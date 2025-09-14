살기 위해 찾은 복싱장, 중년의 자신감 회복하는 중입니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲살기 위해 복싱을 시작했습니다 ⓒ Unsplash 관련사진보기

'나도 곧 저렇게 되는 건가?'

"나랑 한 게 얼만데, 아직도 긴장된 데? 참나."

큰사진보기 ▲49살에 복싱을 시작했습니다 ⓒ 장한이 관련사진보기

'최소 1주일간, 숨이 많이 차게 만드는 고강도 신체활동을 며칠 하십니까?' (답변은 '0일')

'최소 하루에 숨이 많이 차게 만드는 고강도 신체활동을 몇 시간 하십니까?' (답변은 '0시간')

큰사진보기 ▲중년, 복싱을 하면서 건강을 관리하고 있습니다 ⓒ 장한이 관련사진보기

"어딜 가도 비슷할걸요? 그냥 조금 더 다녀보세요."

"열심히 하더니 많이 늘었어."

중년에게 운동은 단순한 체력 관리 차원을 넘어 삶의 질을 지키는 필수 습관으로 떠오르고 있습니다. 꾸준한 운동은 노화를 늦추는 동시에 자존감과 정신적 회복력을 높이는 힘이 된다는 점에서, 노년을 위한 중년의 '건강 투자'로 주목받고 있습니다.몇 달 전 회사에 큰 이슈가 생겼습니다. 한 달 넘는 야근과 주말 근무가 이어지자, 정신력과 체력이 동시에 바닥났습니다. '이러다 죽겠다' 싶어 운동을 시작했습니다. 28살, 헬스장에 다닌 이후 첫 운동이나 다름없었습니다. 평소에 다니고 싶었던 복싱장에 찾아가 3개월 등록을 했습니다.20대 때 쿵후를 배운 경험도 있고, 운동 신경이 없는 편도 아니라고 생각했습니다. 그러나 나이 탓일까, 기본적인 체력을 비롯해 날렵함까지 필요한 복싱은 쉽지 않았습니다. 체육관에는 초중고 학생부터 대학생, 20~30대 직장인이 주를 이뤘고, 모두의 힘 있고 빠른 스피드에 압도됐습니다.처음에는 기대감이 컸지만, 현실은 달랐습니다. 나이를 간과했던 걸까요. 날렵한 운동 복싱에 제 몸이 잘 따르지 않았고, 진도는 어느 순간부터 쉽게 나가지 않았습니다. 시간은 어느덧 3개월이 흘렀습니다. 체력 소모도 크고 동작 따라하기도 쉽지 않은 복싱. 주변 젊은이들의 날렵함과 영민함을 쉽게 따라갈 수 없음을 점점 깨달았죠. '처음에는 다 못하지'라는 생각이 무색해졌습니다.그사이 신규 회원도 몇몇 들어왔습니다. 모두 저보다 나아 보였습니다. 매일 관장님과 연습을 한 번씩 하는데, 그때마다 지적이라는 지적은 다 받고, 마무리는 관장님의 한숨. 이런 일이 반복되니 의기소침해졌습니다. 연습 때 잘되던 동작도 관장님 앞에만 서면 긴장해 무너졌습니다. 돌아오는 건 구박과 한숨뿐.친절하지 않은 관장님의 말은 냉정해 타격이 좀 있긴 했지만, 한편으로는 현실을 깨닫게 해주는 계기였습니다.그럼에도 복싱장을 그만두지 않았습니다. 매일 받는 지적과 강도 높은 연습을 능가하는 희열과 개운함, 그리고 자신감이 찾아왔기 때문입니다. 중년에게 운동은 단순한 체력 관리가 아닙니다. 건강 유지와 더불어 자존감 회복의 초석이 될 수 있습니다.지난 2022년 발표된 논문 <범이론적모형에 근거한 직장 중년남성의 운동행위변화단계에 미치는 영향요인>(대한산업경영학회​)에 따르면 실제로 40~59세 중년 남성을 대상으로 한 연구에서 운동을 실천하는 직장 중년 남성은 그렇지 않은 남성보다 운동 자기효능감이 약 2.6배, 주관적 건강 상태는 약 2.2배 높게 나타났습니다. 즉, 신체 운동이 단순히 체력 증진을 넘어 자신감과 심리적 안정에도 큰 영향을 준다는 뜻입니다. 많은 부분에서 약해지고 무너지는 중년이 자신에게 줄 수 있는 최고의 선물 아닐까요.관건은 꾸준함입니다. 단기간 성과를 기대하기보다 작은 성취를 인정하며 유지하는 힘이 필요합니다. 전문가들은 중년에 운동을 시작할 때 체력 수준에 맞는 종목 선택, 전문가 코칭, 작은 목표 설정을 꾸준히 이어가는 것이 중요하다고 조언합니다.복싱장에 다닌다고 복싱만 하지 않습니다. 스트레칭, 러닝, 사이클, 줄넘기, 웨이트트레이닝, 팔굽혀펴기 등 다양한 운동을 병행합니다. 복싱도 복싱이지만, '노년을 위해 체력을 기르자'라는 목적이 더 큽니다. 복싱 기반의 복합 훈련은 유연성과 근력, 지구력 등 신체적 측면 전반을 향상시키는 효과가 있는 것으로 잘 알려져 있습니다.3개월 동안 복싱장에 거의 빠지지 않았습니다. 시간이 지나면서 건강에도 변화가 나타났습니다. 인바디 측정 결과, 체중이 3kg 줄고, 체지방률이 낮아졌습니다. 근육량도 늘어 바디 타입이 '보통형'이었는데, '근육형 보통'으로 측정되었습니다. 드라마틱한 변화는 아니지만, 건강이 좋아지고 있다는 신호이니 충분한 동기부여가 되었습니다.매년 건강검진을 받을 때, 문진표 작성 시 저를 늘 의기소침하게 만든 질문이 있습니다.올해는 자신 있게 대답할 수 있습니다. 지방간 때문에 십 수년간 매번 "운동하세요"라는 지적을 받아왔는데, 이번 12월 건강검진이 기다려집니다.오늘도 어김없이 관장님에게 구박을 받았습니다. '복싱은 아닌가, 그만둘까. 다른 데를 가볼까' 마음이 휘청이던 순간, 복싱 선배인 중학교 3학년 아들의 말이 떠올랐습니다.결국 다시 3개월 등록을 했습니다. 다음 날도 지적을 받았지만, 이번에는 의기소침하기보다 이를 악물고 연습했습니다. 며칠 뒤 관장님과의 훈련을 마친 뒤 복습을 하고 있었습니다.관장님이 지나가며 툭 던진 한마디. 그동안 제 노력이 부족했던 거겠지요. 순간 움츠러들었던 마음이 눈 녹듯 사라지고 자신감이 차올랐습니다. 50을 앞둔 중년에게 여전히 복싱은 쉽지 않습니다. 그러나 글러브를 벗을 생각은 없습니다. 복싱장 한구석에서 매일 나 자신과 싸우며 조금씩 건강해지는 저를 보면 자신감이 차오르니까요.운동은 (관장님의) 구박과 강도 높은 훈련을 극복하고, 체력을 넘어 중년의 자존감을 회복하는 무기임을 오늘도 복싱 글러브가 말해주고 있습니다.'청·중년의 근육은 노년의 보험'이라는 말이 있습니다. 다시 청년으로 돌아갈 수 없으니, 중년인 지금이 운동하기 가장 좋은 시기가 아닐까요.