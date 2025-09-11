이 대통령 "초등생 납치, KT 소액결제 해킹 철저히 대책 수립"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 앞에서 두번쨰가 봉욱 민정수석. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 최근 빈발하고 있는 초등학생 상대 납치 유괴사건에 대한 대책 수립에 나설 것을 지시했다.이 대통령은 11일 오후 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하고, "보도가 늘어나서 그런지 실제 늘어났는지는 모르겠는데 최근 초등학생들을 상대로 한 납치 유괴 사건이 계속 알려지고 있다"라며 "국민들께서 큰 우려를 가지고 계신 만큼 우려를 불식할 수 있도록 신속한 수사, 철저한 대책 수립에 만전을 기해달라"라고 주문했다.이어 "국민 안전에 대해서는 과잉 대응이 안 하는 것보다 100배 낫다"라며 "관련 부처는 말이 아닌 즉각적인 행동 실천으로 국민 신뢰 회복에 나서야 되겠다"라고 말했다.이 대통령은 이 자리에서 봉욱 민정수석에게 "(보도가 많아진 거냐 실제 사건이 많아진 거냐) 혹시 알아보셨냐"라고 물었다. 그러자 봉 수석은 "확인 조치했는데 (아직 보고를) 받지 못했다"라고 말했다. 이 대통령은 그러자 "어제 말씀드렸는데 이따가 알려달라"고 다시 지시했다.이 대통령은 또 "한 통신사에서 소액 결제 해킹 사건이 계속 발생하고 있다"라며 "전모를 속히 확인하고 추가 피해 방지에 극적으로 나서야 되겠다"라고 말했다.과기정통부는 최근 일어난 KT 소액결제 해킹 사건에 대한 민관 합동조사 결과 브리핑을 통해 이번 사건 피해액이 총 1억 7000만 원에 이른다고 밝혔다.이 대통령은 "일부에서 사건의 은폐 축소 의혹도 제기되고 있는데 이 또한 분명히 밝혀서 책임을 명확하게 물어야 되겠다"라고 말했다.그러면서 "소를 잃는 것도 문제지만 소 잃고도 외양간조차 안 고치는 건 더 심각한 문제"라며 "기업은 보안 투자를 혹시 불필요한 비용이라고 생각하지 않는지 한번 되돌아봐야 될 것 같다"라고 말했다.이 대통령은 이날이 이재명 정부 출범 100일이라며 "그동안 여러 난관이 있었지만 국민 여러분들의 성원 그리고 공직자 여러분들의 헌신 덕분에 무사히 헤쳐나올 수 있었다, 진심으로 감사드린다"라고 말했다.또 "코스피 지수가 오늘 사상 최고점을 또 갱신하고 있고 그 외 여러 경제 지표가 개선되고 있지만 현장 속 우리 국민들의 삶은 여전히 척박하다"라며 "일상과 직결된 주거, 교통, 양육, 교육, 문화, 통신, 에너지 등 7대 핵심 민생 부분에 대한 과감한 생활비 절감 대책을 수립해야 한다"라고 당부했다.