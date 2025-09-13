에펠탑서 열쇠고리 파는 남성이 화제된 이유... 유튜브에 드는 의구심

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲주짓수 트립 에피소드 1의 썸네일. 유튜브 채널에 올라갔다. ⓒ 양민영 관련사진보기

▲TOKYO JIUJITSU TRIP 이기러 일본에 갑니다 DAY 1 이키한 몸, 이키한 마음 민영 IN THE GI

큰사진보기 ▲일본 도쿄타워의 모습. ⓒ 연합=OGQ 관련사진보기

국제주짓수연맹(IBJJF)에서 개최하는 아시안 챔피언십 오픈의 날짜가 정해지면서 덩달아 도쿄 여행도 확정됐다. 곧장 선수 등록비와 참가비를 결제하고 항공권을 사고 호텔을 예약했다. 그러면서 주짓수 대회를 마치고 난 다음의 일정을 어떻게 할지 계획이 없다는 걸 알았다. 내가 여행을 그다지 좋아하지 않는다는 사실도 함께 떠올랐다.여행은 연애와 비슷하다. 평생 한 번도 하지 않아도 생활에는 지장이 없는, 유희에 치중하는 비일상적인 활동이라는 점이 그렇다. 제대로 하기 위해서는 시간, 비용, 정성을 들여야 하고 약간의 기술도 필요하다. 일이 잘못되면 고생이 극심한 것이나 갈수록 '최저가'를 의식하며 급격하게 신비감을 잃은 것도 서로 닮았다.만약 지금의 여행도 그 옛날, 목숨까지 걸어야 했던 모험으로서의 여행처럼 신비감을 잃지 않았다면 여행을 아주 좋아했을지도 모른다. 낯설고 경이로운 풍경, 문화, 사람을 가만히 수용하는 행위처럼 근사한 게 또 있을까? 그러나 신비한 여행지는 이제 여행 소설이나 기행문에서나 존재한다. 자본이 나서서 신비한 곳일수록 빠르게 점령하고 비밀스럽고 고유한 아름다움을 전부 소진시켰으니까.게다가 이번 여행에는 유튜브가 끼어들었다. 여행에 유튜브가 더해지면 여행의 목적이 바뀐다. 본래 여행의 목적은 '수용'이고 '관조'인데 유튜버는 여행지에서도 '발산'한다. 먹방 유튜버는 여행지에서도 먹어야 하며 러너는 달려야 한다. 여행을 주제로 삼아도 '캐리어 없이 해외여행 떠나기', '24시간 당일치기 해외여행' 같이 황당하고 부산스러운 영상이 인기다. 유튜버에게 여행지는 낯설고 특이한 배경으로 기능할 뿐이다.그래서 최근 한 유튜버가 여행지에서 일으킨 사건에 관심이 갔다. 예전이라면 그냥 지나쳤을 헤드라인인데 유튜버, 여행 등의 공통점을 의식하자 저절로 눈이 갔다. 사건의 주인공은 보스니아 헤르체고비나 출신의 체조 트레이너다. 그는 튀르키예의 우치히사르 성을 여행하며 성의 정상에 올랐고, 유튜버로서 매우 기발하다고 감탄했을 아이디어를 떠올렸다. 곧장 국기 게양대에 매달려 폴댄스를 추며 아이디어를 실행했다. 그가 인스타그램에 올린 폴댄스 영상은 의도대로 폭발적인 인기를 끌었다.동시에 '국기를 모욕했다'라는 비난이 쏟아졌다. 급기야 튀르키예 당국도 해당 사건을 알게 되면서 이 여성을 고발했다. 튀르키예 형법에 따르면 국기를 모욕하는 행위는 최대 징역 3년 형에 처할 가능성이 있다고 한다. 정말 국기를 모욕한 죄가 성립돼 유튜버가 처벌 받을지 여부에 관심이 집중되고 있다.물론 나는 폴댄스를 출 줄 모른다. 추더라도 많은 사람이 지켜보는 가운데 국기 게양대에 매달릴 용기 따위 없다. 그런데도 그 유튜버의 사고가 어떻게 흘러갔는지 짐작할 수 있었다(이 여성의 잘못을 옹호하는 건 아니다). 아마도 여행 내내 힘들게 먼 곳까지 온 김에 뭐라도 찍어야 한다는 강박이 떠나지 않을 것이다. 그 와중에 게양대가 눈에 들어왔고 하필 그는 폴댄스가 취미이자 특기였다. '어느 나라든 국적을 불문하고 국기는 모두 신성하다'라는 분별이 영상을 찍겠다는 욕망을 제어하지 못하면서 이런 결과를 낳았을 것이다.이를 구독자와 조회수에 집착하는 일부 크리에이터만의 문제로 볼 수 있다. 그러나 욕망, 촬영, 업로드, 확산으로 이어지는 흐름이 갈수록 빨라지고 각각의 단계에서 제어할 장치가 없다는 점이 우리 모두에게 영향을 끼친다. 갈수록 초상권과 동의 없는 촬영에 점점 더 예민해지는 이유가 뭔가? 찍는 사람이 압도적으로 많다는 사실은 찍히는 줄도 모르고 찍힐 일도 똑같이 많아졌음을 의미한다. 심지어 이제 촬영은 촬영으로 끝나지 않는다. 그것은 예상하지도 못한 영상이 온라인에서 들불처럼 퍼질지도 모른다는 불안이 내포된 작은 불씨다.그리고 참고할 만한 여행 영상을 찾다가 실제로 불씨가 들불로 번지는 것을 목격하기도 했다. '파코 에펠탑'을 검색하면 에펠탑 인근에서 열쇠고리 등의 기념품을 파는 '파코'라는 이름의 세네갈 남성이 등장한다. 그의 인기 비결은 유창한 한국어다. 한국인 관광객을 '예쁜이', '어머님', '형님'이라 부르는 그의 입담은 유창함을 넘어 동대문에서 일하는 상인이라고 해도 어색하지 않을 정도다.그가 능숙하고 능청스럽게 한국인 관광객을 상대하는 모습을 몇몇 유튜버가 촬영했고 그 영상이 SNS에서 퍼지면서 지금도 큰 인기를 끌고 있다. 어느 정도냐면 에펠탑을 찾은 관광객들까지 파코의 영상을 찍고 싶어서 그가 나타나기를 기다린다. 댓글에는 '파코를 만나러 파리로 여행을 떠나야겠다'고 하는 사람도 있다.파코는 이런 인기를 즐기는 모양이지만 그의 영상을 재미있다고 소비해도 되는지 의구심이 든다. 노상에서 관광객에게 호객하는 세네갈 청년을 무작위로 촬영하는 건 과연 합당한 일인가? 애초에 그가 호객 행위를 하는 모습이 재미있기는 한 걸까? 이처럼 대상을 조금도 배려하지 않으면서 촬영과 소비가 무차별로 이뤄지는 콘텐츠를 보면 마음이 불편하다. 이런 것이 온라인상에서 통하는 재미라면 재미있기를 포기하는 게 훨씬 현명한 일일지도 모른다.그 사이 도쿄에 가서 무엇을 발산할 것인지 정해야 할 때가 다가왔다. 메인은 주짓수 대회에 참가하기로 정해져 있지만 그 외에 도쿄를 배경으로 무엇을 발산할 것인가? 지금까지의 여행과는 다르게 관광지를 조사하고 거칠게나마 계획을 세우면서 깨달았다. 나는 이미 해외에서 열리는 주짓수 대회라는, 나로서는 매우 버거운 발산을 준비하느라 한 달 넘게 무리하고 있다는 걸.가장 먼저 도복을 입은 채로 58킬로그램이 넘지 않게 몸무게를 감량했다. 굳이 체급을 낮추지 않고 평소 몸무게 그대로 출전하는 게 여러모로 현명한 선택이다. 그러나 주짓수 대회에 도전하는 과정을 영상으로 기록하자니 감량도 콘텐츠였다. 다이어트는 대중적인 관심사이고 나에겐 주짓수 대회에서 파생된 모든 활동을 발산할 의무가 있었다.다이어트에는 왕도가 없고 감량은 할 때마다 힘들다. 여기에 근력 운동을 하는 것도 내 나름의 콘텐츠였다. 주짓수 도장을 오가는 것만으로 힘든데 헬스장에서 데드리프트와 백 스쾃 동작으로 바벨을 드는 모습을 촬영했다. 다행히 하체를 집중적으로 운동하면서 정형외과에서 운동을 중단하라고 진단받은 무릎 관절이 강해지는, 부수적인 효과를 보긴 했다. 하지만 평소보다 음식 섭취는 줄이고 활동량을 늘렸더니 체력이 급격히 줄어들었다. 솔직하게 말하면 출국하기 전날 밤엔 일본에 가지 않을 방법이 없을까 남모르게 궁리했다.여객기가 나리타 공항에 가까워지면서 든 생각은, '그래도 여행은 여행이구나!'였다. 상공에서 느긋하게 까마득하게 먼 지면과 해수면의 경계선을 내려다보는 게 얼마 만인가. 내가 지금 먼 곳으로 가고 있구나! 실감하는 것, 공항에 내려서 공기 중에 떠다니는 향신료와 그 나라의 체취 같은 독특한 냄새 입자를 느끼는 것, 낯선 언어를 쓰는 사람들의 목소리보다 표정과 뉘앙스에 더 집중하는 것. '나'라는 유일무이한 필터를 통해 여러 자극을 한꺼번에 느끼는 일은 여행이라는 특수한 경험에서만 이뤄진다.또 여행이 신비롭지 않은 탓에 매력을 잃었다고 했지만 한편으로는 그조차도 다행이었다. 나처럼 안주하길 좋아하고 모험을 두려워하는, 익숙한 것과 멀어지는 걸 극도로 두려워하는 사람이 여행이 드물던 시대에 태어났더라면? 평생 여행 따위 구경도 하지 못하고 죽었을지도 모른다. 틀에 박힌 것처럼 똑같을지언정 여행이 흔해졌기 때문에 나처럼 겁 많고 고생을 싫어하는 사람도 여행을, 더 나아가서 여행에서의 발산을 시도할 수 있는 것이다.이런저런 상념 속에서 드디어 공항 밖으로 한 발을 내디뎠다. 바로 다음 날로 다가온 대회장에서의 발산, 우선 그것만 생각하기로 했다.