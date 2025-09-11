장동혁 "용산 이재명·여의도 정청래·충정로 김어준, 삼통분립 시대"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 11일 오후 서울 여의도 국회에서 이재명 대통령 취임 100일 기자회견 관련 입장을 발표하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 취임 100일을 맞은 이재명 대통령을 겨냥해 "세간에는 용산 대통령 이재명, 여의도 대통령 정청래, 충정로 대통령 김어준이란 말이 돌고 있다. 삼권분립이 아니라 삼통분립의 시대를 열었다"라고 혹평했다.장동혁 대표는 11일 오후 국회에서 기자회견을 열고 "(이 대통령 취임) 100일이 지난 지금 보여지는 현상은 삼권분립이 아니라 삼통분립"이라며 "(민주당) 원내대표의 말을 당 대표가 뒤집고, 당 대표는 결국 누군가에 의해서 조종되고 있는 게 아닌가 하는 합리적인 의심들을 하고 있다"라고 밝혔다.그러면서 "이 대통령 취임 100일은 헌법 제 1조 1항에 규정된 민주공화국을 민주당 공화국으로 만드는 시간이었다"라며 "회복의 100일이 아니라 파괴의 100일이었다"라고 주장했다.이어 "이 대통령은 100일이 지나서 아무것도 한 것이 없고 사실상 손에 잡히는 것이 없는데도 무언가 있는 것처럼 밥상을 차려놓고 숟가락 얻기 바쁜 '숟가락 대통령'"이라고 덧붙였다.장 대표는 또 최근 미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 구금 사태를 언급하면서 "어떻게든 취임 100일 기자회견상에 올려서 제대로 뭔가 해낸 것처럼 하려고 계속 입장을 내놨지만 결국 10일 비행기에 오르지 못했다"라며 "아직도 우리는 자진출국인지 추방인지도 알지 못 한다"라고 비판했다.장 대표는 이날 이 대통령이 취임 100일 기자회견에서 '3대(내란·김건희·채상병) 특검'을 연장하지 않는 대신 일부 정부조직법 처리 등에 협조하기로 한 여야 원대대표의 합의안 논란에 대해 "그건 협치가 아니다"라고 일축한 것에 대해서도 날을 세웠다.장 대표는 "민주당이 특검법 수정안을 밀어붙이면 저희들이 100일 축하 밥상을 걷어차고 대규모 투쟁에 나설 것이 두려워서 조용히 넘어가 보려고 협상안을 제시했는데 여의도 대통령과 충정로 대통령이 틀어서 지금 이 상황에 온 것"이라며 "저희들은 특검법이 어떻게 수정되든 반대고, 정부조직법도 너무나 많은 문제가 있기 때문에 그게 해소되지 않는다면 반대"라고 밝혔다.이어 "여야 대표 회담에서는 여당이 많이 가졌으니 야당에 양보하고 협치하라고 했던 대통령이 특검도 다 하겠다고 하고 정부조직법도 협상할 필요 없다고 말씀하셨다"라며 "저를 만났을 때 대화와 협치를 할 생각이 있었는지, 있었는데 만난 후에 개딸들의 문자 때문에 대통령도 입장이 바뀐 것인지 묻는다"라고 목소리를 높였다.