내용의 수정안을 이날 국회 본회의에서 처리하기로 했다.
그러나 여야 합의 소식 이후 민주당에선 "타협은 NO!"(서영교 의원), "전면 재검토 필요"(박주민 의원) 등 의원들의 반발이 쏟아졌다. 김 원내대표는 이날 오전 기자들과 만나 "왜 자꾸 합의라고 그러느냐"라며 "(최종 합의가 아니라) 1차 논의한 것"이라고 입장을 바꿨다. 이어 "의총에서 추인을 받아야 한다"라며 "기간 연장과 규모는 다시 살펴봐야 한다"라고 말했다.
문금주 민주당 원내대변인은 이후 당 정책조정회의가 끝나고 기자들과 만나 "어제 국민의힘과의 3대 특검법 관련 협상은 최종 결렬된 것으로 보면 된다"라며 합의가 무산됐다고 밝혔다. 그러면서 "(이날 본회의에서 개정안을) 원안대로 처리할 것"이라는 입장을 전했다(관련 기사: 3대 특검 여야 합의 파기? 민주당 의원들 반발에 "최종 결렬"
https://omn.kr/2f9zo).
다만 민주당은 의원총회 이후 특검법 수정안을 제출할 예정이라고 밝혔다. 이날 김현정 원내대변인은 "특검 기간과 인력에 대해선 법사위에서 올린 원안대로 하기로 했고 군검찰에 대한 지휘권, 특검에서 국수본으로 넘어갔을 때 특검의 수사 지휘권 문제, 공개 의무 조항에 대해선 수정안을 만들어 제출할 예정"이라고 말했다.