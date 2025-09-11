[홍성] 제110회 전국체육대회 주 개최지 선정... 업무협약

큰사진보기 ▲주 개최지 선정에 오성환 문화복지국장은 11일 오후, 기자간담회를 통해 “2029년 제100회 전국체육대회 유치는 새로운 시작“이라며 주개최지 선정을 환영했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대한체육회는 11일, 충남도·충남도체육회와 전국체육대회 개최를 위한 공동 협력을 다짐하는 업무협약식을 개최했다.(사진 왼쪽부터 안용혁 대한체육회 체육진흥본부장, 유승민 대한체육회장, 김태흠 충청남도지사, 김영범 충청남도체육회장, 이용록 홍성군수, 김석겸 충청남도체육회 사무처장) ⓒ 대한체육회 누리집 갈무리 관련사진보기

홍성군이 2029년 제110회 전국체육대회 주 개최지로 선정됐다.홍성군에 따르면 충남도는 11일, 대한체육회·충남도체육회와 전국종합체육대회(전국체육대회, 전국소년체육대회, 전국생활체육대축전) 개최를 위한 공동 협력을 다짐하는 업무협약식을 개최했다.이 자리에는 김태흠 충남지사를 비롯해 유승민 대한체육회장, 김영범 충남도체육회장, 이용록 홍성군수 등이 참석했다.앞서, 충남도는 지난 2월 대한체육회에 2029년 제110회 전국체육대회 유치를 신청했다. 대한체육회는 지난 7월 전국종합체육대회위원회 의결과 예비 심사를 거쳤으며, 지난 8월 11일 열린 대한체육회 이사회 의결을 통해서 충남도를 개최지로 결정했다.충남의 전국체전 개최는 지난 2001년과 2016년 천안, 아산에 이어 세 번째로, 도내 15개 시군에서 개최될 예정이다. 대한체육회에 따르면 대한체육회와 충남도, 충남도체육회는 업무협약을 통해 충남도청이 자리 잡은 홍성을 주 개최지로 선정했다.주 개최지인 홍성 홍주종합경기장에서는 개·폐회식과 축구, 야구, 테니스, 탁구, 유도 등 12개 종목이 17개 경기장에서 진행되는 것을 비롯해 도내 각 경기장에서 50개(정식 48, 시범 2) 종목이 개최된다.특히, 충남도와 대한체육회는 이번 업무협약으로 2029년 전국체육대회를 비롯해 2030년 전국소년체육대회, 2031년 전국생활체육대축전도 홍성과 충남 도내에서 개최된다.주 개최지 선정에 홍성군 오성환 문화복지국장은 11일 오후, 기자간담회를 통해 "전국체전 역사상 군 지역인 홍성군이 주개최 도시로 전국체육대회를 유치했다"면서 "2029년 제100회 전국체육대회 유치는 새로운 시작"이라며 주개최지 선정을 환영했다.그러면서 "제110회 전국체육대회는 10만 군민들의 성숙한 시민의식을 바탕으로 지역발전의 힘이 될 것"이라며 "남은 기간 준비에 10만 군민과 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다.홍성군은 모처럼 충남에서 개최는 대규모 스포츠 대회를 위해 약 200억 원의 예산을 투입해 경기장 개·보수와 숙박·교통 등 인프라 보강을 비롯해 시설 확충에 나서기로 했다.또한, 전국체육대회 운영과 안전관리는 물론 전 분야에 대한 철저한 세부 실행계획을 수립할 예정이다.뿐만아니라, 홍성군은 스포츠 인프라와 관광자원, 지역 특산품이 어우러지는 축제의 장으로 만들 예정이다.이를 위해 전국체육대회 개최 전 각종 사전 대회를 개최하고 전지훈련 팀을 유치할 계획이다.홍성군은 대규모 스포츠 행사를 통해 수만 명이 방문하면서 지역경제 파급 효과와 지역 경제 생산 유발, 고용 창출이 발생할 것으로 기대한다.한편, 제110회 전국체육대회는 오는 2029년 10월경 도내 15개 시군에서 개최 예정으로, 이 기간 전국에서 3만여 명의 선수단이 참가할 예정이다.