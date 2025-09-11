"누렇게 익을 줄 알았는데…" 벼 깨씨무늬병 창궐

큰사진보기 ▲겉으로 보기엔 누렇게 잘 익은 듯 보이지만 까만 반점이 찍혀 있는 깨씨무늬병 벼. ⓒ 보은사람들 관련사진보기

큰사진보기 ▲겉으로 보기엔 누렇게 잘 익은 듯 보이지만 까만 반점이 찍혀 있는 깨씨무늬병 벼. ⓒ 보은사람들 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲겉으로 보기엔 누렇게 잘 익은 듯 보이지만 까만 반점이 찍혀 있는 깨씨무늬병 벼. ⓒ 보은사람들 관련사진보기

최근 벼 깨씨무늬병이 크게 확산하면서 농민들의 시름이 깊어지고 있다. 겉으로 보기엔 익은 것처럼 누렇게 보이나 논 가까이 다가가서 보면 까맣게 죽거나 잎에 누렇고 까만 반점이 찍혀있는 등 벼가 심각한 병해에 시달리고 있음을 알 수 있다.깨씨무늬병은 군내 전 지역에서 발생하고 있다. 논면적이 넓은 보은읍 중동들, 산외면 이식들, 탄부면, 삼승면 등에서 보면 확연하다. 주민의 제보를 받고 찾은 수한면 발산리 동네 앞들에서도 거의 모든 논의 벼들이 깨씨무늬병에 걸린 것을 볼 수 있었다.벼 이삭을 살펴보면 낱알이 까맣게 죽었거나 쭉정이만 맺혀 수확량 저하가 불가피해 보인다. 여기에 문고병까지 동시 확산세를 보이며, 올가을 수확량 감소에 대한 농민들의 우려가 커지고 있다.보은군에 따르면 군내 벼 재배면적은 농림식품부 통계를 기준으로 2023년 3,472㏊에서 2024년 3,432㏊로 줄었고, 올해는 벼 직불금 수령면적 기준 3,325㏊로 크게 준 상태다. 여기에 병해확산이 더해져서 수확량 감소는 현실로 다가오고 있다. 정부가 벼 재배면적을 줄여 생산량을 줄이는 정책을 추진하는데 이같은 행정적인 처방을 하지 않아도 될 정도로 생산량 감소는 예견되고 있는 것.농업기술센터 식량작물팀 최기식 팀장은 "깨씨무늬병은 고온성 균에 의해 발병하는 병으로 온도가 33도 이상되는 날씨가 계속 되면서 균이 크게 번식돼 발병면적이 넓어졌다"며 "방제약을 서둘러 쳐야 한다"고 강조했다."과거에는 토양에 비료나 퇴비 등 양분이 부족하거나 모래땅, 토양관리가 안된 땅에서 제한적으로 발생했으나 최근에는 고온현상과 집중호우로 인한 논의 물이 넘쳐 양분까지 외부로 우실돼 병 확산에 영향을 준다"고 덧붙였다.그러면서 깨씨무늬병 방제를 해야 한다고 농가에 알림 정보를 띄워 주의를 상기시켰다고 말하고 깨씨무늬병 노출을 최소화 하기 위해서는 병해충 및 균 관리와 함께 벼 수확 후 깊이갈이를 하고 깨씨무늬병 등에 노출됐던 볏짚을 썰어넣는 것은 금하고 다른 양질의 퇴비를 뿌려 지력을 증진시켜야 한다고 강조했다.문제는 여기서 그치지 않는다. 보은군이 여러품종을 시범재배하며 보은에 맞는 새로운 벼 보급종을 찾는 가운데 식미테스트나 농민 선호도 등에서 우세하게 평가된 청품벼도 고온성 병원균에 취약하다는 점이다.고온성 질병인 깨씨무늬병은 보은군의 보급종인 삼광벼에서 특히 많이 나타나 이를 해결하기 위해 새로운 보급종을 찾는 중인데 선호도가 높은 청렴 벼 품종도 고온에 취약한 것으로 알려졌다. 이에 따라 기후변화로 인한 지구온난화가 계속될 경우를 대비해 다각도의 점검 및 대책이 요구된다. 즉 고온에 강한 저온성 품종 개발과 방제약 확보가 시급한 과제로 떠오르고 있다.기자에게 깨씨무늬병의 심각성을 알린 이아무개(84)씨는 "집집마다 논둑의 풀을 깎아 깨끗하고 병해충 관리를 잘해서 어느 집 할 것 없이 논이 반들반들 하다고 할 정도였는데 지금은 깨쓰무늬병에 안 걸린 논이 없을 정도로 다 걸린 것 같다. 논에 가기가 싫을 정도로 심각하다"며서 "벼를 수확할 것이나 있을지 걱정스럽다"고 말했다.그러면서 고령의 농민들이 적기방제를 하지 못하는 경우가 많기 때문에 군 차원에서 드론방제를 실시하는 등 선제적인 대응이 아쉽다고 덧붙였다.한편 깨씨무늬병 발병 확산은 전국적인 현상인 가운데 깨씨무늬병 등 병해충 관리를 위해 균형 잡힌 시비, 볏짚 환원, 퇴비와 유박, 규산 투입, 조기 이앙 지양, 녹비작물 재배 등 다각적 경종 대책과 함께 벼 수확 후 토양검사를 통한 영양분 보충을 요구된다. 동시에 고온성 병해에 강한 품종 육성과 방제 기술 개발이 벼 농업의 미래를 좌우할 중요한 열쇠가 될 전망이다.<저작권자 © 보은사람들, 무단 전재 및 재배포 금지>