[사진] 바다의 도시, 노동의 절벽

큰사진보기 ▲우리는 흔히 부산을 ‘바다의 도시’라 부른다. 그러나 바다를 지탱하는 이면에는, 보이지 않는 이주 노동자의 위험한 노동이 자리한다. 조선 산업이 여전히 유지되는 이유도 상대적으로 값싼 노동 덕분이다. 하지만 사회는 그들의 안전과 권리를 담보하지 않는다. 이익은 한국 사회가 가져가지만, 위험은 고스란히 그들의 몫이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

AD

부산 영도의 한 수리조선소, 바닷물 위에 임시로 세운 철제 발판 위에서 한 노동자가 선체를 마주한 채 작업을 이어간다. 안전망도, 제대로 된 보호 장비도 없이, 그가 믿을 수 있는 건 녹슨 발판과 자신의 균형 감각뿐이다. 노동자의 뒷모습 너머로 보이는 것은 용두산 공원의 빛나는 전망대와 고층 아파트, 그러나 그 풍경의 화려함은 그의 삶과 철저히 분리된 세계다.이 노동자는 이주 노동자다. '3D 업종'이라 불리는 가장 위험하고 기피되는 현장에 서 있는 이들의 얼굴은 언제나 가려져 있다. 그들이 없으면 멈춰 설 산업 현장은 많지만, 그들의 권리와 안전은 늘 뒷전이다. 한국 조선 산업의 영광은 아직 이주 노동자의 땀과 위험 위에 세워지고 있다.발판 아래로는 물살이 일렁이고, 철판 위에서는 불꽃과 쇳가루가 흩날린다. 작은 실수 하나가 곧 생명과 직결되는 자리다. 그러나 현장의 안전 관리자는 어디에도 보이지 않는다. 최소한의 안전 조치조차 없는 이 위험한 구조물은, 이주 노동자들의 존재와 처우가 얼마나 방치되고 있는지를 보여주는 하나의 증거다.도시는 그 위로 고층 빌딩과 관광객이 즐겨 찾는 전망대를 자랑하지만, 이 화려함은 노동자들의 땀과 희생 위에 놓여 있다. 도시의 불빛이 환할수록, 그 그늘은 더 짙게 드리운다.영도의 수리조선소에서 마주한 이 장면은 단순한 한 장의 사진이 아니다. 그것은 한국 사회가 여전히 이주 노동자를 '필수적이면서도 보이지 않는 존재'로 만들고 있는 구조의 기록이며, 산업의 현주소를 증언하는 다큐멘트다.노동자의 발밑에 놓인 것은 바다가 아니라 절벽이다. 그 절벽은 안전이 부재한 현장, 차별과 무관심으로 이어진 사회의 구조적 모순이 만든 것이다.