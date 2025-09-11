[사진] 바다의 도시, 노동의 절벽

부산 영도의 한 수리조선소, 바닷물 위에 임시로 세운 철제 발판 위에서 한 노동자가 선체를 마주한 채 작업을 이어간다. 안전망도, 제대로 된 보호 장비도 없이, 그가 믿을 수 있는 건 녹슨 발판과 자신의 균형 감각뿐이다. 노동자의 뒷모습 너머로 보이는 것은 용두산 공원의 빛나는 전망대와 고층 아파트, 그러나 그 풍경의 화려함은 그의 삶과 철저히 분리된 세계다.
이 노동자는 이주 노동자다. '3D 업종'이라 불리는 가장 위험하고 기피되는 현장에 서 있는 이들의 얼굴은 언제나 가려져 있다. 그들이 없으면 멈춰 설 산업 현장은 많지만, 그들의 권리와 안전은 늘 뒷전이다. 한국 조선 산업의 영광은 아직 이주 노동자의 땀과 위험 위에 세워지고 있다.
발판 아래로는 물살이 일렁이고, 철판 위에서는 불꽃과 쇳가루가 흩날린다. 작은 실수 하나가 곧 생명과 직결되는 자리다. 그러나 현장의 안전 관리자는 어디에도 보이지 않는다. 최소한의 안전 조치조차 없는 이 위험한 구조물은, 이주 노동자들의 존재와 처우가 얼마나 방치되고 있는지를 보여주는 하나의 증거다.
도시는 그 위로 고층 빌딩과 관광객이 즐겨 찾는 전망대를 자랑하지만, 이 화려함은 노동자들의 땀과 희생 위에 놓여 있다. 도시의 불빛이 환할수록, 그 그늘은 더 짙게 드리운다.
영도의 수리조선소에서 마주한 이 장면은 단순한 한 장의 사진이 아니다. 그것은 한국 사회가 여전히 이주 노동자를 '필수적이면서도 보이지 않는 존재'로 만들고 있는 구조의 기록이며, 산업의 현주소를 증언하는 다큐멘트다.
노동자의 발밑에 놓인 것은 바다가 아니라 절벽이다. 그 절벽은 안전이 부재한 현장, 차별과 무관심으로 이어진 사회의 구조적 모순이 만든 것이다.