안동 여행 기념품, 에어컨 최대로 틀고 모셔왔습니다

지난 8월 말. 4박 5일의 경북 여행의 목적지는 영주와 경주 그리고 안동이었는데 그중 안동에서의 2박 3일이 시작되는 날이었다. 이곳에서 2박 3일 묵은 뒤 돌아갈 거라고 딸에게 카카오톡을 보냈더니 뜬금없이 날아온 건 막걸리 이야기였다.사무실 옆자리 직원이 안동이라면 회곡막걸리가 유명하니 꼭 맛보고 오시라 했다는 것이다. 회곡 막걸리란 말이지. 이곳저곳의 유명하다는 술을 홀짝홀짝 맛보는 것을 좋아하는 나는 입맛을 다셨다. 마침 양조장은 멀지 않은 곳에 있었다.정보를 전해준 딸의 회사 동료들에게도 보내줄 요량으로 넉넉히 챙겼더니 막걸리가 7병이나 됐다. 8월의 끝자락. 덥고도 더운 내륙의 날씨. 양조장의 직원은 햇볕이 워낙 뜨거우니 최대한 온도 변화 없이 운반해야 한다고 신신당부하며 막걸리를 포장해 주었다. 결국 생막걸리를 위해 우리는 저녁으로 먹으려던 안동국시도 포기하고 숙소로 먼저 들어왔다.우리가 묵은 숙소는 복숭아 과수원 한가운데 있는 게스트하우스였다. 평범한 주택 형태인데 방마다 각각 숙박 예약을 받고 거실과 주방을 공유했다. 주중 평일이라 그런지 우리 외 다른 투숙객이 없어 마치 독채처럼 이용했다.낮에는 안동의 이곳저곳을 돌았다. 하회마을, 병산서원, 도산서원 등을 돌다 근처 눈에 띄는 음식점에서 밥을 먹고, 또 지나가다 마음에 드는 한옥 카페에서 커피를 마셨다. 그리고 밤에는 우리 뿐인 거실에 앉아 각각 자기 시간에 몰두했다. 퇴직 후 자기 계발 삼아 자격증 시험을 준비하는 남편은 공부를 했고, 글을 쓰는 나는 노트북을 펼쳤다.거실 통창 밖으로는 온통 푸른 복숭아나무들이 빼곡했다. 일찍 수확하는 품종을 심었다는 주인의 말대로 나무에 열린 복숭아는 없었다. 나는 저녁 어스름에 물드는 과수원을 물끄러미 바라보며 흐드러지게 복사꽃이 핀 풍경을 상상했다. 상상 속에서 연분홍 복사꽃이 온 시야를 가득 채웠다. 바람에 복사꽃 꽃잎이 흩날리며 내 손바닥 위에 내려앉았다.잠시 후 상상의 세계에서 돌아온 나는 냉장고에서 회곡막걸리 한 병을 꺼내 마셨다. 적당히 단맛, 텁텁하지 않은 깔끔함. 꽤 괜찮은 막걸리였다. 다소 농도가 짙은 막걸리를 좋아하긴 하지만, 그 아쉬움을 상쇄할 만큼 회곡 막걸리는 조화로운 맛을 가지고 있었다. 어둠이 더 짙어져 창밖 과수원의 복숭아나무들이 그저 실루엣으로 보이기 시작할 즈음이었다. 지나가듯 남편이 말했다.그간 여행을 좋아하는 우리가 움직이는 건 대부분 주말이었다. 고속도로가 막힐까 봐 새벽 5시면 출발했고, 다음날 출근을 생각했기에 일요일 늦은 시간까지 돌아다니는 일도 드물었다. 늘 여행은 새벽에 시작해 이른 저녁에 끝냈다.이제 남편은 퇴직했다. 퇴직을 하며 우리가 세운 계획 중 하나가 매달 한 번의 여행이었는데, 그 계획의 첫 번째가 바로 이번 여행이었다. 우리 외엔 투숙객이 없어 호젓한 게스트하우스. 밤의 어둠 속에 잠긴 복숭아 과수원의 고요. 집 밖에서 보낸 여러 날의 여유가 한데 어우러져 4박 5일의 마지막 날 밤이 깊어가고 있었다.내가 대답했다.우리도 젊었던 시절엔 '언젠가 은퇴할 날'에 대해 가끔 말하곤 했다. 그때 우리가 말하던 '언젠가의 은퇴'란 마치 절대 오지 않을 일처럼 현실성이 없는 것이었다. 하지만 이제 진짜 현실이 된 그 은퇴라는 걸 하고 나니 여러 마음이 오고 간다.어떤 면에선 생각보다 좋기도 하고, 또 어느 때엔 생각지 않았던 문제가 있다는 걸 깨닫는 날들이다. 그럼에도 다행인 건, '그래도 이 정도면 괜찮군'이라고 좋은 점을 먼저 꺼낼 수 있다는 것이다.평일 그리고 안동, 번화가에서 비켜선 조용한 게스트하우스. 공용냉장고 안에는 유일한 투숙객인 우리가 넣어둔 음료수와 회곡 막걸리만 있었다. 여행을 마치고 우리는 그 회곡 막걸리를 챙겨서 차에 싣고 행여 더위에 상할까 싶어 에어컨을 최대로 돌리며 집으로 돌아왔다.그리고 다음 날 딸은 동료들에게 주겠다며 회곡막걸리를 챙겨 들고 출근했다. 무겁다면서도 막걸리 5병을 들고 나서는 딸의 뒷모습을 봤다. 현관문을 닫고 돌아서는데 뜬금없이 남편이 말했다.나도 웃으며 대답했다.우리는 함께 웃었다. 나는 딸이 먹고 일어선 식탁을 치우고, 남편은 설거지를 했다. 냉장고 안에는 안동 여행길에 사 들고 온 회곡 막걸리가 아직 한 병이 남아있다.