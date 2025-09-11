'헐값 재위탁' 논란 광양 집라인, 시의회서 제동

큰사진보기 ▲전남 광양시 소재 별빛스카이 집라인모습. ⓒ 독자제공 관련사진보기

전남 광양시가 69억 원을 들여 조성한 '섬진강별빛스카이' 집라인 운영을 '헐값'으로 재위탁하려다 시의회에서 제동이 걸렸다.민간위탁 동의안 심의 과정에서 절차적 공정성과 운영 방안의 신뢰성이 부족하다는 지적이 이어지면서다.광양시의회는 11일 제341회 임시회를 마무리하면서 "안전대책을 포함한 구체적인 운영 방안을 수립하고, 당초 민간위탁 동의안에 따라 재위탁할 것을 의견으로 제시하면서 본회의에 상정하지 않기로 했다"고 밝혔다.앞서 광양시는 운영사가 적자를 이유로 계약 해지를 요청하자 연 1억 3800만 원이던 위탁수수료를 3200만 원으로 낮춰 민간위탁 동의안을 시의회에 제출했다.하지만 기존 원가 산정을 무시한 채 낮은 금액을 곧바로 제시한 것으로, 시의회 반발을 불렀다. 특히 현 운영사가 설치 사업에도 참여했던 만큼, '적자 사업 퇴로 열어주기'라는 의혹도 시의회 내부에서 제기됐다.그리고 지난 8일 열린 광양시의회 총무위원회 심의과정에서 다수의 위원들은 같은 이유를 들어 동의안을 부결시켰다.백성호 의원(진보당, 중동)은 "과거 커뮤니티센터 수영장의 경우, 원가 산정 금액을 기준으로 운영자를 모집했으나 참여자가 없어 폐쇄로 이어진 사례가 있다"며 "그러나 이번 집라인 재위탁의 경우, 이런 절차조차 생략됐다는 점에서 이해하기가 힘들다"고 했다.이에 광양시 관계자는 "민간위탁 동의안이 부결된 만큼 시의회가 제시한 의견대로 1억3800만 원의 금액으로 공고를 할 진행할 예정"이라고 말했다.