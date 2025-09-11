독립지사 후손들 "민주당이 농성 사주? 김형석 사과하라"

큰사진보기 ▲11일 충남 천안시 독립기념관 겨레누리관. ⓒ 이재환 관련사진보기

한낮의 기온이 30도를 밑돌며 더위는 한풀 꺾였지만 햇빛은 여전히 따가운 11일 낮 12시, 충남 천안에 위치한 독립기념관을 찾았다.뜨거운 날씨 속에서도 검은 옷과 검은 마스크를 쓴 독립기념관 노조원은 독립기념관 분수광장 앞에서 '독립기념의 정상화를 위해 책임 있는 결단을 내려라'라고 적힌 피켓을 들고 1인 시위를 벌이고 있었다. 김형석 독립기념관장의 퇴진을 요구하고 있는 것이다.광복절 기념사와 독립기념관 사적 이용 의혹 등 숱한 논란을 일으키며 퇴진 압박을 받고 있는 김형석 관장에 대한 사퇴 요구 목소리가 커지고 있다. 이번에는 전남 광주지역 독립유공자 후손 40여 명이 김형석 퇴진을 요구하고 나섰다.앞서 이재만 독립지사 후손 이해석씨를 비롯해 독립지사 후손 10여 명은 지난 8월 20일부터 독립기념관 겨레누리관 4층 관장실 앞에서 '김형석 퇴진' 농성을 벌이고 있다. 농성 23일차로 접어든 이날, 광주지역 독립유공자 후손들이 응원차 방문한 것이다.이날 후손들은 김형석 관장의 최근 국회 기자회견을 도마에 올렸다. 앞서 지난 8일 김형석 독립기념관장은 "오늘로 20일째 독립기념관에서 행해지고 있는 불법 행위의 배후에는 더불어민주당 천안 지역 정치세력이 자리하고 있다"고 주장했다.이에 대해 이해석(이재만 독립지사후손 이해석씨와 동명이인) 독립지사 후손은 "김형석은 국회 기자회견을 통해 민주당이 독립기념관 점거 농성을 사주하고 있다고 주장했다. 이는 우리 독립운동가 후손들의 명예를 훼손한 것이다. 또 정치공세로 책임을 모면하려는 태도에 불과하다"라고 비판했다.그러면서 "우리 독립운동가 후손들에게는 정당의 개념이 없다. 오로지 역사를 왜곡하는 김형석은 독립기념관장 자격이 없다는 얘기를 하고 있는 것이다. 독립기념관은 특정 정당의 산물이 아니다. 우리 국민과 국가의 자산이다. 우리 선열들의 독립정신이 여기에 모여있다"며 "독립운동 정신은 정치적 거래의 대상이 될 수 없다. 김형석은 이제라도 국민들과 독립운동가 후손들에게 무릎을 꿇고 사과하고 물러나야 한다"고 주장했다.고욱 독립지사 후손은 "이곳에 몇몇 동지만 남겨 놓고 있다는 것이 미안하다. 이 분들이 여기에 있는 이유는 누군가는 해야할 일이기 때문"이라며 고마움을 전했다. 그러면서 "역사를 부정하고 민족의 정신을 훼손하며 자리만 지키려는 자들의 끝은 부끄러움만 남을 뿐이다. 거짓은 오래가지 못한다"라고 경고했다.점거 농성 중인 이해석씨는 "나는 점거 농성이라고 생각하지 않는다. 친일파와 내란 수괴 일당이 일방적으로 점거한 독립기념관을 되찾았을 뿐이다. 윤석열은 내란으로 탄핵 당하고 법의 심판을 받고 있다. 광복군 창설 기념일인 오는 9월 17일까지 김형석이 자진 사퇴할 것을 요구했다. 하지만 최근에는 정부가 직접 김형석을 파면하라고 촉구하고 있다"라고 말했다. 이어 "간혹 나를 알아보고 응원해 주시는 시민들이 있다. 덕분에 잘 지내고 있다"라고 덧붙였다.농성자들은 지난 8월 20일 김형석 관장실 앞에 '해고 명령서'를 부착했다. 이어 지난 9월 8일에는 관장실 앞에 퇴거 명령서를 붙였다.한편 김형석 관장은 지난 8월 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 "법률에 정한 임기 동안 최선을 다해 근무하는 것이 공직자의 올바른 자세"라며 퇴진 의사가 없음을 밝혔다.