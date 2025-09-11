신성자동차 노조원 당직 배제·교섭 거부 "부당노동행위"

광주 메르세데스-벤츠 딜러사인 신성자동차의 노동조합 조합원 당직 업무 배제와 단체교섭 거부는 부당노동행위라는 중앙노동위원회(중노위) 판결이 나왔다.
11일 전국금속노동조합 광주전남지부에 따르면 중노위는 최근 신성자동차 부당노동행위 구제 재심 판정을 통해 사측이 노조원을 당직에서 배제하고 경제적 불이익을 준 행위는 부당노동행위라고 판결했다.
특히 중노위는 당직 업무에서 배제되지 않았다면, 노조원이 당직 내용에 따라 받을 수 있었던 수입 상당액을 지급하라고 사측에 주문했다.
또한 노조 조끼를 착용했다는 이유로 업무 회의에서 조합원들을 배제하고, 바쁜 업무와 회사 내부 일정 때문에 단체교섭을 거부한 것도 부당노동행위라고 판단했다.
이에 대해 노조는 이날 보도자료를 내고 "사측의 부당노동행위가 명백하다는 것을 재차 확인했다"며 "이번 중노위의 판정을 계기로 특수고용노동자들이 정당한 노조 활동을 할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.
이어 "경제적 불이익에 대한 원상회복 명령은 특수고용노동자의 권리 구제를 확대한 것으로 의미가 있다"며 "향후 정당한 노조 활동으로 인해 불이익을 받을 경우 노동위 구제 명령을 통해 신속히 구제받을 수 있어야 한다"고 촉구했다.
앞서 노조는 전남지방노동위원회에 구제신청을 내 신성자동차의 조합원 당직 업무 배제와 단체교섭 거부 등이 부당노동행위라고 인정받았으나, 신성자동차가 초심 판정을 취소해달라는 재심 신청을 냈다.
