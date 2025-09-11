"더센특검법, 여야 합의 수정시도는 국민에 대한 배신"

큰사진보기 ▲내란세력청산 사회대개혁 경남행동은 11일 오후 경남도청 정문 앞 기자회견을 열어 "더쎈특검법, 내란정당 국민의힘과 야합시도한 민주당은 정신차려라"라고 했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"더센특검법, 여야 합의 수정 시도는 국민에 대한 명백한 배신이다."

내란세력청산사회대개혁 경남행동(상임공동대표 이병하)이 11일 오후 경남도청 정문 앞에서 기자회견을 열어 이같이 외쳤다. 김병기 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 '3대 특검법 개정 합의'에 대해, 12‧3 내란사태 이후 광장에서 '윤석열 탄핵‧파면'을 외쳤던 시민들이 더쎈특검법의 국회 통과를 촉구하고 나선 것이다.이들은 "기억도 떠올리기 싫은 내란의 그 밤을 지나, 윤석열 파면을 외치던 수많은 거리투쟁으로 마침내 정권교체를 이루어 냈다"라며 "3대 특검 출범과 함께 내란의 배후를 낱낱이 밝히고 윤석열과 김건희, 그리고 국민의 힘의 죄상을 만천하에 드러내기를 고대하며 지켜보아 왔다. 특검이 진행될수록 새로운 범죄 사실들이 드러나며, 3대 특검은 아직 모든 범죄의 윤곽도 제대로 그리지 못하고 있다"라고 설명했다.그러면서 이들은 "국회 법사위를 통과한 '더센특검법'을 민주당과 국민의힘 지도부가 은밀한 합의로 후퇴시킨 것은, 광장에서 투쟁한 국민들을 향한 배신이자, 민주주의에 대한 모독이다"라며 "내란 정당인 국민의힘은 멸문의 화를 피하기 위해 그랬다 치더라도, 빛의 혁명으로 탄생한 민주당이 정치적 거래로 법안을 누더기로 만들며 국민의 뜻을 저버린 것은 용납할 수 없다"라고 강조했다.민주당에 대해, 이들은 "당신들이 누리고 있는 여당이라는 지위와 거대한 권력은 광장의 국민들이 만들어 준 것이다. '백성은 물이요 임금은 배이니, 강물은 배를 띄우지만, 강물이 화나면 배를 뒤집을 수 있다'는 말은 윤석열과 국민의힘에만 해당되는 말이 아니다"라며 경고했다.11일 아침 민주당이 여야합의 파기를 결정해 다행이라고 한 이들은 "민주당 지도부는 국민 앞에 백배사죄하여 다시는 이런 반동적인 시도가 재현되지 않도록 국민 앞에 약속해야 할 것"이라며 "우리 광장의 국민들은 이번 사태를 잊지않을 것이다. 그리고 내란청산을 국회와 특검에만 맡겨놓지도 않을 것"이라고 강조했다.이병하 상임공동대표는 "사실상 혁명이 어려운 시기에서 해방 후 처음으로 적폐를 청산하고 제대로된 사회대개혁을 할 수 있는 천재일후의 기회를 놓치면 안된다는 절박감이 있다. 그런데 불법계엄의 단죄와 사회대개혁의 정리 순서도 정하지 못한 상태에서 내란세력들과 타협을 한다는 것에 분노하고 개탄한다"라고 말했다.그는 "미국의 침탈적만행에 정치권과 시민사회단체 등 전 국민이 한목소리로 대응을 해야 할 시기에 기득권과 사법카르텔의 권력농단과 장난이 있다고 본다"라며 "양당 대표의 야합에 대해 재검토를 보수단체와 언론에서 민주당 강경파 운운하는데, 강경파가 아니라 정의와 민주를 지켜야 한다는 최소한 양심을 가진 의원들의 행동으로 그나마 다행이지만, 대선을 앞두고 민주당을 포함 진보당들과 시민사회와 협약한 사회대개혁과제가 한 치의 흔들림없이 진행이 돼야 한다"라고 강조했다.박종권 공동대표는 "특검을 하면 할수록 윤석열·김건희 비리가 계속 드러나고 있다. 윤석열·김건희 추종자들은 계속 수사를 지연하고 팬티 바람으로 저항한다. 그래서 특검 기간 연장은 불가피하다. 이게 다 국민의힘과 윤석열이 짜고 하는 것 같다"라며 "이번에 협상하면서 민주당이 기간 연장을 안하기로 했다는 소리를 들으니 분노하지 않을 수 없다"라고 말했다.박 대표는 "독일 파쇼는 70년이 지나도 처벌을 했다. 우리도 앞으로 내란, 쿠데타가 일어나지 않으려면 이번에 완전 박멸해야 하고, 내란하면 3족이 망한다는 걸 보여줘야 한다. 그렇지 않고 계속 박정희, 전두환, 윤석열로 이어지는 내련이 되겠느냐"라며 "광장시민들이 이제라도 눈 부릅뜨고 살펴봐야 한다"라고 말했다.경남행동은 오는 13일 오후 창원시청 옆 도로에서 "내란외환청산 사회대개혁 경남대회"를 연다.